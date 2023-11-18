Векторное пространство сегодняшнего вояжа: Прага — Замок Карлштейн — Конепрусские пещеры — Прага.

Итак, цель № 1 — замок Карлштейн, название которого связано с Карлом IV из XIV столетия. К своему Карлу чехи относятся с трогательным пиететом, называя его Отцом Родины, а такой шильдик дорогого стоит. Обладая огромной властью, Карл IV сделал Прагу центром Sacrum Imperium Romanum, придав мощный импульс развитию своей страны. Сохранивший в себе дух романтичного средневековья замок Карлштейн тоже строился по его личной инициативе.

Цель № 2 — карстовые Конепрусские пещеры. К их появлению Карл IV не имел ни малейшего отношения, однако у чехов они тоже очень популярны. Если тема замков и истории питает в основном мозг, то «пещерный вопрос», безусловно, очаровывает душу. Пока люди не научились строить жилища, они ютились в пещерах, и потому специалисты там находят следы доисторической жизни. Древние орудия труда и наскальная живопись — это уникальные источники информации и огромная радость для учёных, однако на большинство экскурсантов гораздо большее впечатление всегда производит сюрреализм пещерных форм и волшебное звучание сталактитовых органов.

И в Карлштейне и в Конепрусских пещерах местные гиды рассказывают интересные истории с множеством любопытных подробностей. Незнание чешского языка не является помехой, эта проблема превентивно повсюду решена.