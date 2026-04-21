8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Ищете идеальный способ познакомиться с Прагой, не тратя много времени? Пражский экспресс предлагает вам уникальную возможность увидеть как знаменитые, так и скрытые жемчужины города всего за 2 часа.Эта экскурсия подарит

вам незабываемые впечатления от Вацлавской площади до сказочной Староместской площади, от тайн Карлова моста до красоты пражской Венеции. Поделюсь с вами не только историями о знаменитых местах, но и расскажу нешаблонные истории о Праге. Включенный транспорт позволит вам комфортно передвигаться между локациями, делая ваше путешествие еще более приятным

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Самое-самое в Праге — легко и комфортно

Так вы изучите ключевые достопримечательности и менее туристические места. Мы проедем по оживленной Вацлавской площади и мимо Танцующего дома, посмотрим на башни Страговского монастыря и собора Св. Вита. Конечно, будут остановки: вы рассмотрите часы Орлой на Ратуше и башни Тынского храма на сказочной Староместской площади; пройдёте по Карлову мосту и увидите пражскую Венецию. А ещё я отвезу вас на лучшие смотровые: вы полюбуетесь городскими мостами в парке Летна и черепичными крышами в Градчанах.

Нескучные пражские сюжеты

Секреты строительства Карлова моста; тайна проклятия главной святыни чешских земель; интересные факты о реке, давшей название городу: в этом мини-путешествии я поделюсь нешаблонными историями о Праге — загадочной, стобашенной, златой и современной. Хроники города, его возникновение и развитие, тоже обязательно сложатся для вас в понятную и красочную картину.

Организационные детали

Это авто-пешеходная экскурсия без дополнительных расходов. Транспорт включён в стоимость