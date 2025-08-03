Мои заказы

Музей Кампа – экскурсии в Праге

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей Кампа» в Праге на русском языке, цены от €25, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
Пешая
На автобусе
4 часа
1293 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 10:00 (сбор в 09:55)
Завтра в 10:00
31 авг в 10:00
€30 за человека
Современное искусство и арт-объекты Праги
Пешая
2.5 часа
7 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Современное искусство и арт-объекты Праги
Начало: У памятника Святому Вацлаву на Вацлавской площади
Расписание: Понедельник, среда, пятница, воскресенье в 14:00 (Сбор в 13:45)
31 авг в 14:00
1 сен в 14:00
€25 за человека
Загадай желание в Праге
Пешая
3 часа
-
10%
Индивидуальная
до 5 чел.
Загадай желание в Праге
Начало: Náměstí Míru Praha
Завтра в 09:00
31 авг в 09:00
€99€110 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    3 августа 2025
    Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
    Прекрасно провели время, очень позитивно и познавательно. Спасибо.
  • Р
    Роза
    5 июля 2025
    Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
    Экскурсия понравилась. Антонина очень обаятельная экскурсовод!
  • Ю
    Юлия
    27 июня 2025
    Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
    Хочу поблагодарить гида Антонину за замечательную экскурсию! Очень профессионально, интересно и душевно. Антонина рассказывает легко и понятно, с любовью к
    читать дальше

    делу и вниманием к слушателям. Узнали много нового, маршрут был хорошо продуман, всё прошло на одном дыхании. Видно, что человек увлечён историей и умеет делиться своими знаниями.
    Рекомендуем всем, кто хочет не просто пройтись, а действительно погрузиться в атмосферу места!

  • G
    Gennadiy
    26 июня 2025
    Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
    Увидели очень много интересного, красивого и познавательного, благодаря замечательному, дружелюбному и очень компетентному гиду Антонине. Спасибо ей большое за всё!!!
  • А
    Алла
    11 июня 2025
    Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
    Сначала была обзорная на автобусе, затем пешеходная. Очень понравился гид! Кроме того, что было очень много интересных фактов, так еще и как человек очень приятная гид. Спасибо! Будем всем рекомендовать!
  • Д
    Дина
    2 июня 2025
    Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
    У нас был гид Владимир, очень понравился! Не скучно и информативно!
  • М
    Мирослав
    24 мая 2025
    Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
    Всё понравилось и всё было замечательно.
    Благодарю за очень познавательную экскурсию.
  • I
    Inna
    7 мая 2025
    Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
    Экскурсия по Праге была замечательная, Антонина очень профессиональный гид, масса исторической информации и практических советов как ориентироваться в городе. Рекомендую
  • S
    Schell
    26 апреля 2025
    Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
    Добрый день,очень понравилось, гид отличный и город красивый с со своей историей 👍
  • Н
    Нина
    23 апреля 2025
    Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
    Я довольна Обзорной Экскурсией. Я нахожусь под большим впечатлением Я благодарна нашему экскурсовод Нине Шишкиной. Она очень интересно рассказывала историю города Прага.
  • Б
    Борис
    28 марта 2025
    Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
    Елена замечательный гид. Подробно всё рассказала о достопримечательностях, об истории страны. Рекомендую.
  • Т
    Татьяна
    25 февраля 2025
    Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
    Всё было хорошо, спасибо большое

