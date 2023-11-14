Что вас ожидает:
- Город-мемориал Терезин
- Замок Мельник
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Мемориальные комплексы бывших концлагерей необходимы, чтобы войны не повторялись. Ведь зло со временем забывается. В них на экскурсии привозят, к примеру, немецких школьников не знающих, почему их прадеды строили московский университет. А ещё сюда приезжают те, кому надо просто постоять и о чём-то подумать, чтобы понять что-то для себя.
Терезинштадт находится в часе езды от Праги. Это место эмоционально сложное, но побывать в нём тем, кому это нужно, однозначно стоит. Несколько часов проведённые тут — подходящий повод поговорить о фрагментах европейской истории и немного их визуализировать.
Вторая часть сегодняшних планов — это неспешная прогулка по замку Мельник и его окрестностям.
Мельник и всё вокруг — фигуранты ранних чешских легенд. По свидетельству хронистов в незапамятные времена здесь начиналось то, что шаг за шагом выстроило чешскую историю. Легенды о былинных героях и их крылатые фразы изящно настраивают на фэнтезийную волну, открывая просторы для мечтаний о прошлом. Однако Мельник — это не только летописные предания, но и живописный замок с историей, ставшей кирпичиком общей событийной канвы. А ещё здесь атмосферные улочки, пряничная архитектура, виноградные плантации и умопомрачительные пейзажи. В местном ресторане, сидя за столиком с накрахмаленной скатертью и шикарным видом на горы, долины и реки, можно не только вкусно отобедать, но и попробовать местные вина. Подготовленные и предупредительные сомелье всегда готовы что-то рассказать и что-нибудь подсказать.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание
- Услуги гида
- Что не входит
- Входные билеты в замки и музеи
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00Экскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.