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В Дрезден из Праги в мини-группе

4.5
584 отзыва
Eurotour G.
Eurotour G. – Гид из Праги
Однодневный автобусный тур из Праги в Дрезден.

Во время 2 часов пути гид расскажет, почему город 🏙️ оказался полностью разрушенным в период Второй мировой войны и как его восстанавливали.

Мы погуляем по Старому Городу, чтобы увидеть основные достопримечательности 🏛️.

После групповой экскурсии 🧭 у вас будет около четырех часов свободного времени, чтобы прогуляться 👣 по городу, зайти в музей 🖼 или отправиться шопиться на Prages Strasse.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • ☀️Однодневная
  • 🚌На автобусе
  • 🧘На выходные
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • €35 за человека

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В Дрезден из Праги в мини-группе
В Дрезден из Праги в мини-группе

Что вы увидите

  • Дрезденская галерея
  • Шествие князей
  • Новая ратуша
  • Дрезденский замок-резеденция
  • Опера Земпера
  • Собор Св. Симеона Дивногорца
  • Собор Фрауэнкирхе
  • Терраса Брюля
  • Хофкирхе
  • Цвингер
Глядя на современный Дрезден, трудно поверить в то, что когда-то этот изумительной красоты город 🏙️ чуть ли не стал “призраком” на карте Саксонии. Сейчас город открыт каждому, кто готов восхититься калейдоскопом барочной архитектуры и шедеврами мировой живописи. Вам же предстоит нечто большее — пройти с Дрезденом весь путь от золотых дней до разрушения и буквально восстания из пепла. Доверьтесь нашим профессиональным гидам и отправьтесь в грандиозное историческое приключение по одному из самых красивых 🤩 городов Европы!
Программа
  • Наш комфортабельный автобус отвезёт вас к историческому центру, расположенному не берегу реки Эльбы. В пути вы узнаете о судьбе Дрездена во время Второй мировой войны и о возвращении городу былого великолепия и славы.
  • Во время пешей части экскурсии 🧭 вы познакомитесь со старейшим центральным районом столицы ⭐️ Саксонии. Здесь вы воочию увидите знаменитую на весь мир Дрезденскую галерею, католическую церковь ⛪ Хофкирхе, собор Фрауэнкирхе и прочие поражающие воображение памятники архитектуры. Дрезден не зря называют “Флоренцией на Эльбе”, и вы сами в этом убедитесь!
  • Вторая мировая война сыграла огромную роль в истории 📖 города, но это далеко не единственное историческое событие, важное для развития Дрездена. Вы узнаете, что поменялось в городе после объединения Германии и как город с коммунистическим прошлым вернул себе титул богемного культурного центра.
  • Эта экскурсия ⛳ — ваше знакомство, уверенное рукопожатие Дрездену, которое непременно захочется продолжить! По окончании основной части экскурсии у вас будет три часа, чтобы увидеть Сикстинскую Мадонну Рафаэля в Дрезденской галерее, сокровищницу в Зелёных сводах или отправиться за покупками в торговые центры на Prager Strasse. Вы увезёте с собой не только пополненный багаж знаний, но и добавите в ваш гардероб немного дрезденского шарма.
Что вы увидите
  • Дворцовые барочные ансамбли Цвингера и Дрезденского замка-резиденции, в которых на протяжении веков саксонские правители собирали предметы искусства и сокровища со всего света, а также устраивали роскошные балы и выставки. Вы также в деталях рассмотрите панно Шествие князей, уместившее богатую тысячелетнюю историю правящего дома Веттинов.
  • Соборы и церкви, по сей день являющиеся центрами духовной жизни Дрездена.
  • Здания оперы Земпера и Новой ратуши, а также террасу Брюля, дополняющие романтический образ Дрездена и его историческую и культурную ценность.
Организационные детали
  • Внимание! Если вы не вносили предоплату на сайте, полная стоимость экскурсии должна быть оплачена в офисе не позднее, чем за 24 часа до начала экскурсии. В противном случае ваша бронь будет аннулирована.
  • Экскурсия не предусматривает трансфер от отеля до места встречи и обратно — пожалуйста, заранее планируйте ваш маршрут до вокзала.
  • Поскольку большая часть экскурсии будет проходить пешком, пожалуйста, наденьте удобную одежду и обувь.

Программа:

    Выезд 8. 30
    В пути 2. 5 часа
    В 11. 00 начинается пешеходная экскурсия по Дрездену. Продолжительность 1. 5 часа.
    С 12. 30 до 16. 30 свободное время.
    16. 30 отъезд в Прагу
    19. 00 Прибытие в Прагу.
    Просим обратить внимание, что на экскурсию необходимо иметь с собой паспорт и мед. страховку. В случае отсутствия документов вам может быть отказано в экскурсии!
    Что входит
    • трансфер из Праги в Дрезден и обратно на комфортабельном автобусе
    • путевая экскурсия по дороге в Дрезден
    • обзорная пешеходная экскурсия по Дрездену
    • 4 часа свободного времени для самостоятельного знакомства с городом
    Что не входит
    • входные билеты в музеи (по желанию)
    • питание
    • личные расходы
    Начало и место завершения
    🚩 Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
    В Дрезден из Праги в мини-группе
    В Дрезден из Праги в мини-группе
    В Дрезден из Праги в мини-группе
    В Дрезден из Праги в мини-группе

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Eurotour G.
    Eurotour G.
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    584 отзыва оставили туристы

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