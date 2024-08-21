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любом случае получили также не столько экскурсионный материал, сколько применимый для туристических прогулок. Нам рассказали: где лучше снимать деньги без комиссии, где самое вкусное пиво, которое варят сами. Так же запомнились красивые виды смотровой. К сожалению не очень понятна информация от экскурсовода Николая, что после Второй Мировой войны Советский Союз вывез все ценные вещи и антиквариат из Праги! Мы долго этот момент обсуждали с друзьями, так как это информация от гида нам крайне не понравилась! В свою очередь добавлю, нужно своё мнение оставлять при себе гиду! Это информация ни кем и ни чем не подтверждена) Не в одном источники мы такой информации не увидели! Но среди старшего поколения которое в свою очередь служили в армии на территории Чехословакии поговаривали всё вывезли Австро-венгры и Американцы. Брать что-то после того как всё разбомблено, а этому свидетельствуют фото старой Праги и восстановленные стены построек. Итог, что брать было нечего)