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Вечерняя Прага без туристического водоворота

4.6
5 отзывов
Алеся К.
Алеся К. – Гид из Праги
Когда все туристы разойдутся с популярных улиц Старого Города, сумерки опустятся на вековые башни и только кованые фонари будут освещать город 🏙️, мы с вами отправимся на вечернюю прогулку 👣 по историческому центру Праги.

Именно вечером, под блеклым светом фонарей, становится видна настоящая Прага – мистическая, древняя, со своим специфическим ароматом и дыханием загадки.

Я покажу вам места, о которых знают только местные жители, проведу вас к потрясающим достопримечательностям пригорода и представлю вам Старую Прагу во всем ее величии.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €100 за экскурсию

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Вечерняя Прага без туристического водоворота
Вечерняя Прага без туристического водоворота

Что вы увидите

  • Злата улочка
  • Мала Страна
  • район Градчаны
  • площадь Погорелец
  • смотровая площадка с панорамой на Старый Город
  • Страговский монастырь
  • Чернинский дворец
  • Пражская Лорета
Ежегодно в Праге побывают 8 млн. туристов. Как вы думаете, где они локализуются? Правильно- в историческом центре. А знаете, в какое время? Утром и днём. Поэтому давайте-ка мы с вами пойдём на прогулку 👣 вечером. Когда сумерки опустятся на вековые башни и кованные фонари тусклым светом вырвут из темноты кусок каменной древности.
Именно вечером, именно под блёклым светом фонарей становится видна Настоящая Прага. Мистическая, древняя, со своим специфическим ароматом и дыханием загадки. Казалось бы, вот они составляющие чуда: деревья 🌳, фонари, готика, булыжные дороги…но аура этого так велика, что этому можно любоваться часами.
Быть немым свидетелем каменной гармонии. Немым и единственным. Все остальные «наблюдатели» гармонии мешают мысленно «сливаться» воедино с архитектурой старого города. И днём, конечно, «вживание» в атмосферу древней Праги не возможно. Не получится. Туристы мешают. А вот вечером — самое то. Туристы пьют пиво и постят фотки в сетях. А Старая Прага тем временем безлюдна и прекрасна. Ура!!! Так используем же этот момент!
Что входит
  • Услуги экскурсовода
Что не входит
  • Личные расходы (еда, напитки, сувениры и тд. )
Начало
🚩 Рецепция вашего отеля
Место завершения
🏁 В центре города
Вечерняя Прага без туристического водоворота
Вечерняя Прага без туристического водоворота
Вечерняя Прага без туристического водоворота
Вечерняя Прага без туристического водоворота

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алеся К.
Алеся К.
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5 отзывов оставили туристы

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