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чешского пива, с дегустацией. Хочу отметить отличную работу гидов. Они показали все самые интересные места, рассказали множество интересных фактов и ответили на все наши вопросы. Была внимательны и заботливы, что делает экскурсию незабываемой. Спасибо за вашу профессиональную работу! Обязательно обратимся к вам еще раз в будущем.