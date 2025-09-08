В незнакомом городе сразу почувствуете себя уверенно благодаря грамотному проводнику. Опытный водитель доставит вас в нужное место и расскажет о главных особенностях Праги и вашего района. Получите советы о местных обычаях, чешской кухне и сувенирах. С комфортом доберитесь до отеля и начните своё путешествие по Праге с полезной информацией от местного жителя

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание трансфер

Встреча в точке прибытия

Вы сообщите время своего рейса, и в назначенный час водитель-проводник будет ждать вас в аэропорту или на вокзале, чтобы на автомобиле «Мерседес» доставить вас в гостиницу. Будьте уверены, что по пути скучать не придётся: поездка пройдёт с комфортом, в атмосфере приятной дружеской беседы, в ходе которой вы сможете задать любые вопросы о городе.

Главное о Праге

Как и любой другой город, Прага таит в себе для туриста массу если не опасностей, то ненужных хлопот и уловок: кафе и рестораны с «туристическими» ценами, обменники, готовые обмануть. От всех этих «подводных камней» вас убережёт проводник, рассказав о бюджетных магазинах, мероприятиях в городе во время вашего пребывания в Праге, способах оплаты общественного транспорта и времени его работы. Вам помогут заселиться в отель и объяснят, как добраться до знаковых достопримечательностей, посоветуют, куда стоит сходить, а какие локации можно обойти вниманием. И конечно, вы узнаете, чем славится Чехия — главное о местных обычаях, чешской кухне, пиве и интересных сувенирах. Добравшись из точки прибытия в свою гостиницу, вы почувствуете себя в Праге смелее и настроитесь на настоящие открытия.

