37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Эта экскурсия — рецепт идеального знакомства со старинной Прагой. Микс важнейших страниц истории, деталей архитектуры и рассказов о современной жизни с щепоткой легенд и преданий. Вы проедете по Малому городу и набережным, погуляете по Пражскому граду и дойдете до Староместской площади, заглянете в собор Св. Вита и загадаете желание на Карловом мосту.

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Описание экскурсии

На трамвае: от Вацлавской площади до Градчан

Первая часть нашего насыщенного сити-путешествия пройдёт на настоящем туристическом трамвае. Вы проедете по вытянутой Вацлавской площади, Малому городу и мимо Национального театра. Следом «заберётесь» наверх холма к Пражскому граду (Пражскому Кремлю). Конечно, достопримечательности не останутся для вас просто точками на карте — гид понятно и увлекательно расскажет об их истории и архитектуре.

Пешком: Пражский град и Королевский путь

О Праге говорят как о городе с двумя сердцами, и оба вы увидите на экскурсии. В программе прогулка по территории крупнейшего замкового комплекса в Европе, резиденции чешских королей, — Пражского Града. Вы узнаете и о хрониках, и о легендах дворца. А еще осмотрите Кафедральный собор Св. Вита, готический шедевр.

В третьей части прогулки приготовьтесь почувствовать себя кандидатами на чешский престол: вы пройдете по их маршруту, который называют Королевским путем. Вас ждут цветущие сады Малой стороны, открыточная набережная Влтавы, знаменитый Карлов мост, одноименная узкая улица и Староместская площадь, сердце Старой Праги. Закончится наше путешествие под бой Астрономических курантов на башне.

Организационные детали