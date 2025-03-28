Мини-группа
до 1 чел.
Прага: Всё включено - Обзорная Экскурсия с Обедом и Круизом
Погрузитесь в атмосферу Праги с экскурсией, включающей исторические места, традиционную кухню и живописный круиз
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 10:00 (сбор в 09:50)
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€50 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 10:00 (сбор в 09:50)
Завтра в 10:00
19 апр в 10:00
€25 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Групповая экскурсия: Кутна Гора и Чешский Штернберг
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 09:00 (сбор группы в 08:45)
Завтра в 09:00
19 апр в 09:00
€45 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Путешествие в Карловы Вары: замок, пивоварня и колоннады
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 8.30 (сбор за 15 минут)
Завтра в 08:30
19 апр в 08:30
€55 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ББорис28 марта 2025Елена замечательный гид. Подробно всё рассказала о достопримечательностях, об истории страны. Рекомендую.
- IIrina22 декабря 2024Учавствовали в экскурсии по Карловым Варам 21.12.2024. Отличная экскурсия, всё организовано идеально! Заезжали также по пути на завод по изготовлению
- LLina28 ноября 2024Чудесная прекрасная экскурсия - и довезли, и рассказали, и погуляли мы просто отлично! Спасибо Николаю.
- RRaman25 октября 2024Все понравилось. Экскурсовод Николай рассказал очень много интересного. Спасибо ему.
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Астрономические часы Орлой»
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