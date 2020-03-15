37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Прага пешком и на автобусе: 4 часа, 1 любовь!

Главное, что нужно увидеть и узнать, когда вы впервые в столице Чехии

Valery
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Valery – представитель гидов
Эта экскурсия — рецепт идеального знакомства со старинной Прагой. Микс важнейших страниц истории, деталей архитектуры и рассказов о современной жизни с щепоткой легенд и преданий. Вы проедете по Вышеграду и набережным, погуляете по Пражскому граду и дойдете до Староместской площади, заглянете в собор Св. Вита и загадаете желание на Карловом мосту.
12 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 4 часа
До 25 человек
Можно с детьми
Встреча на Вацлавской площади
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У этой экскурсии37 отзывов
4.65
Прага пешком и на автобусе: 4 часа, 1 любовь!
Прага пешком и на автобусе: 4 часа, 1 любовь!

Что вас ожидает

На автобусе: от Вацлавской площади до Градчан
Первая часть нашего насыщенного сити-путешествия пройдет на комфортном автобусе. Вы проедете по вытянутой Вацлавской площади, по району Вышеград с древней крепостью, мимо Танцующего дома. Следом «заберетесь» наверх холма к Пражскому граду (Пражскому Кремлю). Конечно, достопримечательности не останутся для вас просто точками на карте — гид понятно и увлекательно расскажет об их истории и архитектуре.

Пешком: Пражский град и Королевский путь
О Праге говорят как о городе с двумя сердцами, и оба вы увидите на экскурсии. В программе прогулка по территории крупнейшего замкового комплекса в Европе, резиденции чешских королей, — Пражского Града. Вы узнаете и о хрониках, и о легендах дворца. А еще осмотрите Кафедральный собор Св. Вита, готический шедевр.

В третьей части прогулки приготовьтесь почувствовать себя кандидатами на чешский престол: вы пройдете по их маршруту, который называют Королевским путем. Вас ждут цветущие сады Малой стороны, открыточная набережная Влтавы, знаменитый Карлов мост, одноименная узкая улица и Староместская площадь, сердце Старой Праги. Закончится наше путешествие под бой Астрономических курантов на башне.

Организационные детали

  • Экскурсия автобусно-пешеходная, дополнительных расходов нет
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей креативной команды
Прага пешком и на автобусе: 4 часа, 1 любовь!
Прага пешком и на автобусе: 4 часа, 1 любовь!
Прага пешком и на автобусе: 4 часа, 1 любовь!
Прага пешком и на автобусе: 4 часа, 1 любовь!
Прага пешком и на автобусе: 4 часа, 1 любовь!
Прага пешком и на автобусе: 4 часа, 1 любовь!
Прага пешком и на автобусе: 4 часа, 1 любовь!
Прага пешком и на автобусе: 4 часа, 1 любовь!
Прага пешком и на автобусе: 4 часа, 1 любовь!
Прага пешком и на автобусе: 4 часа, 1 любовь!
Прага пешком и на автобусе: 4 часа, 1 любовь!

Экскурсия проводится ежедневно в 11:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Местов встречи для начала тура на Вацлавской площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Valery
Valery
В сообществе профессиональных гидов провожу интересные групповые и индивидуальные экскурсии в Праге с 2009 года. За это время мы разработали десятки авторских экскурсионных программ, а участниками наших прогулок успели побывать Сергей Шнуров, Настя Ивлеева, Антон Птушкин, Сергей Михалок, команды передач «Непутевые заметки» и «Орел и Решка. Перезагрузка». Теперь ваша очередь открыть Прагу вместе с нами!
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37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

15 марта 2020
Экскурсия была замечательной, наш гид Анна - очень умный, много знающий человек, причем умеющий понять психологию экскурсантов. Нам не было скучно ни 1 минуты за все 4 часа, мы много увидели, причем погода была сложная (ветер с дождем), но Анна так захватила наше внимание рассказом и так мудро построила маршрут, что на погоду никто не обратил внимания. Важная деталь - необходимые санитарные остановки также были предусмотрены и расположены на маршруте таким образом, что всем было удобно, на все хватило времени Спасибо Анне и фирме "Швейк-тур"!
15 марта 2020
Очень интересная и приятная была экскурсия. Отдельная благодарность Анне за находчивость, тк маршрут нам был неожиданно перекрыт. Нам все понравилось, даже ее хотелось расставаться с Анной)) и это мнение было у всей нашей группы. В следующий раз к Вам обратимся опять). Всем нам здоровья!))

ОБРАЩАЮ ВНИМАНИЕ организаторов и будущих туристов на наличие мошенников, которые прикидывается вашим туроператором и хотят Вас увести в сторону, чтобы взять доплату.
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!! ВСЕМ ХОРОШЕГО ОТДЫХА!!
13 марта 2020
Все было супер! Спасибо большое☺️️
11 марта 2020
Маршрут построен очень удобно, сначала везут и поднимают на самую высокую точку с которой начинается пешая экскурсия, гид Анна спасибо ей за профессионализм и глубокое знание истории , нам очень понравилось!
11 марта 2020
Отличная познавательная экскурсия! Для тех, кто в Праге первый раз - просто необходима. Очень насыщенная программа. Все интересно! Спасибо Анне!
10 марта 2020
Приезжали на экскурсию из Минска с дочкой. Ей исполнилось 6 марта 18 лет) Экскурсия стала одним из самых запоминающихся подарков. Все было хорошо организовано. Море впечатлений не смотря на погоду, которая менялась на протяжении этих 4 часов от дождливой до солнечной, от ветреной к тихой. Конечно во многом это зависело от нашего экскурсовода Александра, который очень грамотно, с интересом и вдохновением знакомил нас с Прагой и, конечно, заставил влюбиться в этот город и мечтать о следующей поездке в Чехию. На этой экскурсии каждому казалось, что она проводится только для него. Всем было достаточно внимания, и белорусам, и немцам, и русским. Спасибо огромное! Праздник получился великолепным! Спасибо всей команде и отдельное большое спасибо экскурсоводу Александру! Очень рекомендую! Незабываемый отдых!
7 марта 2020
Замечательная экскурсия, однозначно ее надо заказывать для знакомства с частью Праги. Экскурсовод Ольга действительно профессионал в своем деле. Спасибо организаторам за продуманность каждого шага и подбор таких классных экскурсоводов.
5 марта 2020
Все было отлично! С погодой тоже повезло! Гид Анна- отличный гид! Рекомендуем! Именно эту экскурсию с 11-15! 5 часа достаточно Для обзорной экскурсии. И всыпались и завтрак и спокойно приехали на экскурсию ! Все комфортно!
2 марта 2020
Очень интересная экскурсия, рекомендую. Особое спасибо экскурсоводу Ольге!
1 марта 2020
Хорошая экскурси, рекомендюу для ознакомления с Прагой.
Ещё 27 отзывов

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