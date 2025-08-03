С Светлана Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе Прекрасно провели время, очень позитивно и познавательно. Спасибо.

Р Роза Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе Экскурсия понравилась. Антонина очень обаятельная экскурсовод!

Ю Юлия Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе читать дальше делу и вниманием к слушателям. Узнали много нового, маршрут был хорошо продуман, всё прошло на одном дыхании. Видно, что человек увлечён историей и умеет делиться своими знаниями.

Рекомендуем всем, кто хочет не просто пройтись, а действительно погрузиться в атмосферу места! Хочу поблагодарить гида Антонину за замечательную экскурсию! Очень профессионально, интересно и душевно. Антонина рассказывает легко и понятно, с любовью к

G Gennadiy Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе Увидели очень много интересного, красивого и познавательного, благодаря замечательному, дружелюбному и очень компетентному гиду Антонине. Спасибо ей большое за всё!!!

А Алла Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе Сначала была обзорная на автобусе, затем пешеходная. Очень понравился гид! Кроме того, что было очень много интересных фактов, так еще и как человек очень приятная гид. Спасибо! Будем всем рекомендовать!

Д Дина Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе У нас был гид Владимир, очень понравился! Не скучно и информативно!

М Мирослав Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе Всё понравилось и всё было замечательно.

Благодарю за очень познавательную экскурсию.

I Inna Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе Экскурсия по Праге была замечательная, Антонина очень профессиональный гид, масса исторической информации и практических советов как ориентироваться в городе. Рекомендую

S Schell Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе Добрый день,очень понравилось, гид отличный и город красивый с со своей историей 👍

Н Нина Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе Я довольна Обзорной Экскурсией. Я нахожусь под большим впечатлением Я благодарна нашему экскурсовод Нине Шишкиной. Она очень интересно рассказывала историю города Прага.

Б Борис Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе Елена замечательный гид. Подробно всё рассказала о достопримечательностях, об истории страны. Рекомендую.