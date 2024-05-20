Вышеградское кладбище – экскурсии в Праге

Найдено 5 экскурсий в категории «Вышеградское кладбище» в Праге на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Второй день в Праге
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
9 отзывов
Второй день в Праге
Исследовать холмы Верхней Праги: крепость Вышеграда, сады Петршина и знаменитые Градчаны
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
150 за всё до 4 чел.
Прага в лучах заката: на автобусе и пешком
🚌 На автобусе
Мини-группа
2 часа
6 отзывов
Прага в лучах заката: на автобусе и пешком
Вышеград, улочки Еврейского квартала и памятники Старого города на групповой экскурсии
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
30 за человека
Ты наше солнце, крепость Вышеград
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Ты наше солнце, крепость Вышеград
Прикоснуться к истокам: история народа чешского в окутанной легендами резиденции князей
Начало: Метро Вышеград
13 июня в 10:00
15 июня в 10:00
130 за всё до 6 чел.
Вышеград - пражское место силы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Вышеград - пражское место силы
Автомобильная прогулка к старейшей крепости Праги и погружение в историю Средневековья
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
200 за всё до 6 чел.
По Праге на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
По Праге на автомобиле
Старинные районы и «визитные карточки» чешской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: в вашем отеле
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
250 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • J
    Jenny
    20 мая 2024
    Прага в лучах заката: на автобусе и пешком
    Очень понравилось гулять с Валерием. Мы были в Праге несколько дней. И идея: в последний день нашего путешествия взять вечернюю недлинную по времени экскурсию была идеальной. Получили удовольствие, включая виды и закат!! Спасибо большое.
    Очень понравилось гулять с Валерием
  • А
    Андрей
    3 января 2023
    Второй день в Праге
    Два дня экскурсий по Праге с Денисом пролетели как одно мгновенье! Я первый раз в Праге, но после экскурсий такое ощущение,
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    что живу там несколько лет! Нетипичная комфортная и очень познавательная экскурсия. Хорошо спланированный 2-х дневный маршрут, понятная и позитивная подача информации. Денис, Вы - просто супер! В следующий наш визит в Прагу обязательно пойдем с Вами еще на остальные Ваши экскурсии для знакомства с городом!

  • Л
    Леонид
    12 декабря 2022
    Второй день в Праге
    Было очень интересно, действительно зашли в такие места, куда самостоятельно бы не заглянули. Нам понравилось, будем в Праге, обязательно сходим с Денисом на экскурсию еще!
  • Е
    Екатерина
    27 октября 2022
    Второй день в Праге
    Два прекрасных экскурсионных дня. Денис, пора добавить третий день в программу. Много Праги не бывает
  • О
    Ольга
    20 августа 2021
    Вышеград - пражское место силы
    Замечательная экскурсия, очень интересная и познавательная, отлично организованная. Александра - прекрасный гид, с великолепным знанием истории и большой любовью к
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    Чехии. Рекомендую всем путешесвенникам - и тем, кто только окрывает для себя Чехию, и тем, кто думает, что вже все видел в этой прекрасной стране.

  • А
    Антонина
    1 марта 2020
    Прага в лучах заката: на автобусе и пешком
    К сожалению, на данную экскурсию не набралась группа, поэтому ходили по маршруту другой, не менее увлекательной вечерней экскурсии. Даже не
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    смотря на длительные перелеты и почти сутки без сна, экскурсия пролетела на одном дыхании. Если хотите насладится вечерней Прагой и узнать много интересного, смело выбирайте один из вечерних маршрутов данной команды!

  • С
    Светлана
    25 февраля 2020
    По Праге на автомобиле
    Эксурсовод Александра шикарный гид!
  • Л
    Лидия
    24 ноября 2019
    Ты наше солнце, крепость Вышеград
    Уже второй раз на экскурсии с Надеждой! Прекрасный гид, интересный человек и замечательный специалист в своей сфере! Безупречно! Всем рекомендую!
  • Е
    Елена
    28 октября 2019
    Прага в лучах заката: на автобусе и пешком
    Экскурсия понравилась. Рассказ гида был интересен. Очень красивые виды. Хорошо составлен маршрут.
  • ю
    юлия
    17 октября 2019
    Ты наше солнце, крепость Вышеград
    Надежда очень эрудированный гид и прекрасный рассказчик! На одном дыхании прошла Экскурсия по Вышеграду! В нашей группе были подростки 16
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    лет, которым очень понравилась Надежда, как интересный собеседник). Много интересной информации рассказала нам Надежда про историю Вышеграда. Даже жалко было, что так быстро пролетели 2 часа. Будем всем рекомендовать Надежду, как очень хорошего гида по Праге!

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Вышеградское кладбище»

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  6. Староместская площадь
  7. Собор Святого Вита
  8. Вацлавская площадь
  9. Еврейский квартал
  10. Вышеград
Сколько стоит экскурсия по Праге в июне 2024
Сейчас в Праге в категории "Вышеградское кладбище" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 30 до 250. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии на русском языке в Праге (Чехия 🇨🇿) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Вышеградское кладбище», 32 ⭐ отзыва, цены от €30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Чехии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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