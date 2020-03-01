Сара проводит ещё 1 экскурсию

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Вдохновиться старинными легендами, романтичными панорамами и сооружениями, дышащими историей

Сара
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Сара – ваш гид
Вышеград не всегда включают в список обязательных для посещения мест в Праге.

А зря! И на прогулке я докажу, что этот район — не только один из исконных и горячо любимых национальных символов чехов, но и великолепное место для бесед о пражских князьях, былых эпохах и потрясающих преданиях.
80 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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Восхитительный Вышеград
Восхитительный Вышеград

Что вас ожидает

История старейшего района Праги
Вы услышите легенду об основании Вышеграда сыном самого Чеха. Узнаете о первых чешских князьях, старинных резиденциях и роли Карла IV в возрождении бывшего статуса района. Поговорим о том, как изменился облик Вышеграда с течением времени, а также об особом отношении чешского народа к нему, как к исконному национальному символу. Кроме того, вы откроете одно из самых романтичных и таинственных мест Праги, где всегда можно прислушаться к голосу Средневековья.

Ключевые памятники Вышеграда
Я расскажу о доминанте пражского района — костеле Святых Петра и Павла, виднеющемся издалека со всех уголков города и обладающем особым статусом «базилика минор», о котором мы поговорим отдельно. Вы узнаете также о старейшем сохранившемся здании Праги — ротонде Святого Мартина. Побываете у места захоронения деятелей чешской культуры и искусства. Осмотрите ценные скульптуры, которые сохранились после бомбардировки Праги в 1945 году. Услышите предание о конных рыцарях, которые ждут своего часа, чтобы защитить город и страну. Увидите самый высокий мост в Чехии и узнаете, почему его называют мостом самоубийц. А со смотровой площадки Вышеграда вам откроется потрясающий вид на окрестности.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов по пути не предвидится, за исключением личных трат в кафе
  • Экскурсию для вас проведу я или моя коллега, также профессиональный гид
Восхитительный Вышеград
Восхитительный Вышеград
Восхитительный Вышеград
Восхитительный Вышеград
Восхитительный Вышеград
Восхитительный Вышеград
Восхитительный Вышеград
Восхитительный Вышеград
Восхитительный Вышеград

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сара
Сара
Здравствуй, милый путешественник! Рада тебя поприветствовать на своей страничке. Я могу представить, как сложно отыскать своего человека в море предложении, того самого, кто станет проводником по старым улочкам Праги. Если твой выбор остановится на мне — знай, ты выбрал приветливого гида, который не только получил соответствующее образование, но и неустанно пополняет свои знания чешской истории и архитектуры. Я буду рада вас подружить с городом и постараюсь убедить в том, что «Прагу нельзя не любить, Прагу нельзя ненавидеть, Прага — это любовь с первого взгляда!» (Франц Кафка).
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Сара проводит ещё 1 экскурсию

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