5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Заглянуть в старинные синагоги, увидеть необычные скульптуры и познакомиться с историей общины

Ксения
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Ксения – экскурсионное агентство
Территория бывшего еврейского гетто — одна из самых таинственных частей города, кладезь городских легенд.

Вы увидите старинные синагоги, стены которых хранят увидительные истории, и скульптуры лучших мастеров, а также прогуляетесь по старинному кладбищу.
19 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча — на Вацлавской площади
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У этой экскурсии5 отзывов
4.6
Еврейский квартал в Праге: герои и легенды
Еврейский квартал в Праге: герои и легенды

Что вас ожидает

История евреев в Праге
Наше путешествие начнется в Старом городе, где когда-то находился легендарный рынок, куда приезжали купцы со всех сторон света. В том числе и еврейские торговцы, пришедшие из Египта в Европу в X веке. В районе Старогородской площади вы увидите барельеф гениального Эгона Эрвина Киша, витрину Альфонса Мухи в магазине стекла и памятник Яну Гусу работы Ладислава Шалоуна. Эти имена знает каждый чех: это история народа и культура.

Жизнь еврейской общины
Синагога, миква, ешива — непохожий на христианский быт поначалу пугал жителей Праги и рождал легенды. В Новое время средневековые предрассудки исчезли, и на месте узких грязных улочек возник самый красивый и фешенебельный район чешской столицы, в котором не так просто отыскать артефакты былых времен. Мы осмотрим Староновую и Испанскую синагоги с памятником Францу Кафке, родившемуся здесь, Клаусову и Майзелову синагоги, старинное кладбище и погребальный зал. Вы услышите о Големе, Махарале, Мордехае Майзале и других колоритных персонажах.

Памятные локации
В музее Холокоста (Пинкасова синагога) будет представлена экспозиция детских рисунков из Терезина, в нишах здания Магистрата на Марианской площади — знаменитые скульптуры Л. Шалоуна. А на улице Гусова вы попробуете узнать, кого в столь неудобном подвешенном положении изобразил скульптор Давид Черный. Мы также заглянем на кладбище, где похоронены знаменитый мыслитель и сказочник рабби Лев и меценат, банкир и личный друг императора Рудольфа II Мордехай Майзел. Прогулка закончится в Новом городе у памятника Францу Кафке в стиле хай-тек.

Организационные детали

  • Экскурсия не включает в себя посещение всех объектов Еврейского музея — требуется отдельный билет
  • Испанская синагога закрыта на реконструкцию на 2 года
  • Возможен другой вариант маршрута экскурсии: с началом на Главном железнодорожном вокзале ( у памятника Цинтону), прогулкой через Иерусалимскую улицу в Старый город, а дальше по тому маршруту, что описали выше.
  • При первом варианте посещаем 5 синагог, погребальный зал, кладбище; при втором варианте — 6 синагог, железнодорожный вокзал, а далее по маршруту, описанному выше
Еврейский квартал в Праге: герои и легенды
Еврейский квартал в Праге: герои и легенды
Еврейский квартал в Праге: герои и легенды
Еврейский квартал в Праге: герои и легенды
Еврейский квартал в Праге: герои и легенды
Еврейский квартал в Праге: герои и легенды
Еврейский квартал в Праге: герои и легенды

Экскурсия проводится во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура — на Вацлавской площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Ксения
Ксения
Меня зовут Ксения. Я живу в Праге больше 15 лет и безумно влюблена в этот город. Моя команда профессиональных гидов с большим удовольствием открет Прагу с самых интересных, ярких и необычных ракурсов, расскажет о чешской истории, культуре и традициях.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

7 февраля 2020
Экскурсию проводила Таисья, достаточно не плохо, хорошая полезная тема, не похожая на другие экскурсии. Отлично для тех кто хочет разнообразить досуг и кто в Праге не первый раз.
6 января 2020
Экскурсия понравилась! По Еврейскому кварталу гуляла не в первый раз, поэтому в большей степени ждала от экскурсии структурированного подхода и нескучного рассказа. Экскурсовод Валерий рассказывал живо и по делу.
Наталья
30 декабря 2019
Экскурсия оставила приятные впечатления!Понравился маршрут и порадовала погода.Спасибо нашему гиду Таисии!
Наталья и Екатерина
3 декабря 2019
Всем добрый день!
У нас экскурсоводом была Таисия! Чудесный человек! Так уж получилось, что мы с супругой были единственными туристами, которые в этот день были на экскурсии. И насладились в полном объеме знаниями, прекрасной подачей и обаянием гида. Два часа пролетели незаметно. Как будто прогулка по городу с давней знакомой, которая просто прекрасно знает историю, места, события.... спасибо огромное за это прекрасное времяпрепровождение.
5 ноября 2019
Хочу поделиться впечатлениями: ездили на несколько дней в Прагу, план путешествия разрабатывали самостоятельно и все экскурсии запланировали заранее. И все было бы хорошо, если бы у меня не случился бы приступ географического кретинизма и по пути от отеля на экскурсию мы заблудились в центре Праги, в общем здорово опоздали и на экскурсию уже не рассчитывали, но на наше счастье Ксения (спасибо ей огромное за терпение) нас ждала с табличкой у памятника Святого Вацлава на одноименной площади! Экскурсия была очень захватывающая, узнали много интересного из истории, где все смешалось и очевидные факты и легенды на фоне красивейшей архитектуры и неповторимой атмосферы Праги! На прощание Ксения дала нам несколько ценных советов относительно ресторанов и магазинов, что в последствии нам пригодилось. Всем советую обращаться к Ксении - это большой профессионал и очень душевный и чуткий человек!!!!!

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