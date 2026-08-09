Сара проводит ещё 1 экскурсию

Вдохновиться старинными легендами, романтичными панорамами и сооружениями, дышащими историей
Вышеград не всегда включают в список обязательных для посещения мест в Праге.
А зря! И на прогулке я докажу, что этот район — не только один из исконных и горячо любимых национальных символов чехов, но и великолепное место для бесед о пражских князьях, былых эпохах и потрясающих преданиях.
Описание экскурсии
История старейшего района Праги
Вы услышите легенду об основании Вышеграда сыном самого Чеха. Узнаете о первых чешских князьях, старинных резиденциях и роли Карла IV в возрождении бывшего статуса района. Поговорим о том, как изменился облик Вышеграда с течением времени, а также об особом отношении чешского народа к нему, как к исконному национальному символу. Кроме того, вы откроете одно из самых романтичных и таинственных мест Праги, где всегда можно прислушаться к голосу Средневековья.
Ключевые памятники Вышеграда
Я расскажу о доминанте пражского района — костеле Святых Петра и Павла, виднеющемся издалека со всех уголков города и обладающем особым статусом «базилика минор», о котором мы поговорим отдельно. Вы узнаете также о старейшем сохранившемся здании Праги — ротонде Святого Мартина. Побываете у места захоронения деятелей чешской культуры и искусства. Осмотрите ценные скульптуры, которые сохранились после бомбардировки Праги в 1945 году. Услышите предание о конных рыцарях, которые ждут своего часа, чтобы защитить город и страну. Увидите самый высокий мост в Чехии и узнаете, почему его называют мостом самоубийц. А со смотровой площадки Вышеграда вам откроется потрясающий вид на окрестности.
Организационные детали
Дополнительных расходов по пути не предвидится, за исключением личных трат в кафе
Экскурсию для вас проведу я или моя коллега, также профессиональный гид
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сара — ваш гид в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 580 туристов
Здравствуй, милый путешественник! Рада тебя поприветствовать на своей страничке. Я могу представить, как сложно отыскать своего человека в море предложении, того самого, кто станет проводником по старым улочкам Праги. Если читать дальшеуменьшить
твой выбор остановится на мне — знай, ты выбрал приветливого гида, который не только получил соответствующее образование, но и неустанно пополняет свои знания чешской истории и архитектуры. Я буду рада вас подружить с городом и постараюсь убедить в том, что «Прагу нельзя не любить, Прагу нельзя ненавидеть, Прага — это любовь с первого взгляда!» (Франц Кафка).