Сара проводит ещё 1 экскурсию

Вышеград не всегда включают в список обязательных для посещения мест в Праге. А зря! И на прогулке я докажу, что этот район — не только один из исконных и горячо любимых национальных символов чехов, но и великолепное место для бесед о пражских князьях, былых эпохах и потрясающих преданиях.

Описание экскурсии

История старейшего района Праги

Вы услышите легенду об основании Вышеграда сыном самого Чеха. Узнаете о первых чешских князьях, старинных резиденциях и роли Карла IV в возрождении бывшего статуса района. Поговорим о том, как изменился облик Вышеграда с течением времени, а также об особом отношении чешского народа к нему, как к исконному национальному символу. Кроме того, вы откроете одно из самых романтичных и таинственных мест Праги, где всегда можно прислушаться к голосу Средневековья.

Ключевые памятники Вышеграда

Я расскажу о доминанте пражского района — костеле Святых Петра и Павла, виднеющемся издалека со всех уголков города и обладающем особым статусом «базилика минор», о котором мы поговорим отдельно. Вы узнаете также о старейшем сохранившемся здании Праги — ротонде Святого Мартина. Побываете у места захоронения деятелей чешской культуры и искусства. Осмотрите ценные скульптуры, которые сохранились после бомбардировки Праги в 1945 году. Услышите предание о конных рыцарях, которые ждут своего часа, чтобы защитить город и страну. Увидите самый высокий мост в Чехии и узнаете, почему его называют мостом самоубийц. А со смотровой площадки Вышеграда вам откроется потрясающий вид на окрестности.

Организационные детали