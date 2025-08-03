Мини-группа
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 10:00 (сбор в 09:55)
Завтра в 10:00
31 авг в 10:00
€30 за человека
Групповая
до 15 чел.
Современное искусство и арт-объекты Праги
Начало: У памятника Святому Вацлаву на Вацлавской площади
Расписание: Понедельник, среда, пятница, воскресенье в 14:00 (Сбор в 13:45)
31 авг в 14:00
1 сен в 14:00
€25 за человека
-
10%
Индивидуальная
до 5 чел.
Загадай желание в Праге
Начало: Náměstí Míru Praha
Завтра в 09:00
31 авг в 09:00
€99
€110 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана3 августа 2025Прекрасно провели время, очень позитивно и познавательно. Спасибо.
- РРоза5 июля 2025Экскурсия понравилась. Антонина очень обаятельная экскурсовод!
- ЮЮлия27 июня 2025Хочу поблагодарить гида Антонину за замечательную экскурсию! Очень профессионально, интересно и душевно. Антонина рассказывает легко и понятно, с любовью к
- GGennadiy26 июня 2025Увидели очень много интересного, красивого и познавательного, благодаря замечательному, дружелюбному и очень компетентному гиду Антонине. Спасибо ей большое за всё!!!
- ААлла11 июня 2025Сначала была обзорная на автобусе, затем пешеходная. Очень понравился гид! Кроме того, что было очень много интересных фактов, так еще и как человек очень приятная гид. Спасибо! Будем всем рекомендовать!
- ДДина2 июня 2025У нас был гид Владимир, очень понравился! Не скучно и информативно!
- ММирослав24 мая 2025Всё понравилось и всё было замечательно.
Благодарю за очень познавательную экскурсию.
- IInna7 мая 2025Экскурсия по Праге была замечательная, Антонина очень профессиональный гид, масса исторической информации и практических советов как ориентироваться в городе. Рекомендую
- SSchell26 апреля 2025Добрый день,очень понравилось, гид отличный и город красивый с со своей историей 👍
- ННина23 апреля 2025Я довольна Обзорной Экскурсией. Я нахожусь под большим впечатлением Я благодарна нашему экскурсовод Нине Шишкиной. Она очень интересно рассказывала историю города Прага.
- ББорис28 марта 2025Елена замечательный гид. Подробно всё рассказала о достопримечательностях, об истории страны. Рекомендую.
- ТТатьяна25 февраля 2025Всё было хорошо, спасибо большое
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Музей Кампа»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Праге
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Праге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Праге в августе 2025
Сейчас в Праге в категории "Музей Кампа" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 99 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1300 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии на русском языке в Праге (Чехия 🇨🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Музей Кампа», 1300 ⭐ отзывов, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Чехии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь