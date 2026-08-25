Неизведанные лабиринты Старого города. Нетуристическая Прага

Индивидуальная экскурсия по неизведанным лабиринтам Старого города Праги
Мы пройдем по дворам и паркам, посетим костелы и монастыри, найдем домовые знаки и попытаемся понять кто где жил. Прагу нельзя пройти, этот город нужно прочувствовать. Этот тур будет интересен и взрослым и детям и днем и вечером. Чтобы еще больше влюбиться в Прагу, нужно ее увидеть ту, которую не видели другие.
Неизведанные лабиринты Старого города. Нетуристическая Прага
Неизведанные лабиринты Старого города. Нетуристическая Прага
Неизведанные лабиринты Старого города. Нетуристическая Прага

Описание экскурсии

Существует фраза «Чтобы Прагой насладиться, нужно в Праге заблудиться» Мы убедимся в этом сами. Многие улицы Старого города спрятаны от глаз каждого прохожего и найти их нелегко. Старый город – единственный, который не имел своего плана. Почему его так строили? Скрытые лабиринты улиц имеют свои тайны и легенды. Мы пройдем по дворам и паркам, посетим костелы и монастыри, найдем домовые знаки и попытаемся понять кто где жил. Прагу нельзя пройти, этот город нужно прочувствовать. Этот тур будет интересен и взрослым и детям и днем и вечером. Чтобы еще больше влюбиться в Прагу, нужно ее увидеть ту, которую не видели другие.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Неизвестные улицы Старого города
  • Костелы
  • Монастыри
  • Парки
  • Дворцы
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Праги

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