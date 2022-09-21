Итак.

Замок Конопиште с уникальной коллекцией оружия и интерьеров окажется первым пунктом анонсируемой программы.

Гигантская романтическая усадьба, загримированная под брутального средневекового борцуна, хорошо известна большинству любителей европейской истории. Ну а эмпатам с тягой к чувственной импрессии бонус за способность вчувствоваться!

Второй достопримечательностью дня станет деревня Голашовице.

Данное яичко не простое — золотое, потому как очутиться среди объектов Всемирного наследия не всякой деревне судьба…

ЮНЕСКО для Голашовиц донатор, ктитор и фундатор, а так же и ангел из плеяды серафимов, приведший сельское диво к трону вселенской Славы! Полюбоваться пасторалями дивного оазиса, разместившегося посреди бескрайних кукурузных полей, однозначно стоит.

Конечная же мишень сегодняшней одиссеи — Чешский Крумлов.

Этот сочный и милый городок — ещё один объект, активно продвигаемый ЮНЕСКО.

О Чешском Крумлове сказано так много, что побывать в нём – как минимум бонтон.

Его городские пейзажи — услада для глаз, а брутальные легенды — подходящие фабулы для сценариев Хичкока.

P. S. Пивные радости в течение дня в широком ассортименте, ибо веселие не только на Руси есть пити, но и в Чехии тоже.