5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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История евреев в Праге

Наше путешествие начнется в Старом городе, где когда-то находился легендарный рынок, куда приезжали купцы со всех сторон света. В том числе и еврейские торговцы, пришедшие из Египта в Европу в X веке. В районе Старогородской площади вы увидите барельеф гениального Эгона Эрвина Киша, витрину Альфонса Мухи в магазине стекла и памятник Яну Гусу работы Ладислава Шалоуна. Эти имена знает каждый чех: это история народа и культура.

Жизнь еврейской общины

Синагога, миква, ешива — непохожий на христианский быт поначалу пугал жителей Праги и рождал легенды. В Новое время средневековые предрассудки исчезли, и на месте узких грязных улочек возник самый красивый и фешенебельный район чешской столицы, в котором не так просто отыскать артефакты былых времен. Мы осмотрим Староновую и Испанскую синагоги с памятником Францу Кафке, родившемуся здесь, Клаусову и Майзелову синагоги, старинное кладбище и погребальный зал. Вы услышите о Големе, Махарале, Мордехае Майзале и других колоритных персонажах.

Памятные локации

В музее Холокоста (Пинкасова синагога) будет представлена экспозиция детских рисунков из Терезина, в нишах здания Магистрата на Марианской площади — знаменитые скульптуры Л. Шалоуна. А на улице Гусова вы попробуете узнать, кого в столь неудобном подвешенном положении изобразил скульптор Давид Черный. Мы также заглянем на кладбище, где похоронены знаменитый мыслитель и сказочник рабби Лев и меценат, банкир и личный друг императора Рудольфа II Мордехай Майзел. Прогулка закончится в Новом городе у памятника Францу Кафке в стиле хай-тек.