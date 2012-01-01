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В Прагу с комфортом: трансфер из аэропорта или вокзала

Мартин К.
Мартин К. – Гид из Праги
В Прагу с комфортом: трансфер из аэропорта или вокзала
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  • 🚘Услуги трансфера
  • 👥Групповая
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • €9 за человека

    Заказать трансфер
Предлагаем трансфер из аэропорта (вокзала) в любую часть Праги с русскоговорящим водителем. По дороге он поделится с вами полезной информацией: куда пойти или, наоборот, не стоит; об особенностях города, обмена валюты, транспорта – одним словом, всё необходимое. Плюс карта города в подарок, что наверняка оценят те, кто приехал в Прагу впервые. Да, и еще немаловажная деталь - у нас только «Мерседесы»!
Что входит
  • трансфер на комфортабельном "мерседесе"
  • рассказ об особенностях города
Начало
🚩 аэропорт или любой из вокзалов
Место завершения
🏁 куда скажете:)

Выберите дату для поездки

  • Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Мартин К.
Мартин К.
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