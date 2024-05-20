J Jenny Прага в лучах заката: на автобусе и пешком Очень понравилось гулять с Валерием. Мы были в Праге несколько дней. И идея: в последний день нашего путешествия взять вечернюю недлинную по времени экскурсию была идеальной. Получили удовольствие, включая виды и закат!! Спасибо большое.

А Андрей Второй день в Праге читать дальше что живу там несколько лет! Нетипичная комфортная и очень познавательная экскурсия. Хорошо спланированный 2-х дневный маршрут, понятная и позитивная подача информации. Денис, Вы - просто супер! В следующий наш визит в Прагу обязательно пойдем с Вами еще на остальные Ваши экскурсии для знакомства с городом! Два дня экскурсий по Праге с Денисом пролетели как одно мгновенье! Я первый раз в Праге, но после экскурсий такое ощущение,

Л Леонид Второй день в Праге Было очень интересно, действительно зашли в такие места, куда самостоятельно бы не заглянули. Нам понравилось, будем в Праге, обязательно сходим с Денисом на экскурсию еще!

Е Екатерина Второй день в Праге Два прекрасных экскурсионных дня. Денис, пора добавить третий день в программу. Много Праги не бывает

О Ольга Вышеград - пражское место силы читать дальше Чехии. Рекомендую всем путешесвенникам - и тем, кто только окрывает для себя Чехию, и тем, кто думает, что вже все видел в этой прекрасной стране. Замечательная экскурсия, очень интересная и познавательная, отлично организованная. Александра - прекрасный гид, с великолепным знанием истории и большой любовью к

А Антонина Прага в лучах заката: на автобусе и пешком читать дальше смотря на длительные перелеты и почти сутки без сна, экскурсия пролетела на одном дыхании. Если хотите насладится вечерней Прагой и узнать много интересного, смело выбирайте один из вечерних маршрутов данной команды! К сожалению, на данную экскурсию не набралась группа, поэтому ходили по маршруту другой, не менее увлекательной вечерней экскурсии. Даже не

С Светлана По Праге на автомобиле Эксурсовод Александра шикарный гид!

Л Лидия Ты наше солнце, крепость Вышеград Уже второй раз на экскурсии с Надеждой! Прекрасный гид, интересный человек и замечательный специалист в своей сфере! Безупречно! Всем рекомендую!

Е Елена Прага в лучах заката: на автобусе и пешком Экскурсия понравилась. Рассказ гида был интересен. Очень красивые виды. Хорошо составлен маршрут.