8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Самое-самое в Праге — легко и комфортно

Так вы изучите ключевые достопримечательности и менее туристические места. Мы проедем по оживленной Вацлавской площади и мимо Танцующего дома, посмотрим на башни Страговского монастыря и собора Св. Вита. Конечно, будут остановки: вы рассмотрите часы Орлой на Ратуше и башни Тынского храма на сказочной Староместской площади; пройдете по Карлову мосту и увидите пражскую Венецию. А еще я отвезу вас на лучшие смотровые: вы полюбуетесь городскими мостами в парке Летна и черепичными крышами в Градчанах.

Нескучные пражские сюжеты

Секреты строительства Карлова моста; тайна проклятия главной святыни чешских земель; интересные факты о реке, давшей название городу: в этом мини-путешествии я поделюсь нешаблонными историями о Праге — загадочной, стобашенной, златой и современной. Хроники города, его возникновение и развитие, тоже обязательно сложатся для вас в понятную и красочную картину.