Замок Орлик и Чешский Крумлов

Восторженный «Ах!» от замка к замку будет нарастать, а время в дороге пролетать мгновенно

Восторженный «Ах!» от замка к замку будет нарастать, а время в дороге пролетать мгновенно.

Гвоздь программы, конечно же, Чешский Крумлов, в котором «Ах!» будет самым зычным! Все сегодняшние города, замки и веси не похожи друг на друга, но их объединяет история. И это лишь добавляет красок и ощущений…
Замок Орлик и Чешский Крумлов
Замок Орлик и Чешский Крумлов
Замок Орлик и Чешский Крумлов
Замок Орлик и Чешский Крумлов
Замок Орлик и Чешский Крумлов
Замок Орлик и Чешский Крумлов

Что вас ожидает 🤩

  • Орлик над Влтавой
  • Звиков
  • Глубока над Влтавой
  • Чешский Крумлов
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Описание

Чешский Крумлов

Этот сочный и милый городок — ещё один объект, активно продвигаемый ЮНЕСКО.
О Чешском Крумлове сказано так много, что побывать в нём — как минимум бонтон.
Его городские пейзажи — услада для глаз, а брутальные легенды — подходящие фабулы для сценариев Хичкока.
P. S. Пивные радости в течение дня в широком ассортименте, ибо веселие не только на Руси есть пити, но и в Чехии тоже.

Замок Орлик

«В стародавние времена над плоской-преплоской Землёй нависала небесная твердь. А там, где нынче замок Орлик, жил-был разбойник Батёк.
Был он нагл, сметлив и фантастически везуч.
Батёк кошмарил окрестные графства и нагонял страху на трудолюбивое население.
Королевская же рать, как ни старалась, изловить его не могла.
Безнаказанно он бедокурил многие лета, но однажды благосклонная планида решила его примерно наказать…
… Был у Батька златокудрый сынишка, и всякий раз, когда тятька промышлял душегубством, малец скучал дома, играя сам с собой в бирюльки.
И вот как-то раз, когда Батёк грабил соседских баронов, налетела на их тайное лесное жилище огромная чёрная птица и унесла невинное дитё в неприступный скальный чертог.
Воротясь домой, Батёк обнаружил пропажу и немедля отправился на поиски чада. Всю ночь он бродил по дремучим лесам, прислушиваясь к каждому шороху, и лишь с восходом солнца услыхал детский плач, доносившийся с вершины неприступной скалы.
Освободив дитятю из плена, Батёк уразумел знак, посланный ему свыше, и поклялся больше зла никому не причинять.
С тех пор он стал поборником морали и образцом репутации, а на судьбоносной скале построил прекрасный замок, нареча его Орликом».

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Около вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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