37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

На автобусе: от Вацлавской площади до Градчан

Первая часть нашего насыщенного сити-путешествия пройдет на комфортном автобусе. Вы проедете по вытянутой Вацлавской площади, по району Вышеград с древней крепостью, мимо Танцующего дома. Следом «заберетесь» наверх холма к Пражскому граду (Пражскому Кремлю). Конечно, достопримечательности не останутся для вас просто точками на карте — гид понятно и увлекательно расскажет об их истории и архитектуре.

Пешком: Пражский град и Королевский путь

О Праге говорят как о городе с двумя сердцами, и оба вы увидите на экскурсии. В программе прогулка по территории крупнейшего замкового комплекса в Европе, резиденции чешских королей, — Пражского Града. Вы узнаете и о хрониках, и о легендах дворца. А еще осмотрите Кафедральный собор Св. Вита, готический шедевр.

В третьей части прогулки приготовьтесь почувствовать себя кандидатами на чешский престол: вы пройдете по их маршруту, который называют Королевским путем. Вас ждут цветущие сады Малой стороны, открыточная набережная Влтавы, знаменитый Карлов мост, одноименная узкая улица и Староместская площадь, сердце Старой Праги. Закончится наше путешествие под бой Астрономических курантов на башне.