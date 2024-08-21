1 час
Групповая
до 18 чел.
Трансфер + знакомство с окрестностями вашего отеля
Из аэропорта или любого вокзала - к порогу вашей гостиницы
Начало: В аэропорту или на вокзале, куда прибывает ваш рей...
23 дек в 00:00
25 дек в 00:00
€23 за человека
30 минут
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Праге с русскоговорящим водителем
Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Праги и отвезёт по нужному адресу. Комфортная поездка с рассказами о городе и ответами на вопросы
Завтра в 06:00
22 дек в 00:00
€40 за всё до 3 чел.
1 час
Групповая
В Прагу с комфортом: трансфер из аэропорта или вокзала
Начало: аэропорт или любой из вокзалов
Расписание: в любое время
Завтра в 14:00
22 дек в 09:00
€19 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- GGALINA21 августа 2024Нас встретили в аэропорту и отвезли до гостиницы,нам все понравилось, спасибо за поездку
- ВВероника10 марта 2020Спасибо за экскурсию, в свою очередь сняла одну звезду, так как самой структуры экскурсии не поняла. Очень много вводной информации… в
- ССветлана15 января 2020Встретил в аэропорту Николай. Довез до отеля, по пути рассказал на что обратить внимание, как лучше провести время. Нас все устроило.
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Трансфер из аэропорта»
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Сколько стоит экскурсия по Праге в декабре 2024
Сейчас в Праге в категории "Трансфер из аэропорта" можно забронировать 3 экскурсии от 19 до 40. Туристы уже оставили гидам 59 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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