Трансфер в Праге

Найдено 2 экскурсии в категории «Трансфер» в Праге на русском языке, цены от €40. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Трансфер + экскурсия по главным местам чешской столицы
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Трансфер + экскурсия по главным местам чешской столицы
Увидеть и обойти всё, чем славится город, по пути в отель или в перерыве между рейсами
Начало: Аэропорт Вацлава Гавла (г. Прага) в зале прибытия
«Я помогу вам быстро ориентироваться в городе и подскажу, где стоит побывать в следующий раз, а по окончании экскурсии вас будет ожидать трансфер обратно в аэропорт или к вашему отелю»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
215 за всё до 3 чел.
Выгодный трансфер в Праге
🚗 На машине
Индивидуальная
30 минут
Выгодный трансфер в Праге
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
«Также укажите, нужно ли встретить вас с табличкой с именем и организовать обратный трансфер»
Сегодня в 18:00
Завтра в 00:00
40 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Трансфер»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Праге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2
  1. Трансфер + экскурсия по главным местам чешской столицы
  2. Выгодный трансфер в Праге
Какие места ещё посмотреть в Праге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Карлов мост
  3. Пражский Град
  4. Пражские куранты
  5. Староместская ратуша
  6. Староместская площадь
  7. Собор Святого Вита
  8. Вацлавская площадь
  9. Еврейский квартал
  10. Вышеград
Сколько стоит экскурсия по Праге в июне 2024
Сейчас в Праге в категории "Трансфер" можно забронировать 2 экскурсии от 40 до 215. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии на русском языке в Праге (Чехия 🇨🇿) – у нас можно купить 2 экскурсии на 2024 год по теме «Трансфер», 3 ⭐ отзыва, цены от €40. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Чехии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам