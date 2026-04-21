8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Откройте для себя красоту Праги в компактной экскурсии: от классических до скрытых уголков, все включено, без дополнительных расходов
Ищете идеальный способ познакомиться с Прагой, не тратя много времени? Пражский экспресс предлагает вам уникальную возможность увидеть как знаменитые, так и скрытые жемчужины города всего за 2 часа.
Эта экскурсия подарит читать дальшеуменьшить
вам незабываемые впечатления от Вацлавской площади до сказочной Староместской площади, от тайн Карлова моста до красоты пражской Венеции. Поделюсь с вами не только историями о знаменитых местах, но и расскажу нешаблонные истории о Праге.
Включенный транспорт позволит вам комфортно передвигаться между локациями, делая ваше путешествие еще более приятным
Так вы изучите ключевые достопримечательности и менее туристические места. Мы проедем по оживленной Вацлавской площади и мимо Танцующего дома, посмотрим на башни Страговского монастыря и собора Св. Вита. Конечно, будут остановки: вы рассмотрите часы Орлой на Ратуше и башни Тынского храма на сказочной Староместской площади; пройдёте по Карлову мосту и увидите пражскую Венецию. А ещё я отвезу вас на лучшие смотровые: вы полюбуетесь городскими мостами в парке Летна и черепичными крышами в Градчанах.
Нескучные пражские сюжеты
Секреты строительства Карлова моста; тайна проклятия главной святыни чешских земель; интересные факты о реке, давшей название городу: в этом мини-путешествии я поделюсь нешаблонными историями о Праге — загадочной, стобашенной, златой и современной. Хроники города, его возникновение и развитие, тоже обязательно сложатся для вас в понятную и красочную картину.
Организационные детали
Это авто-пешеходная экскурсия без дополнительных расходов. Транспорт включён в стоимость
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В любом удобном для вас месте, в центре Праги
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 4712 туристов
Энергичный гид, пленённый красотой и историей сказочной Чехии. С радостью поделюсь с вами яркими впечатлениями, интересными историями и самыми живописными уголками этой страны. Вместе мы можем насладиться красотами Чехии, посмотреть старинные города и уникальные замки, познакомиться с шедеврами чешской кухни и попробовать редкие сорта богемского пива.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 77 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
77
4
–
3
–
2
–
1
–
Светлана
Мы встретились с детьми, которые живут в разных странах Европы: Франция, Германия, Польша - на нейтральной территории в Праге) Все прекрасно получилось: заказ в тот же день, оплата онлайн, встреча в читать дальшеуменьшить
центре, экскурсия построена конкретно под наш запрос. Получили ответы на все вопросы: а это что? 🤗 Экскурсовод действительно крутой! Знающий, зарази ел Еву, грамотный, видно, что любит и знает свое дело. Рекомендуем!
Вам был полезен этот отзыв?
M
Maxim
Большое спасибо Евгению. Экскурсия прошла великолепно. Очень интересно, легко, с юмором!
Вам был полезен этот отзыв?
Наталья
не смотря на то что экскурстя была давно, но осталась в памяти как, лучшая экскурсия из всего что я видела и где была. тонкое чувство юмора, интерес и любовь к тому о чем расказывает экскурсовод, прямо бальзам на душу)))
Вам был полезен этот отзыв?
L
Lena
Евгений — опытный гид. За два часа мы увидели много достопримечательностей и узнали много интересного об истории города. Тур был увлекательным и познавательным. Евгений — прекрасный рассказчик, который умеет заинтересовать слушателей. Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Макенова
Отличная экскурсия, очень познавательно и интересно, много информации и фактов! Редко бывает что незнакомый человек может с первой встречи понравится! За день или два написал нам, спросил в каком отеле читать дальшеуменьшить
мы остановимся, будет ли удобно нам встретиться возле нашего отеля. Честно сказать, я испытала огромное облегчение, что не надо идти и искать место встречи, поэтому ответила, да, конечно, это было бы отлично! Если кто-то из знакомых поедет в Прагу, обязательно порекомендую Евгения!
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Дарья
Была прекрасная экскурсия от Евгения, на которой мы побывали с мамой. Договорились за день до поездки, все четко, вовремя. Экскурсия получилась и по красивым, и по интересным местам, с комфортом и исторической справкой. После экскурсии появилось не только понимание местности, но и знание о ней.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Праги
Похожие экскурсии на «Пражский экспресс: город за 2 часа»