Экскурсии по набережной Праги

Найдено 13 экскурсий в категории «Набережная» в Праге на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Пражские истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
236 отзывов
Пражские истории: историческое путешествие по секретным местам Праги
Погрузитесь в увлекательный мир Праги: от средневековья до романтики, открывая неизведанные истории и секреты
Начало: Перед Нью-Йоркером на Вацлавской площади
«Увидите участок набережной реки Влтавы, спрятанный между домами, где можно покормить лебедей и провести время в полном уединении со своей второй половинкой»
17 июня в 18:00
19 июня в 18:00
100 за всё до 5 чел.
Прага - Дрезден: групповая экскурсия в столицу Саксонии
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
63 отзыва
Прага-Дрезден: историческое путешествие с экскурсией по знаковым местам
Откройте для себя богатую историю и культуру Дрездена, погрузитесь в атмосферу саксонской столицы с профессиональным гидом
Начало: На Вацлавской площади
«Террасу Брюля — дрезденскую набережную: проходя по ней, вы поймете, почему это место называют балконом Европы»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:30
15 июня в 08:30
28 июня в 08:30
55 за человека
Исцеляющая сила Карловых Вар
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
28 отзывов
Исцеляющая сила Карловых Вар: путешествие в сердце курорта
Погрузитесь в мир красоты и истории Карловых Вар, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Отведайте минеральную воду и насладитесь архитектурой
Начало: В холле отеля
«Горячие минеральные источники с целебной водой, чистейший воздух, наполненный ароматом вафель, неспешные прогулки по набережной реки Тепла, – все это знаменитый курортный город Карловы Вары»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
260 за всё до 4 чел.
Второй день в Праге
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
9 отзывов
Второй день в Праге
Исследовать холмы Верхней Праги: крепость Вышеграда, сады Петршина и знаменитые Градчаны
«Спустившись к набережной, можем покормить лебедей и пообедать на корабле»
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
150 за всё до 4 чел.
Прага пешком и на автобусе: 4 часа, 1 любовь
🚌 На автобусе
Мини-группа
4 часа
127 отзывов
Прага пешком и на автобусе: историческое и современное путешествие
Откройте для себя сердце Праги в увлекательной 4-часовой экскурсии. Погрузитесь в историю и современность, проезжая Вышеград и гуляя по Пражскому граду
Начало: На Вацлавской площади
«Вас ждут цветущие сады Малой стороны, открыточная набережная Влтавы, знаменитый Карлов мост, одноименная узкая улица и Староместская площадь, сердце Старой Праги»
Расписание: в понедельник в 09:30, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30 и 14:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
25 за человека
Центр Праги, Страговский монастырь и музей миниатюр
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Прага: Страговский монастырь, музей миниатюр, исторические сокровища
За несколько часов окунитесь в мир чешских легенд, архитектурных шедевров и кулинарных изысков на пивной основе
Начало: Метро Площадь Республики
«А чуть позже выйдем к набережной с лебедями»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
80 за всё до 5 чел.
Истории о Праге и о вас - на фотоснимках
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
5 отзывов
Истории о Праге и о вас - на фотоснимках
Я не только сделаю для вас идеальные снимки на фоне красавицы Праги, но и поделюсь историями о том, как здесь живётся, стану вашим другом-проводником:
«Отсюда вы спуститесь на набережную, осмотрите Танцующий дом и даже покормите белоснежных лебедей, если захочется»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
165 за всё до 2 чел.
Трансфер + экскурсия по главным местам чешской столицы
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Трансфер + экскурсия по главным местам чешской столицы
Увидеть и обойти всё, чем славится город, по пути в отель или в перерыве между рейсами
Начало: Аэропорт Вацлава Гавла (г. Прага) в зале прибытия
«Полюбуетесь набережными реки Влтавы со смотровых площадок, почувствуете непередаваемую атмосферу подворья Страговского монастыря * и монастырской пивоварни, восхититесь роскошными садами и уникальными храмами»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
215 за всё до 3 чел.
Прага с ветерком: авто-пешеходная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Прага с ветерком: авто-пешеходная экскурсия
Исследовать город с комфортом в авто с панорамной крышей
«Вы увидите Пражский Град и грандиозный собор святого Вита, романтический остров Кампа, Першинский холм и набережную Влтавы, откроете лучшие места для отдыха, ресторанчики и пивоварни»
Завтра в 13:00
11 июня в 09:00
150 за всё до 3 чел.
Прага: блеск Градчан и нищета Малой Страны
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Прага: блеск Градчан и нищета Малой Страны
Погрузитесь в историю Праги, исследуя Градчаны и Малую Страну. Узнайте о старейших монастырях, дворцах и готических соборах на индивидуальной экскурсии
Начало: Страговский монастырь
«Вы рассмотрите архитектуру этой части города и пройдётесь до смотровой площадки с видом на набережную»
15 июня в 10:00
29 июня в 10:00
130 за всё до 7 чел.
Своя Прага. Знаковые места и уголки, любимые горожанами
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Своя Прага: уникальный маршрут по знаковым и скрытым местам
Погрузитесь в атмосферу Праги с экскурсией «Своя Прага» - от знаковых мест до любимых уголков местных
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
180 за всё до 6 чел.
Из Праги в Дрезден
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Из Праги в Дрезден
Полюбоваться изящной архитектурой, великолепными коллекциями живописи и уникальными сокровищами
Начало: На рецепция вашего отеля
«Или отправитесь на набережную полюбоваться старейшим в Европе парком колесных пароходов и красотой Эльбы»
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
455 за всё до 6 чел.
По Праге - на автобусе и пешком
🚌 На автобусе
Групповая
4.5 часа
360 отзывов
Прага: историческое путешествие на автобусе и пешком
Получите полное погружение в атмосферу Праги, изучая её улицы, площади и памятники с опытным гидом
Начало: На Вацлавской площади
«Мы проедем по Старому городу и набережным, любуясь видом на Влтаву, а после поднимемся к Пражскому граду»
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
25 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Асель
    5 июня 2024
    Прага пешком и на автобусе: 4 часа, 1 любовь
    Очень вежливый и грамотный гид
  • А
    Айгерим
    4 июня 2024
    Пражские истории
    Большое спасибо от меня и родителей за экскурсию! Несмотря на непрерывный дождь, это была наша лучшая экскурсия за поездку (Мюнхен-Вена-Прага).
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    Светлана прекрасно знает Прагу, лучшие места, виды, проведёт по уютным и от части секретным улочкам, минуя толпы, но оставаясь при этом в сердце Праги, покажет и расскажет обо всех достопримечательностях со знанием дела (она архитектор по образованию) и поделится лайфхаками о жизни и лучших местах Праги. Спасибо!

  • T
    Tatjana
    3 июня 2024
    Прага пешком и на автобусе: 4 часа, 1 любовь
    Нам очень понравилось! Максим всё препадал интересно с юмором! Очень удобно, что первая часть прогулки на автомобиле. Большое спасибо!
  • В
    Виктория
    16 мая 2024
    Пражские истории
    Лучшая экскурсия по Праге! Очень понравилось, что мы ходили по тихим улочкам, а не в толпах туристов. Светлана показала такие
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    потрясающие места, в которые самостоятельно вряд ли бы нашли вход. Здорово, что экскурсия была связана с рассказом об архитектуре, ведь вся Прага как слоеный пирог с разными стилями домов. Однозначно рекомендую!

  • Е
    Елизавета
    1 мая 2024
    Истории о Праге и о вас - на фотоснимках
    Добрый день! Я была в Праге всего пару дней, но самое яркое впечатление осталось от фотосессии и прогулки с Леной. Это
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    было так волшебно и атмосферно! Потрясающие снимки, самые красивые места, о которых мало кто знает. Это было незабываемо! Благодарю от всего сердца❤️

    Добрый день!Добрый день!Добрый день!
  • О
    Ольга
    28 апреля 2024
    Прага - Дрезден: групповая экскурсия в столицу Саксонии
    Прекрасная экскурсия! В Дрездене нас в первую очередь интересовала художественная галерея но благодаря нашему гиду Алексу мы получили ещё и
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    великолепную прогулку, окунулись в историю этого города. Алекс очень интересно и подробно провёл экскурсию по центру старого города, посоветовал где можно пообедать или совершить покупки и у нас осталось достаточно времени для посещения галереи. Еще раз большое спасибо Алексу за отлично проведённый день!

  • И
    Инна
    21 апреля 2024
    По Праге - на автобусе и пешком
    Гидом был Валерий. Экскурсия супер. Содержательный, полный фактов экскурс в прошлое. Все, что мы хотели узнать, мы узнали. Получили много информации, много впечатлений. Экскурсия была рассчитана на 3, получилось 4 часа. Но поняли, что дня, чтоб узнать город, мало. Рекомендуем!
  • Р
    Роман
    9 апреля 2024
    Истории о Праге и о вас - на фотоснимках
    Если вы хотите получить прекрасное настроение,увидеть красоту Праги с разного ракурса и сохранить прекрасную историю путешествия в фотографиях отличного качества-вы
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    на правильном пути)Елена прекрасный рассказчик и мастер своего дела! С первых минут знакомства получаешь-непринужденое общение и позитивные эмоции! В подарок на свой юбилей я получила -незабываемую фото историю о нашем путешествии по весенней Праге! Спасибо Леночка!

  • Ю
    Юлия
    3 апреля 2024
    Прага - Дрезден: групповая экскурсия в столицу Саксонии
    Поездка в Дрезден оставила яркие впечатления!. Город с великолепной архитектурой,настоящая историческая ценность! Организация поездки отличная! Экскурсовод Владимир знающий и увлекательный рассказчик! Спасибо большое. Рекомендую.
  • A
    Alla
    31 марта 2024
    Прага - Дрезден: групповая экскурсия в столицу Саксонии
    Гид - гордость Компании. Цените и берегите Его. Лучший Гид.
    Гид - гордость Компании. Цените и берегите Его. Лучший Гид

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Набережная»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Праге
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Какие места ещё посмотреть в Праге
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  7. Собор Святого Вита
  8. Вацлавская площадь
  9. Еврейский квартал
  10. Вышеград
Сколько стоит экскурсия по Праге в июне 2024
Сейчас в Праге в категории "Набережная" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 25 до 455. Туристы уже оставили гидам 849 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Праге, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Праги. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Чехии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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