Астрономические часы Орлой – экскурсии в Праге

Найдено 4 экскурсии в категории «Астрономические часы Орлой» в Праге на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Прага: Всё включено
Пешая
На автобусе
7 часов
209 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Прага: Всё включено - Обзорная Экскурсия с Обедом и Круизом
Погрузитесь в атмосферу Праги с экскурсией, включающей исторические места, традиционную кухню и живописный круиз
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 10:00 (сбор в 09:50)
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€50 за человека
Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
Пешая
На автобусе
4.5 часа
1276 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 10:00 (сбор в 09:50)
Завтра в 10:00
19 апр в 10:00
€25 за человека
Кутна Гора и замок Чешский Штернберг
На автобусе
8 часов
246 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Групповая экскурсия: Кутна Гора и Чешский Штернберг
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 09:00 (сбор группы в 08:45)
Завтра в 09:00
19 апр в 09:00
€45 за человека
Карловы Вары
На автобусе
10 часов
355 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Путешествие в Карловы Вары: замок, пивоварня и колоннады
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 8.30 (сбор за 15 минут)
Завтра в 08:30
19 апр в 08:30
€55 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Б
    Борис
    28 марта 2025
    Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
    Елена замечательный гид. Подробно всё рассказала о достопримечательностях, об истории страны. Рекомендую.
  • I
    Irina
    22 декабря 2024
    Карловы Вары
    Учавствовали в экскурсии по Карловым Варам 21.12.2024. Отличная экскурсия, всё организовано идеально! Заезжали также по пути на завод по изготовлению
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    чешского пива, с дегустацией. Хочу отметить отличную работу гидов. Они показали все самые интересные места, рассказали множество интересных фактов и ответили на все наши вопросы. Была внимательны и заботливы, что делает экскурсию незабываемой. Спасибо за вашу профессиональную работу! Обязательно обратимся к вам еще раз в будущем.

  • L
    Lina
    28 ноября 2024
    Карловы Вары
    Чудесная прекрасная экскурсия - и довезли, и рассказали, и погуляли мы просто отлично! Спасибо Николаю.
  • R
    Raman
    25 октября 2024
    Карловы Вары
    Все понравилось. Экскурсовод Николай рассказал очень много интересного. Спасибо ему.

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Астрономические часы Орлой»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Праге
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Прага: Всё включено
  2. Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
  3. Кутна Гора и замок Чешский Штернберг
  4. Карловы Вары
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
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  3. Пражский Град
  4. Пражские куранты
  5. Староместская площадь
  6. Староместская ратуша
  7. Собор Святого Вита
  8. Вацлавская площадь
  9. Еврейский квартал
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Праге в апреле 2025
Сейчас в Праге в категории "Астрономические часы Орлой" можно забронировать 4 экскурсии от 25 до 55. Туристы уже оставили гидам 2086 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Экскурсии на русском языке в Праге (Чехия 🇨🇿) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Астрономические часы Орлой», 2086 ⭐ отзывов, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Чехии. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь