Чешский Крумлов

Этот сочный и милый городок — ещё один объект, активно продвигаемый ЮНЕСКО.

О Чешском Крумлове сказано так много, что побывать в нём — как минимум бонтон.

Его городские пейзажи — услада для глаз, а брутальные легенды — подходящие фабулы для сценариев Хичкока.

P. S. Пивные радости в течение дня в широком ассортименте, ибо веселие не только на Руси есть пити, но и в Чехии тоже.

Замок Орлик

«В стародавние времена над плоской-преплоской Землёй нависала небесная твердь. А там, где нынче замок Орлик, жил-был разбойник Батёк.

Был он нагл, сметлив и фантастически везуч.

Батёк кошмарил окрестные графства и нагонял страху на трудолюбивое население.

Королевская же рать, как ни старалась, изловить его не могла.

Безнаказанно он бедокурил многие лета, но однажды благосклонная планида решила его примерно наказать…

… Был у Батька златокудрый сынишка, и всякий раз, когда тятька промышлял душегубством, малец скучал дома, играя сам с собой в бирюльки.

И вот как-то раз, когда Батёк грабил соседских баронов, налетела на их тайное лесное жилище огромная чёрная птица и унесла невинное дитё в неприступный скальный чертог.

Воротясь домой, Батёк обнаружил пропажу и немедля отправился на поиски чада. Всю ночь он бродил по дремучим лесам, прислушиваясь к каждому шороху, и лишь с восходом солнца услыхал детский плач, доносившийся с вершины неприступной скалы.

Освободив дитятю из плена, Батёк уразумел знак, посланный ему свыше, и поклялся больше зла никому не причинять.

С тех пор он стал поборником морали и образцом репутации, а на судьбоносной скале построил прекрасный замок, нареча его Орликом».