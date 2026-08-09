Сара проводит ещё 1 экскурсию

Мои заказы

Восхитительный Вышеград

Вдохновиться старинными легендами, романтичными панорамами и сооружениями, дышащими историей
Вышеград не всегда включают в список обязательных для посещения мест в Праге.

А зря! И на прогулке я докажу, что этот район — не только один из исконных и горячо любимых национальных символов чехов, но и великолепное место для бесед о пражских князьях, былых эпохах и потрясающих преданиях.
Восхитительный Вышеград
Восхитительный Вышеград
Восхитительный Вышеград

Описание экскурсии

История старейшего района Праги

Вы услышите легенду об основании Вышеграда сыном самого Чеха. Узнаете о первых чешских князьях, старинных резиденциях и роли Карла IV в возрождении бывшего статуса района. Поговорим о том, как изменился облик Вышеграда с течением времени, а также об особом отношении чешского народа к нему, как к исконному национальному символу. Кроме того, вы откроете одно из самых романтичных и таинственных мест Праги, где всегда можно прислушаться к голосу Средневековья.

Ключевые памятники Вышеграда

Я расскажу о доминанте пражского района — костеле Святых Петра и Павла, виднеющемся издалека со всех уголков города и обладающем особым статусом «базилика минор», о котором мы поговорим отдельно. Вы узнаете также о старейшем сохранившемся здании Праги — ротонде Святого Мартина. Побываете у места захоронения деятелей чешской культуры и искусства. Осмотрите ценные скульптуры, которые сохранились после бомбардировки Праги в 1945 году. Услышите предание о конных рыцарях, которые ждут своего часа, чтобы защитить город и страну. Увидите самый высокий мост в Чехии и узнаете, почему его называют мостом самоубийц. А со смотровой площадки Вышеграда вам откроется потрясающий вид на окрестности.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов по пути не предвидится, за исключением личных трат в кафе
  • Экскурсию для вас проведу я или моя коллега, также профессиональный гид

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сара
Сара — ваш гид в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 580 туристов
Здравствуй, милый путешественник! Рада тебя поприветствовать на своей страничке. Я могу представить, как сложно отыскать своего человека в море предложении, того самого, кто станет проводником по старым улочкам Праги. Если
читать дальшеуменьшить

твой выбор остановится на мне — знай, ты выбрал приветливого гида, который не только получил соответствующее образование, но и неустанно пополняет свои знания чешской истории и архитектуры. Я буду рада вас подружить с городом и постараюсь убедить в том, что «Прагу нельзя не любить, Прагу нельзя ненавидеть, Прага — это любовь с первого взгляда!» (Франц Кафка).

Входит в следующие категории Праги

Похожие экскурсии на «Восхитительный Вышеград»

Еврейский квартал в Праге: герои и легенды
Пешая
2 часа
48 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Еврейский квартал в Праге: герои и легенды
Познакомьтесь с уникальным наследием Еврейского квартала Праги, его историей и тайнами, которые оживают в рассказах гида
Начало: на Вацлавской площади
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
11 авг в 12:00
€40 за человека
Вышеград и Пражский Град: тайны и легенды вечерней Праги
На машине
2.5 часа
272 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Вышеград и Пражский Град: тайны и легенды вечерней Праги
Вечерняя Прага открывает свои тайны на экскурсии по Вышеграду и Пражскому Граду. Погрузитесь в атмосферу города, свободного от туристов, и узнайте его легенды
Начало: На площади Республики
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 20:00
22 авг в 20:00
25 авг в 20:00
€24 за человека
Ты наше солнце, крепость Вышеград
Пешая
2 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Ты наше солнце, крепость Вышеград
Прикоснуться к истокам: история народа чешского в окутанной легендами резиденции князей
Начало: Метро Вышеград
12 авг в 10:00
14 авг в 14:00
от €120 за всё до 6 чел.
Тридевятое царство, тридесятое государство Чехии: Вышеград
Пешая
3 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Тридевятое царство, тридесятое государство Чехии: Вышеград
Погрузитесь в мир чешских легенд и сказок на индивидуальной экскурсии по Вышеграду. Узнайте о Либуше, коне Шемике и других героях, наслаждаясь панорамами Праги
Сегодня в 12:30
Завтра в 13:00
от €150 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Праге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Праге
от €80 за экскурсию