Табор, Бехине и Чешский Крумлов

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Смешенная: автомобильная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоговорящим гидом.
Табор, Бехине и Чешский Крумлов
Табор, Бехине и Чешский Крумлов
Табор, Бехине и Чешский Крумлов
Табор, Бехине и Чешский Крумлов
Табор, Бехине и Чешский Крумлов
Табор, Бехине и Чешский Крумлов

Что вас ожидает:

  • Табор
  • Бехине
  • Чешский Крумлов
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Чехия заслуживает вдумчивого изучения и искреннего интереса. Табор — это кратер гуситского вулкана и символика концептуальных инсинуаций XV века. Любителям героической кровавости в духе «они там совсем с ума посходили?!" городок зайдёт вообще очень чётко. Безлюдные таборские улочки с сонными одноэтажными домами непременно добавят сюра, безмерно углубив временную воронку. А средневековые фантомы и мракобесная чертовщина зарядят философичностью с кадансовым аккордом в финале.

Адептам теодицеи Яна Гуса есть смысл побродить по местным музеям и безотлагательно задуматься о сущем пуще прежнего. Вообще говоря, тема воззрений, быта и соляных коммуникаций Старой Европы — красная нить всего сегодняшнего дня. Окрестные монастыри, форштадты и яркие южночешские ландшафты дополнительно нарастят градус восприятия и напитают историей ещё сильней.

Финалом же поездки станет Чешский Крумлов, считающийся заслуженным туристическим пупом страны.
На нескольких его квадратных километрах умудрились сгруппироваться архитектурные изыски канувших столетий и заархивировались казусы с иносказаниями.
Чешский Крумлов — это не просто порционная раздача исторических иллюзий, а бурлящий котёл с анналами, деяниями и сочными переживаниями.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в замки и музеи
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
История и архитектура
Музеи
На весь день
История и культура

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