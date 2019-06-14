6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер + экскурсия по главным местам чешской столицы
Погрузитесь в атмосферу Праги с индивидуальным трансфером и экскурсией. Узнайте город за несколько часов и насладитесь чешской кухней и пивом
Начало: Аэропорт Вацлава Гавла (г. Прага) в зале прибытия
22 дек в 09:00
23 дек в 09:00
€215 за всё до 3 чел.
13 часов
Групповая
Пакет экскурсий: Прага и не только
Трансфер и знакомство с Прагой, вечерняя прогулка по столице, уютный Крумлов и соседний Дрезден
Начало: В аэропорту или на вокзале
Расписание: ежедневно в 00:00
23 дек в 00:00
25 дек в 00:00
€149 за человека
1 час
Групповая
В Прагу с комфортом: трансфер из аэропорта или вокзала
Начало: аэропорт или любой из вокзалов
Расписание: в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€19 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММира14 июня 2019Спасибо большое, очень хороший и удобный формат познакомиться с городом во время пересадки. Спасибо гиду, Обязательн вернусь в Прагу для более детального знакомства.
- ААнатолий16 марта 2019Исключительно рекомендую. И оцените Прагу, и решите вопрос с трансфером в незнакомом городе)
- ИИрина1 октября 2018Очень хорошая экскурсия! Прилетели в Прагу утром, пока ждали заселения в гостиницу познакомились со всеми достопримечательностями. ольга очень хороший экскурсовод. Спасибо большое.
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Из аэропорта»
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Сколько стоит экскурсия по Праге в декабре 2024
Сейчас в Праге в категории "Из аэропорта" можно забронировать 3 экскурсии от 19 до 215. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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