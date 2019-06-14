1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Трансфер + экскурсия по главным местам чешской столицы
Увидеть и обойти всё, чем славится город, по пути в отель или в перерыве между рейсами
Начало: Аэропорт Вацлава Гавла (г. Прага) в зале прибытия
«Я помогу вам быстро ориентироваться в городе и подскажу, где стоит побывать в следующий раз, а по окончании экскурсии вас будет ожидать трансфер обратно в аэропорт или к вашему отелю»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€215 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
30 минут
Выгодный трансфер в Праге
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
«Также укажите, нужно ли встретить вас с табличкой с именем и организовать обратный трансфер»
Сегодня в 18:00
Завтра в 00:00
€40 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММира14 июня 2019Спасибо большое, очень хороший и удобный формат познакомиться с городом во время пересадки. Спасибо гиду, Обязательн вернусь в Прагу для более детального знакомства.
- ААнатолий16 марта 2019Исключительно рекомендую. И оцените Прагу, и решите вопрос с трансфером в незнакомом городе)
- ИИрина1 октября 2018Очень хорошая экскурсия! Прилетели в Прагу утром, пока ждали заселения в гостиницу познакомились со всеми достопримечательностями. ольга очень хороший экскурсовод. Спасибо большое.
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Трансфер»
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Сколько стоит экскурсия по Праге в июне 2024
Сейчас в Праге в категории "Трансфер" можно забронировать 2 экскурсии от 40 до 215. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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