Чешский Крумлов, замок Конопиште и барочное село Голашовице

Ни для кого не секрет, что нежный пол любит образами, а сильный - логикой

Ни для кого не секрет, что нежный пол любит образами, а сильный — логикой.

И тем и другим нынче воздастся по умениям и хотениям: одним обширной палитрой достанутся гобелены, кринолины и высокие отношения, а оставшимся Сбулатные клинки, полит интриги и несломляемые народные герои. Широкоформатные пейзажи, уютные улочки и цветные фасады универсально подойдут сразу всем. Десертными вишенками послужат сказки, легенды и тосты, ибо какая ж экскурсия без небылиц…
Чешский Крумлов, замок Конопиште и барочное село Голашовице
Чешский Крумлов, замок Конопиште и барочное село Голашовице
Чешский Крумлов, замок Конопиште и барочное село Голашовице
Чешский Крумлов, замок Конопиште и барочное село Голашовице
Чешский Крумлов, замок Конопиште и барочное село Голашовице
Чешский Крумлов, замок Конопиште и барочное село Голашовице

Что вас ожидает 🤩

  • Замок Конопиште
  • Деревню Голашовице
  • Чешский Крумлов
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Итак.
Замок Конопиште с уникальной коллекцией оружия и интерьеров окажется первым пунктом анонсируемой программы.
Гигантская романтическая усадьба, загримированная под брутального средневекового борцуна, хорошо известна большинству любителей европейской истории. Ну а эмпатам с тягой к чувственной импрессии бонус за способность вчувствоваться!
Второй достопримечательностью дня станет деревня Голашовице.
Данное яичко не простое — золотое, потому как очутиться среди объектов Всемирного наследия не всякой деревне судьба…
ЮНЕСКО для Голашовиц донатор, ктитор и фундатор, а так же и ангел из плеяды серафимов, приведший сельское диво к трону вселенской Славы! Полюбоваться пасторалями дивного оазиса, разместившегося посреди бескрайних кукурузных полей, однозначно стоит.
Конечная же мишень сегодняшней одиссеи — Чешский Крумлов.
Этот сочный и милый городок — ещё один объект, активно продвигаемый ЮНЕСКО.
О Чешском Крумлове сказано так много, что побывать в нём – как минимум бонтон.
Его городские пейзажи — услада для глаз, а брутальные легенды — подходящие фабулы для сценариев Хичкока.
P. S. Пивные радости в течение дня в широком ассортименте, ибо веселие не только на Руси есть пити, но и в Чехии тоже.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Входные билеты в замки и музеи
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Около вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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