1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Второй день в Праге
Исследовать холмы Верхней Праги: крепость Вышеграда, сады Петршина и знаменитые Градчаны
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
€150 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Прага в лучах заката: на автобусе и пешком
Вышеград, улочки Еврейского квартала и памятники Старого города на групповой экскурсии
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
€30 за человека
Индивидуальная
2 часа
Ты наше солнце, крепость Вышеград
Прикоснуться к истокам: история народа чешского в окутанной легендами резиденции князей
Начало: Метро Вышеград
13 июня в 10:00
15 июня в 10:00
€130 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Вышеград - пражское место силы
Автомобильная прогулка к старейшей крепости Праги и погружение в историю Средневековья
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
€200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
По Праге на автомобиле
Старинные районы и «визитные карточки» чешской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: в вашем отеле
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€250 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- JJenny20 мая 2024Очень понравилось гулять с Валерием. Мы были в Праге несколько дней. И идея: в последний день нашего путешествия взять вечернюю недлинную по времени экскурсию была идеальной. Получили удовольствие, включая виды и закат!! Спасибо большое.
- ААндрей3 января 2023Два дня экскурсий по Праге с Денисом пролетели как одно мгновенье! Я первый раз в Праге, но после экскурсий такое ощущение,
- ЛЛеонид12 декабря 2022Было очень интересно, действительно зашли в такие места, куда самостоятельно бы не заглянули. Нам понравилось, будем в Праге, обязательно сходим с Денисом на экскурсию еще!
- ЕЕкатерина27 октября 2022Два прекрасных экскурсионных дня. Денис, пора добавить третий день в программу. Много Праги не бывает
- ООльга20 августа 2021Замечательная экскурсия, очень интересная и познавательная, отлично организованная. Александра - прекрасный гид, с великолепным знанием истории и большой любовью к
- ААнтонина1 марта 2020К сожалению, на данную экскурсию не набралась группа, поэтому ходили по маршруту другой, не менее увлекательной вечерней экскурсии. Даже не
- ССветлана25 февраля 2020Эксурсовод Александра шикарный гид!
- ЛЛидия24 ноября 2019Уже второй раз на экскурсии с Надеждой! Прекрасный гид, интересный человек и замечательный специалист в своей сфере! Безупречно! Всем рекомендую!
- ЕЕлена28 октября 2019Экскурсия понравилась. Рассказ гида был интересен. Очень красивые виды. Хорошо составлен маршрут.
- ююлия17 октября 2019Надежда очень эрудированный гид и прекрасный рассказчик! На одном дыхании прошла Экскурсия по Вышеграду! В нашей группе были подростки 16
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Вышеградское кладбище»
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