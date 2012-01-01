Предлагаем трансфер из аэропорта (вокзала) в любую часть Праги с русскоговорящим водителем. По дороге он поделится с вами полезной информацией: куда пойти или, наоборот, не стоит; об особенностях города, обмена валюты, транспорта – одним словом, всё необходимое. Плюс карта города в подарок, что наверняка оценят те, кто приехал в Прагу впервые. Да, и еще немаловажная деталь - у нас только «Мерседесы»!