8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Самое-самое в Праге — легко и комфортно Так вы изучите ключевые достопримечательности и менее туристические места. Мы проедем по оживленной Вацлавской площади и мимо Танцующего дома, посмотрим на башни Страговского монастыря и собора Св. Вита. Конечно, будут остановки: вы рассмотрите часы Орлой на Ратуше и башни Тынского храма на сказочной Староместской площади; пройдете по Карлову мосту и увидите пражскую Венецию. А еще я отвезу вас на лучшие смотровые: вы полюбуетесь городскими мостами в парке Летна и черепичными крышами в Градчанах.
Нескучные пражские сюжеты Секреты строительства Карлова моста; тайна проклятия главной святыни чешских земель; интересные факты о реке, давшей название городу: в этом мини-путешествии я поделюсь нешаблонными историями о Праге — загадочной, стобашенной, златой и современной. Хроники города, его возникновение и развитие, тоже обязательно сложатся для вас в понятную и красочную картину.
Организационные детали
Это авто-пешеходная экскурсия без дополнительных расходов. Транспорт включен в стоимость.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Энергичный гид, плененный красотой и историей сказочной Чехии. С радостью поделюсь с вами яркими впечатлениями, интересными историями и самыми живописными уголками этой страны. Вместе мы можем насладиться красотами Чехии, посмотреть старинные города и уникальные замки, познакомиться с шедеврами чешской кухни и попробовать редкие сорта богемского пива.
Спасибо за экскурсию, было очень познавательно и интересно
Владимир
11 января 2020
Спасибо за экскурсию! Очень и очень интересный экскурсовод!!!
Ксения
10 января 2020
Замечательный экскурсовод Евгений. Рекомендую Всем!!!!!
Подача невероятно интересная, живая, с юмором. Евгений
любит город, о котором рассказывает, знает много тонкостей,
о которых не узнаете на других экскурсиях. Посоветует места,
которые действительно стоит посетить.
Денис
22 декабря 2019
Евгений отлично знает свою тему. Вы поймете Прагу и уловите суть этого города.Легко подстроится, как мне кажется, под любого и Вы будете чувствовать себя как не с гидом, а со старым знакомым. Получите компетентные ответы на любые вопросы. Рекомендую!
Елена
13 декабря 2019
Отличное начало дня с Евгением! Очень харизматичный , приятный , знающий историю и многие интересные «байки» гид ! Наши друзья были в Праге в 6й раз и были приятно удивлены.
Маршрут очень удобный , незамыленый! Успели очень многое посмотреть и послушать за такое короткое время . Спасибо огромное !!!
Олег
9 декабря 2019
Спасибо Евгению за прекрасную экскурсию по Праге! Я осталась очень довольна! Грамотная речь, интересный рассказ, замечательные виды города!
Ирина
26 ноября 2019
Вчера,24.11 19 были на экскурсии с Евгением. Восхищены профессионализмом, доброжелательностью .Создал хорошую атмосферу и прекрасное настроение!!!Всем рекомендую!!!!
Игорь
18 ноября 2019
Евгений просто красава. Очень интересная экскурсия, подача и хорошее знание материала. Рекомендую!!!
Понять, как жил город со времен основания и чем «дышит» теперь
Вы прогуляетесь по историческим периодам Праги, увидите основные достопримечательности и укромные уголки, услышите городские легенды. Я расскажу вам самые интересные факты из жизни города, и в результате вы сами поймете, почему Прагу называли то мистической, то стобашенной, то златой.
Стать участником интерактивного аудио-спектакля в декорациях Старого города!
В Прагу можно возвращаться вновь и вновь, каждый раз открывая город с неожиданной стороны: в этот раз вас ждет променад по пражским улочкам с высочайшим уровнем погружения. Иммерсивная прогулка-спектакль не имеет ничего общего с монотонным форматом экскурсии — это органичное сочетание аудио-спектакля на фоне ключевых мест столицы, старинных легенд и любопытных фактов о городе. Этот необыкновенный опыт позволит вам почувствовать Прагу, прислушаться к ней — и стать друзьями навеки.
Погрузиться в удивительный мир пивоварения и разобраться во вкусах настоящего чешского пива
Посетить пивную столицу мира и не попробовать настоящего чешского пива — непозволительное легкомыслие! Эта экскурсия создана для предотвращения такого недоразумения и будет интересна как профессиональным любителям пива, так и «интересующимся». Вы окунетесь в удивительный мир пивоварения, полный интересных историй, неожиданных открытий и новых ярких ощущений!
Секреты пивоварения, дегустация и пивные спа-процедуры в гостях у чешских пивоваров
Экскурсия для всех желающих разобраться в том, как делается самое известное в мире Чешское пиво, попробовать уникальные сорта любимого напитка и при желании даже окунуться в ванну свежеприготовленного сусла.
История, красоты и вкусы культурной столицы Саксонии на автомобильной экскурсии
Великолепный Дрезден пережил немало взлетов и падений за свою 800 летнюю историю. Был стерт с лица земли в 1945 году и восстал как птица Феникс из пепла несколько десятилетий назад. Этот город был гостеприимным домом для Гете, Вагнера, Достоевского, Тургенева и других выдающихся личностей. На экскурсии я познакомлю вас с историей, прекрасной барочной архитектурой, богатыми коллекциями живописи и уникальных экспонатов сокровищницы Дрездена. Здесь каждый найдет то, что интересно именно ему.
Охватить самые интересные достопримечательности на обзорной прогулке и увидеть город с разных сторон
Наша экскурсия отлично подойдет для знакомства с Прагой: на автобусе вы проедете по старинным кварталам и набережным — и при этом ни капли не устанете! Сэкономленные силы пригодятся на прогулке по Пражскому Граду и Старому городу. Мы разложим по полочкам историю чешской столицы и поделимся любопытными фактами о её знаковых местах.
Авторский маршрут по секретным уголкам Праги и её главным достопримечательностям
Мы проведем вас по главным достопримечательностям любимого города и самым лакомым уголкам Праги в стороне от туристических маршрутов, расскажем пражские истории и легенды, покажем лучшие кофейни и сувенирные лавки, а также поделимся лайфхаками для путешественников. Вы окунетесь в атмосферу и жизнь старинного города, посмотрите на Прагу с высоты, попробуете лучшее мороженое на свете, покормите лебедей и сделаете море отличных снимков.
Главное, что нужно увидеть и узнать, когда вы впервые в столице Чехии
Эта экскурсия — рецепт идеального знакомства со старинной Прагой. Микс важнейших страниц истории, деталей архитектуры и рассказов о современной жизни с щепоткой легенд и преданий. Вы проедете по Вышеграду и набережным, погуляете по Пражскому граду и дойдете до Староместской площади, заглянете в собор Св. Вита и загадаете желание на Карловом мосту.
Погулять по городу времён готических построек, ярых протестантов и булыжных мостовых
Вы увидите Прагу, какой она была в Средние века: прикоснётесь к ее тайнам, попетляете по узким улицам, пройдёте по вымощенной 600 лет назад мостовой и спуститесь на пару уровней под землю, к истокам чешской столицы. По пути мы обсудим нелёгкую жизнь средневековых горожан и обстановку, в которой они жили и строили ту Прагу, что мы знаем сейчас!
Познакомиться со столицей, ничего не упустив: обойти главные памятники и насладиться городом с воды
Вы покупаете сразу три экскурсии. Выбирайте, с какой хотите начать — обзорной поездки по центру города, прогулки по мистическому Еврейскому кварталу или речного круиза. Мы откроем историю Пражского Града, поделимся древними легендами и преданиями и покажем самые яркие уголки чешской столицы.
Ежедневная экскурсия Трипстера для первого знакомства с городом
За 3 часа вы узнаете о Праге все необходимое, чтобы ваше дальнейшее самостоятельное знакомство со столицей стало максимально ярким, насыщенным и запоминающимся: разберетесь в истории, научитесь ориентироваться в городе и поймете, какие места нельзя пропустить!