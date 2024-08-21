Трансфер из аэропорта Праги

Найдено 3 экскурсии в категории «Трансфер из аэропорта» в Праге на русском языке, цены от €19. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Трансфер + знакомство с окрестностями вашего отеля
На машине
58 отзывов
1 час
Групповая
до 18 чел.
Трансфер + знакомство с окрестностями вашего отеля
Из аэропорта или любого вокзала - к порогу вашей гостиницы
Начало: В аэропорту или на вокзале, куда прибывает ваш рей...
23 дек в 00:00
25 дек в 00:00
23 за человека
Выгодный трансфер в Праге
На машине
1 отзыв
30 минут
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Праге с русскоговорящим водителем
Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Праги и отвезёт по нужному адресу. Комфортная поездка с рассказами о городе и ответами на вопросы
Завтра в 06:00
22 дек в 00:00
40 за всё до 3 чел.
В Прагу с комфортом: трансфер из аэропорта или вокзала
На автобусе
1 час
Групповая
В Прагу с комфортом: трансфер из аэропорта или вокзала
Начало: аэропорт или любой из вокзалов
Расписание: в любое время
Завтра в 14:00
22 дек в 09:00
19 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • G
    GALINA
    21 августа 2024
    Выгодный трансфер в Праге
    Нас встретили в аэропорту и отвезли до гостиницы,нам все понравилось, спасибо за поездку
  • В
    Вероника
    10 марта 2020
    Трансфер + знакомство с окрестностями вашего отеля
    Спасибо за экскурсию, в свою очередь сняла одну звезду, так как самой структуры экскурсии не поняла. Очень много вводной информации… в
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    любом случае получили также не столько экскурсионный материал, сколько применимый для туристических прогулок. Нам рассказали: где лучше снимать деньги без комиссии, где самое вкусное пиво, которое варят сами. Так же запомнились красивые виды смотровой. К сожалению не очень понятна информация от экскурсовода Николая, что после Второй Мировой войны Советский Союз вывез все ценные вещи и антиквариат из Праги! Мы долго этот момент обсуждали с друзьями, так как это информация от гида нам крайне не понравилась! В свою очередь добавлю, нужно своё мнение оставлять при себе гиду! Это информация ни кем и ни чем не подтверждена) Не в одном источники мы такой информации не увидели! Но среди старшего поколения которое в свою очередь служили в армии на территории Чехословакии поговаривали всё вывезли Австро-венгры и Американцы. Брать что-то после того как всё разбомблено, а этому свидетельствуют фото старой Праги и восстановленные стены построек. Итог, что брать было нечего)

  • С
    Светлана
    15 января 2020
    Трансфер + знакомство с окрестностями вашего отеля
    Встретил в аэропорту Николай. Довез до отеля, по пути рассказал на что обратить внимание, как лучше провести время. Нас все устроило.

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Трансфер из аэропорта»

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Какие места ещё посмотреть в Праге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
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  3. Пражский Град
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  5. Староместская площадь
  6. Староместская ратуша
  7. Собор Святого Вита
  8. Вацлавская площадь
  9. Вышеград
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Праге в декабре 2024
Сейчас в Праге в категории "Трансфер из аэропорта" можно забронировать 3 экскурсии от 19 до 40. Туристы уже оставили гидам 59 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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