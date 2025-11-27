Прага — город, где исполняются желания, и я покажу вам места, где мечты сбываются чаще всего.
Мы пройдём по Карлову мосту, острову Кампа и Старому городу, увидим куранты Orloj и откроем тайные дворики.
Вас ждут удивительные истории о великих личностях, легенды о святых покровителях и панорамы одной из самых красивых столиц мира.
Мы пройдём по Карлову мосту, острову Кампа и Старому городу, увидим куранты Orloj и откроем тайные дворики.
Вас ждут удивительные истории о великих личностях, легенды о святых покровителях и панорамы одной из самых красивых столиц мира.
Описание экскурсииПрага — город, где исполняются желания! И это не легенда, а реальность, подтверждённая сотнями туристов со всего мира. Я знаю самые потаённые уголки, где желания сбываются чаще всего, и с радостью открою их вам! Во время нашей экскурсии вы узнаете, как правильно загадывать желания и почему именно Прага считается местом силы. Мы увидим благодарственные таблички и услышим истории людей, чьи мечты стали явью. Нас ждёт увлекательное путешествие по двум старым районам Праги и чудесному острову Кампа. Мы пройдёмся по знаменитому Карлову мосту, увидим легендарные часы Orloj на Староместской ратуше, заглянем в один из самых красивых храмов и загадаем желания у всемирно известного артефакта!!!, прогуляемся по королевскому пути и откроем секретный дворик на одной из самых живописных площадей города. Вы услышите удивительные истории о короле Карле IV, поэтессе Марине Цветаевой, композиторе Людвиге ван Бетховене и других великих личностях. Узнаете, что вдохновило Антуана де Сент-Экзюпери на создание его шедевра — «Маленький принц». В этом путешествии нас будут сопровождать легенды, святые покровители и магия самой Праги. Вы не только насладитесь её панорамами, но и сможете почувствовать, в каком направлении хотите двигаться дальше по жизни и каких добродетелей вам не хватает. А одно ваше желание сбудется уже точно: вы побываете в одном из самых красивых городов мира — златой Праге! Важная информация:
- После бронирования (предоплаты на сайте) я с вам свяжусь по Вотцапу и уточню детали.
- Удобная обувь и бутылка воды придадут комфорт на экскурсии.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мала Страна
- Остров Кампа
- Карлов мост
- Старый город
- Пражские куранты - часы «Орлой»
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Náměstí Míru Praha
Завершение: Mala Strana
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- После бронирования (предоплаты на сайте) я с вам свяжусь по Вотцапу и уточню детали
- Удобная обувь и бутылка воды придадут комфорт на экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Праги
Похожие экскурсии из Праги
Индивидуальная
Прага глазами местного жителя: уникальный маршрут и секретные места
Погрузитесь в атмосферу Праги: от знаменитых достопримечательностей до уютных уголков, доступных только знающим
от €75 за человека
Индивидуальная
Стань пилотом на один день и управляй самолётом над Прагой
Стань пилотом на один день и насладись видами Чехии с высоты. Управляй самолётом и выбирай маршрут сам
Начало: На аэродроме
€304 за человека
Квест
до 4 чел.
Спасти Прагу! Квест-экскурсия в мобильном приложении
Пройдите захватывающий квест по Карлову мосту, узнайте тайны и легенды, спасите Прагу от разрушения! Увлекательное приключение для всей семьи
Начало: На площади Крестоносцев
Сегодня в 03:00
Завтра в 00:30
€38 за всё до 4 чел.