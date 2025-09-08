Мои заказы

Трансфер + знакомство с окрестностями вашего отеля

Прибыв в Прагу, вы сразу окажетесь в руках опытного проводника, который с комфортом доставит вас в отель и поделится важными советами о городе
В незнакомом городе сразу почувствуете себя уверенно благодаря грамотному проводнику.

Опытный водитель доставит вас в нужное место и расскажет о главных особенностях Праги и вашего района. Получите советы о местных обычаях, чешской кухне и сувенирах.

С комфортом доберитесь до отеля и начните своё путешествие по Праге с полезной информацией от местного жителя
4.7
59 отзывов

5 причин купить этот трансфер

  • 🚗 Комфортный трансфер
  • 🗺️ Знакомство с районом
  • 🕵️ Полезные советы
  • 🍽️ Информация о кухне
  • 🛍️ Рекомендации по покупкам
Трансфер + знакомство с окрестностями вашего отеля© Мартин
Трансфер + знакомство с окрестностями вашего отеля© Мартин
Трансфер + знакомство с окрестностями вашего отеля© Мартин
Ближайшие даты:
16
ноя17
ноя18
ноя19
ноя20
ноя21
ноя22
ноя
Время начала: 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30

Что можно увидеть

  • Прага

Описание трансфер

Встреча в точке прибытия

Вы сообщите время своего рейса, и в назначенный час водитель-проводник будет ждать вас в аэропорту или на вокзале, чтобы на автомобиле «Мерседес» доставить вас в гостиницу. Будьте уверены, что по пути скучать не придётся: поездка пройдёт с комфортом, в атмосфере приятной дружеской беседы, в ходе которой вы сможете задать любые вопросы о городе.

Главное о Праге

Как и любой другой город, Прага таит в себе для туриста массу если не опасностей, то ненужных хлопот и уловок: кафе и рестораны с «туристическими» ценами, обменники, готовые обмануть. От всех этих «подводных камней» вас убережёт проводник, рассказав о бюджетных магазинах, мероприятиях в городе во время вашего пребывания в Праге, способах оплаты общественного транспорта и времени его работы. Вам помогут заселиться в отель и объяснят, как добраться до знаковых достопримечательностей, посоветуют, куда стоит сходить, а какие локации можно обойти вниманием. И конечно, вы узнаете, чем славится Чехия — главное о местных обычаях, чешской кухне, пиве и интересных сувенирах. Добравшись из точки прибытия в свою гостиницу, вы почувствуете себя в Праге смелее и настроитесь на настоящие открытия.

Организационные детали

  • При бронировании сообщите, пожалуйста, номер рейса, откуда он, время прилета и куда вас везти в Праге.
  • Вы бронируете трансфер с элементами экскурсии. Если вы хотите забронировать полноценную экскурсию по городу, тоже сообщите, пожалуйста, об этом при бронировании.
  • Это групповой трансфер, но по вашему желанию можно организовать его в индивидуальном формате, тогда его стоимость возрастет на 10€.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В аэропорту или на вокзале, куда прибывает ваш рейс
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мартин
Мартин — Организатор в Праге
Провёл экскурсии для 2553 туристов
Я вырос в Москве, живу попеременно в Праге и в Зальцбурге, иногда в Риме и Венеции. Представляю команду увлечённых гидов, каждый из которых поможет вам по-настоящему узнать город, полюбить его и запомнить на всю жизнь!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 59 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
48
4
7
3
2
2
2
1

Фотографии от путешественников

Трансфер + знакомство с окрестностями вашего отеля (Макенова)
Макенова
Макенова
8 сен 2025
Все четко, встреча в аэропорту, рассказ по дороге очень обширный, на все вопросы отвечал, рекомендовал рестораны поблизости в которые можно сходить! Нам все очень понравилось! Благодарю вас!
Все четко, встреча в аэропорту, рассказ по дороге очень обширный, на все вопросы отвечал, рекомендовал рестораны
Вероника
Вероника
10 мар 2020
Спасибо за экскурсию, в свою очередь сняла одну звезду, так как самой структуры экскурсии не поняла. Очень много вводной информации…
в любом случае получили также не столько экскурсионный материал, сколько применимый
читать дальше

для туристических прогулок. Нам рассказали: где лучше снимать деньги без комиссии, где самое вкусное пиво, которое варят сами. Так же запомнились красивые виды смотровой.
К сожалению не очень понятна информация от экскурсовода Николая, что после Второй Мировой войны Советский Союз вывез все ценные вещи и антиквариат из Праги! Мы долго этот момент обсуждали с друзьями, так как это информация от гида нам крайне не понравилась! В свою очередь добавлю, нужно своё мнение оставлять при себе гиду! Это информация ни кем и ни чем не подтверждена) Не в одном источники мы такой информации не увидели! Но среди старшего поколения которое в свою очередь служили в армии на территории Чехословакии поговаривали всё вывезли Австро-венгры и Американцы. Брать что-то после того как всё разбомблено, а этому свидетельствуют фото старой Праги и восстановленные стены построек. Итог, что брать было нечего)

О
Ольга
7 мар 2020
Выбрали эту экскурсию, прочитав положительные отзывы. Притом заказали индивидуальный трансфер, чтобы ни от кого не зависеть
В итоге получили просто обычный трансфер с рекламой и навязыванием экскурсий.
Удобный автомобиль, быстро добрались до
читать дальше

отеля, вежливый "гид". На этом все.
"Гид" просто всю дорогу рассказывал, какие они предлагают экскурсии. Когда мы задавали вопросы, а где обменять деньги, где купить билеты на общественный транспорт, а как проехать … и т. п., он просто отмахивался от этих вопросов словами "Вам это все не надо. Вот закажите у нас экскурсию, организуем все в лучшем виде". Просто 40 минут рекламы.
Возможно сам Мартин отлично проводит экскурсии, но явно не все его сотрудники…

Мартин
Мартин
Ответ организатора:
Ольга, мне очень жаль, что экскурсия не оправдала ваших ожиданий. Хотел бы пояснить несколько моментов.
Вашим гидом был Николай, он довел
читать дальше

до вас всю информацию в строгом соответствии с планом, разработанным нами.
Вы получили информацию и по валюте, и по ее обмену, и по транспорту, вам была вручена карта Праги на русском языке с указанием исторических достопримечательностей, на которой гид отметил ваш отель, ближайшие обменные пункты и интересные места и рестораны. Гид сориентировал вас по особенностям национальной кухни, рассказал, как выбрать ресторан для обеда и ужина, что можно посмотреть в окрестностях вашего отеля. Конечно, рассказал и об экскурсиях, спросив, если вам интересна эта тема и получив утвердительный ответ. Наши гиды отвечают на все вопросы, в этом легко убедиться, прочитав другие отзывы на эту экскурсию. С уважением, Мартин.

С
Светлана
15 янв 2020
Встретил в аэропорту Николай. Довез до отеля, по пути рассказал на что обратить внимание, как лучше провести время. Нас все устроило.
Т
Татьяна
12 янв 2020
Экскурсия прошла отлично. Но человек, который должен был нас встретить в аэропорту, опоздал на 40 мин., за это снижаю звезду. Правда, это был не сам Martin, которому мы заказывали экскурсию,
читать дальше

а другой представитель фирмы, Николай. А у него мы заказали в тот же день вечернюю экскурсию по Праге, которую вел сам Мартин. Ходили под впечатлением все оставшиеся дни поездки, жаль, что не получилось взять у него другие экскурсии. Потрясающий ГИД. Увлекательный рассказчик с великолепным чувством юмора и знанием истории города. Всем его рекомендую. Такие гиды запоминаются надолго

Екатерина
Екатерина
10 янв 2020
Нас троих из Москвы и троих из Питера и встречал Николай. Это действительно встреча в аэропорту с доставкой к двери отеля + экскурс в мир туристической Праги.
Это как раз тот
читать дальше

формат, что надо!! Мы устали после перелета и не восприняли бы никаких исторических фактов. Тем более, что вечером этого же дня мы собирались на прогулку с Мартином по Праге.
Спокойный, внимательный, с четкой грамотной речью, Николай по пути показывал что-то, рассказывал о тонкостях пребывания в Праге, про курс валюты, обменники, магазины, рынки, виды экскурсий, еду и цены в ресторанах. В общем, всю ту информацию, которая, конечно, есть на всех туристических сайтах, но которую совсем не хочется искать, читать и систематизировать. Услышать эти "простые истины" из уст местного жителя - вот то, что нужно было после утомительного перелета.
Спасибо!

Д
Дмитрий
1 янв 2020
С нами работал Сергей. Достаточно информативный, старательный, вежливый и заботливый гид!)))
O
Olga
30 ноя 2019
Трансфер удобный, комфортный. Водитель Николай доброжелательный. Но экскурсии по окрестностям моего отеля, я не увидела. Была просто доставка пассажира из т. А в т. Б.
Информация, которую я услышала, есть на каждом сайте по Праге. . Надеюсь, что трансфер, рассчитанный на группу, проводится интересней и более насыщеней.
Мартин
Мартин
Ответ организатора:
Очень сожалею, что ранним утром не набралась большая группа, мы не смогли повозить вас по рабочим кварталам и менее чем
читать дальше

за полчаса довезли одну на Мерседесе ML.
Надеюсь, с другими фирмами вы насладитесь всеми прелестями группового туризма.
Позволю себе напомнить вот этот абзац из описания экскурсии:
"Вы бронируете трансфер с элементами экскурсии. Если вы хотите забронировать также полноценную экскурсию по городу, тоже сообщите, пожалуйста, об этом при бронировании".

Спасибо.
Мартин

Н
Наталья
30 ноя 2019
Мне очень понравился этот формат: не нужно самому искать общественный транспорт и гостиницу. Тебя встречают, с комфортом довозят до отеля и по пути рассказывают основные интересные вещи для первого знакомства. А также дарят в подарок карту города, что очень пригодиться для дальнейшего отдыха. Спасибо!
И
Игорь
18 ноя 2019
Очень удобно. Пока едешь до отеля, узнаешь какие то нужные мелочи.
Н
Наталья
29 окт 2019
Спасибо Мартину. Он поразил нас своими знаниями истории.
I
Irina
26 окт 2019
Дмитрий встретил нас в аэропорту на выходе из терминала. По дороге в отель мы получили информацию, полезную для путешествия по Праге и Чехии. Огромное Вам спасибо!
L
Lidiia
23 окт 2019
Прекрасно организованный трансфер из аэропорта. Сразу же при выходе из зоны выдачи багажа нас встретил Николай, который достаточно подробно рассказал о Праге и ответил на все интересующие нас вопросы.
Обратный трансфер также заказали у него, машина была подана минута в минуту, никаких задержек, звонков или стрессов, все в лучшем виде, сервис действительно европейский.
Ю
Юлия
10 окт 2019
Брали индивидуальный трансфер с экскурсией. Замечательный водитель, встретил в аэропорту, довез на комфортной машине, рассказал немного вводной информации о городе. У нас не было инструкции, как попасть в отель, водитель
читать дальше

позвонил хозяину, сообщил, что мы прибыли, сдал в руки, так сказать))) Задержались в аэропорту примерно на минут 40 от назначенного времени (очень долгий паспортный контроль, планируйте часа полтора-два запаса, водитель нас дождался)

Е
Елена
10 окт 2019
Заказали трансфер+знакомство с окрестностями и нисколько не пожалели. Помимо рассказа, что где находится и как куда добраться, Николай дал очень много полезной информации и по истории города и по тому, как оптимально спланировать свой день, чтобы он был более насыщен впечатлениями. Очень рекомендуем.

Входит в следующие категории Праги

Похожие экскурсии из Праги

Трансфер + экскурсия по главным местам чешской столицы
На машине
6 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер + экскурсия по главным местам чешской столицы
Погрузитесь в атмосферу Праги с индивидуальным трансфером и экскурсией. Узнайте город за несколько часов и насладитесь чешской кухней и пивом
Начало: Аэропорт Вацлава Гавла (г. Прага) в зале прибытия
12 ноя в 09:00
13 ноя в 09:00
€260 за всё до 3 чел.
Рассвет в Праге. Обзорная экскурсия с фотосессией
Пешая
4 часа
51 отзыв
Фотопрогулка
до 4 чел.
Рассвет в Праге: Обзорная экскурсия с фотосессией - 4 часа, 4 района
Проснитесь рано, чтобы встретить рассвет в Праге и получить уникальные фотографии без толп туристов. Экскурсия и фотосессия в одном
Сегодня в 17:00
Завтра в 06:00
€288 за всё до 4 чел.
Пакет экскурсий: Прага и не только
На машине
13 часов
6 отзывов
Групповая
Пакет экскурсий: Прага и не только
Познакомьтесь с историей и культурой Праги и её окрестностей. Включает трансфер, вечернюю прогулку, поездки в Чешский Крумлов и Дрезден
Начало: В аэропорту или на вокзале
Расписание: ежедневно в 00:00
16 ноя в 00:00
17 ноя в 00:00
€149 за человека
У нас ещё много экскурсий в Праге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Праге