Мы пройдем по дворам и паркам, посетим костелы и монастыри, найдем домовые знаки и попытаемся понять кто где жил. Прагу нельзя пройти, этот город нужно прочувствовать. Этот тур будет интересен и взрослым и детям и днем и вечером. Чтобы еще больше влюбиться в Прагу, нужно ее увидеть ту, которую не видели другие.
Описание экскурсииСуществует фраза «Чтобы Прагой насладиться, нужно в Праге заблудиться» Мы убедимся в этом сами. Многие улицы Старого города спрятаны от глаз каждого прохожего и найти их нелегко. Старый город – единственный, который не имел своего плана. Почему его так строили? Скрытые лабиринты улиц имеют свои тайны и легенды. Мы пройдем по дворам и паркам, посетим костелы и монастыри, найдем домовые знаки и попытаемся понять кто где жил. Прагу нельзя пройти, этот город нужно прочувствовать. Этот тур будет интересен и взрослым и детям и днем и вечером. Чтобы еще больше влюбиться в Прагу, нужно ее увидеть ту, которую не видели другие.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Неизвестные улицы Старого города
- Костелы
- Монастыри
- Парки
- Дворцы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Праги
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