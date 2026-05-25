37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Первая часть нашего насыщенного сити-путешествия пройдёт на настоящем туристическом трамвае. Вы проедете по вытянутой Вацлавской площади, Малому городу и мимо Национального театра. Следом «заберётесь» наверх холма к Пражскому граду (Пражскому Кремлю). Конечно, достопримечательности не останутся для вас просто точками на карте — гид понятно и увлекательно расскажет об их истории и архитектуре.
Пешком: Пражский град и Королевский путь
О Праге говорят как о городе с двумя сердцами, и оба вы увидите на экскурсии. В программе прогулка по территории крупнейшего замкового комплекса в Европе, резиденции чешских королей, — Пражского Града. Вы узнаете и о хрониках, и о легендах дворца. А еще осмотрите Кафедральный собор Св. Вита, готический шедевр.
В третьей части прогулки приготовьтесь почувствовать себя кандидатами на чешский престол: вы пройдете по их маршруту, который называют Королевским путем. Вас ждут цветущие сады Малой стороны, открыточная набережная Влтавы, знаменитый Карлов мост, одноименная узкая улица и Староместская площадь, сердце Старой Праги. Закончится наше путешествие под бой Астрономических курантов на башне.
Организационные детали
Экскурсия трамвайно-пешеходная, дополнительных расходов нет. Проезд входит в стоимость
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей креативной команды
ежедневно в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Дети до 16 лет
€30
Стандартный билет
€35
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Вацлавской площади
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — ваша команда гидов в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 2110 туристов
В сообществе профессиональных гидов провожу интересные групповые и индивидуальные экскурсии в Праге с 2009 года. За это время мы разработали десятки авторских экскурсионных программ, а участниками наших прогулок успели побывать Сергей Шнуров, Настя Ивлеева, Антон Птушкин, Сергей Михалок, команды передач «Непутевые заметки» и «Орел и Решка. Перезагрузка». Теперь ваша очередь открыть Прагу вместе с нами!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 196 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
171
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4
2
6
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2
Zaurbek
Отличная экскурсия, а гид Валерий еще лучше! Любит свою работу и относиться к ней со всей душой! Обязательно в следующий раз обращусь к нему повторно и настоятельно всем рекомендую их туристические услуги!
+1
Валерий
Ответ организатора:
Просто подобралась хорошая компания. Спасибо.
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Анжелика
Для первого знакомства с Прагой эта экскурсия подходит идеально! Пешком (и немного на трамвайчике) мы прошли весь центр Праги, познакомились с самыми замечательными историческими местами города, наш гид Валерий всё интересно рассказывал, отвечал на вопросы. Экскурсия была непринуждённой и оставила самые приятные впечатления. Всем рекомендуем!
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T
Tatjana
Экскурсия по Праге оставила только самые приятные впечатления! Четыре часа пролетели совершенно незаметно — всё было очень интересно, познавательно и хорошо организовано. Мы увидели много красивых и важных мест, узнали читать дальшеуменьшить
много нового об истории города.
Отдельное спасибо гиду Валерию — он очень интересно рассказывает, умеет увлечь и создать приятную атмосферу. Было легко слушать и задавать вопросы.
Экскурсия понравилась на 100%, с удовольствием рекомендую!
+1
Валерий
Ответ организатора:
Большое спасибо! Будем стараться соответствовать
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А
Арай
Замечательный гид! Показал много красивых и атмосферных мест. Мы оказались в Праге всего на пару дней и этот 4-часовой тур был лучшим решением.
Валерий
Ответ организатора:
Спасибо за Ваш отзыв!
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Наталья
Очень интересная экскурсия. Сложный отрезок в горку проехали на автобусе, далее ходили пешком. Экскурсовод Максим прекрасно знает историю Праги и не только, интересный рассказчик. Провел нас по некоторым тихим улочкам, читать дальшеуменьшить
куда туристы редко захаживают, ибо маршрут не туристический (во всяком случает так был озвучено) и народу правда не было, но ооочень любопытные домишки алхимиков и т. д. Посмотрели основные достопримечательности старого города, отведали вкуснейшие штрудели (так как нас в группе было всего 7 человек сделали короткий привал погреться). Мы очень остались довольны.
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Е
Екатерина
Спасибо большое нашему «гиду сегодняшнего дня» Елене! ❤️ Сегодня в Праге было снежно и холодно, но, благодаря Елене, - тепло и уютно! Любовь (к городу, людям, своему делу)- она такая… согревающая! ☕️ Спасибо! С уважением и благодарностью, Катя и Игорь
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