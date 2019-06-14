Экскурсии из аэропорта Праги

Найдено 3 экскурсии в категории «Из аэропорта» в Праге на русском языке, цены от €19. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Трансфер + экскурсия по главным местам чешской столицы
На машине
3 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер + экскурсия по главным местам чешской столицы
Погрузитесь в атмосферу Праги с индивидуальным трансфером и экскурсией. Узнайте город за несколько часов и насладитесь чешской кухней и пивом
Начало: Аэропорт Вацлава Гавла (г. Прага) в зале прибытия
22 дек в 09:00
23 дек в 09:00
215 за всё до 3 чел.
Пакет экскурсий: Прага и не только
На машине
5 отзывов
13 часов
Групповая
Пакет экскурсий: Прага и не только
Трансфер и знакомство с Прагой, вечерняя прогулка по столице, уютный Крумлов и соседний Дрезден
Начало: В аэропорту или на вокзале
Расписание: ежедневно в 00:00
23 дек в 00:00
25 дек в 00:00
149 за человека
В Прагу с комфортом: трансфер из аэропорта или вокзала
На автобусе
1 час
Групповая
В Прагу с комфортом: трансфер из аэропорта или вокзала
Начало: аэропорт или любой из вокзалов
Расписание: в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
19 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Из аэропорта»

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В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Трансфер + экскурсия по главным местам чешской столицы
  2. Пакет экскурсий: Прага и не только
  3. В Прагу с комфортом: трансфер из аэропорта или вокзала
Какие места ещё посмотреть в Праге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Карлов мост
  2. Самое главное
  3. Пражский Град
  4. Пражские куранты
  5. Староместская площадь
  6. Староместская ратуша
  7. Вацлавская площадь
  8. Собор Святого Вита
  9. Вышеград
  10. Еврейский квартал
Сколько стоит экскурсия по Праге в декабре 2024
Сейчас в Праге в категории "Из аэропорта" можно забронировать 3 экскурсии от 19 до 215. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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