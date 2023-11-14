Мемориальные комплексы бывших концлагерей необходимы, чтобы войны не повторялись. Ведь зло со временем забывается. В них на экскурсии привозят, к примеру, немецких школьников не знающих, почему их прадеды строили московский университет. А ещё сюда приезжают те, кому надо просто постоять и о чём-то подумать, чтобы понять что-то для себя.

Терезинштадт находится в часе езды от Праги. Это место эмоционально сложное, но побывать в нём тем, кому это нужно, однозначно стоит. Несколько часов проведённые тут — подходящий повод поговорить о фрагментах европейской истории и немного их визуализировать.

Вторая часть сегодняшних планов — это неспешная прогулка по замку Мельник и его окрестностям.

Мельник и всё вокруг — фигуранты ранних чешских легенд. По свидетельству хронистов в незапамятные времена здесь начиналось то, что шаг за шагом выстроило чешскую историю. Легенды о былинных героях и их крылатые фразы изящно настраивают на фэнтезийную волну, открывая просторы для мечтаний о прошлом. Однако Мельник — это не только летописные предания, но и живописный замок с историей, ставшей кирпичиком общей событийной канвы. А ещё здесь атмосферные улочки, пряничная архитектура, виноградные плантации и умопомрачительные пейзажи. В местном ресторане, сидя за столиком с накрахмаленной скатертью и шикарным видом на горы, долины и реки, можно не только вкусно отобедать, но и попробовать местные вина. Подготовленные и предупредительные сомелье всегда готовы что-то рассказать и что-нибудь подсказать.