Ежегодно в Праге побывают 8 млн. туристов. Как вы думаете, где они локализуются? Правильно- в историческом центре. А знаете, в какое время? Утром и днём. Поэтому давайте-ка мы с вами пойдём на прогулку 👣 вечером. Когда сумерки опустятся на вековые башни и кованные фонари тусклым светом вырвут из темноты кусок каменной древности.

Именно вечером, именно под блёклым светом фонарей становится видна Настоящая Прага. Мистическая, древняя, со своим специфическим ароматом и дыханием загадки. Казалось бы, вот они составляющие чуда: деревья 🌳, фонари, готика, булыжные дороги…но аура этого так велика, что этому можно любоваться часами.

Быть немым свидетелем каменной гармонии. Немым и единственным. Все остальные «наблюдатели» гармонии мешают мысленно «сливаться» воедино с архитектурой старого города. И днём, конечно, «вживание» в атмосферу древней Праги не возможно. Не получится. Туристы мешают. А вот вечером — самое то. Туристы пьют пиво и постят фотки в сетях. А Старая Прага тем временем безлюдна и прекрасна. Ура!!! Так используем же этот момент!