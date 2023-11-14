Замки Чешский Штернберг и Конопиште

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Смешенная: автомобильная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоговорящим гидом.
Замки Чешский Штернберг и Конопиште
Замки Чешский Штернберг и Конопиште
Замки Чешский Штернберг и Конопиште
Замки Чешский Штернберг и Конопиште
Замки Чешский Штернберг и Конопиште
Замки Чешский Штернберг и Конопиште
Замки Чешский Штернберг и Конопиште

Что вас ожидает:

  • Замок Конопиште
  • Замок Чешский Штернберг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

В романтическом Конопиште, равно как и в готическом Штернберке, местные гиды увлечённо рассказывают об интерьерах и бывших владельцах, демонстрируют ценные экспонаты и слегка пугают привидениями. Пропитавшись слухами и былями из XIX века, экскурсанты начинают чувствовать себя вполне уверенно на глубине одного-двух столетий. Из клубка этих замков торчит малозаметная нитка, потянув за которую можно размотать историю Старого Света как минимум до XIV века. Всё это время Европа строилась из кирпичиков, которые лепились на всех её землях. Оказавшись в центре европейского водоворота, Чехия воленс-ноленс стала одним из главных каменщиков. Сюда, словно в омут, со всех сторон стекались суждения, тенденции и настроения, а здесь они, основательно перемешавшись, формовались-обжигались и выносились течением обратно.

Замки Чешский Штернберк и Конопиште неразрывно связаны с аристократами, многие столетия гонявших европейские векторы то туда, то сюда. Замок Чешский Штернберк — родовое гнездо Штернберков с 1241 года. Нынче там скучает в кресле-качалке почти столетний граф Зденек. В 1887 году главным жильцом замка Конопиште стал австро-венгерский престолонаследник Франц Фердинанд, убийство которого — сasus belli Первой мировой войны.

Экскурсии по этим замкам — это интереснейшие рассказы об ушедших временах, интригах и трогательной любви. Любителей коллекционного оружия непременно порадует огромная коллекция мечей, доспехов, пищалей и пистолетов.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в замки и музеи
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
История и архитектура
Необычные
На весь день
История и культура

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