В романтическом Конопиште, равно как и в готическом Штернберке, местные гиды увлечённо рассказывают об интерьерах и бывших владельцах, демонстрируют ценные экспонаты и слегка пугают привидениями. Пропитавшись слухами и былями из XIX века, экскурсанты начинают чувствовать себя вполне уверенно на глубине одного-двух столетий. Из клубка этих замков торчит малозаметная нитка, потянув за которую можно размотать историю Старого Света как минимум до XIV века. Всё это время Европа строилась из кирпичиков, которые лепились на всех её землях. Оказавшись в центре европейского водоворота, Чехия воленс-ноленс стала одним из главных каменщиков. Сюда, словно в омут, со всех сторон стекались суждения, тенденции и настроения, а здесь они, основательно перемешавшись, формовались-обжигались и выносились течением обратно.

Замки Чешский Штернберк и Конопиште неразрывно связаны с аристократами, многие столетия гонявших европейские векторы то туда, то сюда. Замок Чешский Штернберк — родовое гнездо Штернберков с 1241 года. Нынче там скучает в кресле-качалке почти столетний граф Зденек. В 1887 году главным жильцом замка Конопиште стал австро-венгерский престолонаследник Франц Фердинанд, убийство которого — сasus belli Первой мировой войны.

Экскурсии по этим замкам — это интереснейшие рассказы об ушедших временах, интригах и трогательной любви. Любителей коллекционного оружия непременно порадует огромная коллекция мечей, доспехов, пищалей и пистолетов.