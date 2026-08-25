Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Мы пройдем по дворам и паркам, посетим костелы и монастыри, найдем домовые знаки и попытаемся понять кто где жил. Прагу нельзя пройти, этот город нужно прочувствовать. Этот тур будет интересен и взрослым и детям и днем и вечером. Чтобы еще больше влюбиться в Прагу, нужно ее увидеть ту, которую не видели другие.

Ирина Ваш гид в Праге Задать вопрос Индивидуальная экскурсия -5% €220 выгода €11 €209 за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 🇷🇺 русский 2 часа 1-5 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Существует фраза «Чтобы Прагой насладиться, нужно в Праге заблудиться» Мы убедимся в этом сами. Многие улицы Старого города спрятаны от глаз каждого прохожего и найти их нелегко. Старый город – единственный, который не имел своего плана. Почему его так строили? Скрытые лабиринты улиц имеют свои тайны и легенды. Мы пройдем по дворам и паркам, посетим костелы и монастыри, найдем домовые знаки и попытаемся понять кто где жил. Прагу нельзя пройти, этот город нужно прочувствовать. Этот тур будет интересен и взрослым и детям и днем и вечером. Чтобы еще больше влюбиться в Прагу, нужно ее увидеть ту, которую не видели другие.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик