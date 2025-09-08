Опытный водитель доставит вас в нужное место и расскажет о главных особенностях Праги и вашего района. Получите советы о местных обычаях, чешской кухне и сувенирах.
С комфортом доберитесь до отеля и начните своё путешествие по Праге с полезной информацией от местного жителя
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортный трансфер
- 🗺️ Знакомство с районом
- 🕵️ Полезные советы
- 🍽️ Информация о кухне
- 🛍️ Рекомендации по покупкам
Что можно увидеть
- Прага
Описание трансфер
Встреча в точке прибытия
Вы сообщите время своего рейса, и в назначенный час водитель-проводник будет ждать вас в аэропорту или на вокзале, чтобы на автомобиле «Мерседес» доставить вас в гостиницу. Будьте уверены, что по пути скучать не придётся: поездка пройдёт с комфортом, в атмосфере приятной дружеской беседы, в ходе которой вы сможете задать любые вопросы о городе.
Главное о Праге
Как и любой другой город, Прага таит в себе для туриста массу если не опасностей, то ненужных хлопот и уловок: кафе и рестораны с «туристическими» ценами, обменники, готовые обмануть. От всех этих «подводных камней» вас убережёт проводник, рассказав о бюджетных магазинах, мероприятиях в городе во время вашего пребывания в Праге, способах оплаты общественного транспорта и времени его работы. Вам помогут заселиться в отель и объяснят, как добраться до знаковых достопримечательностей, посоветуют, куда стоит сходить, а какие локации можно обойти вниманием. И конечно, вы узнаете, чем славится Чехия — главное о местных обычаях, чешской кухне, пиве и интересных сувенирах. Добравшись из точки прибытия в свою гостиницу, вы почувствуете себя в Праге смелее и настроитесь на настоящие открытия.
Организационные детали
- При бронировании сообщите, пожалуйста, номер рейса, откуда он, время прилета и куда вас везти в Праге.
- Вы бронируете трансфер с элементами экскурсии. Если вы хотите забронировать полноценную экскурсию по городу, тоже сообщите, пожалуйста, об этом при бронировании.
- Это групповой трансфер, но по вашему желанию можно организовать его в индивидуальном формате, тогда его стоимость возрастет на 10€.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
в любом случае получили также не столько экскурсионный материал, сколько применимый
В итоге получили просто обычный трансфер с рекламой и навязыванием экскурсий.
Удобный автомобиль, быстро добрались до
Вашим гидом был Николай, он довел
Это как раз тот
Информация, которую я услышала, есть на каждом сайте по Праге. . Надеюсь, что трансфер, рассчитанный на группу, проводится интересней и более насыщеней.
Обратный трансфер также заказали у него, машина была подана минута в минуту, никаких задержек, звонков или стрессов, все в лучшем виде, сервис действительно европейский.