Замки Карлштейн и Конопиште, пивоварня Велкопоповицкий Козел

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Смешенная: автомобильная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоговорящим гидом.
Замки Карлштейн и Конопиште, пивоварня Велкопоповицкий Козел
Замки Карлштейн и Конопиште, пивоварня Велкопоповицкий Козел
Замки Карлштейн и Конопиште, пивоварня Велкопоповицкий Козел
Замки Карлштейн и Конопиште, пивоварня Велкопоповицкий Козел
Замки Карлштейн и Конопиште, пивоварня Велкопоповицкий Козел
Замки Карлштейн и Конопиште, пивоварня Велкопоповицкий Козел
Замки Карлштейн и Конопиште, пивоварня Велкопоповицкий Козел
Замки Карлштейн и Конопиште, пивоварня Велкопоповицкий Козел

Что вас ожидает:

  • Замок Карлштейн
  • Замок Конопиште
  • Гора пивоварня Велкопоповицкий Козел
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Векторное пространство сегодняшнего вояжа: Прага — Замок Карлштейн — Конепрусские пещеры — Прага.
Итак, цель № 1 — замок Карлштейн, название которого связано с Карлом IV из XIV столетия. К своему Карлу чехи относятся с трогательным пиететом, называя его Отцом Родины, а такой шильдик дорогого стоит. Обладая огромной властью, Карл IV сделал Прагу центром Sacrum Imperium Romanum, придав мощный импульс развитию своей страны. Сохранивший в себе дух романтичного средневековья замок Карлштейн тоже строился по его личной инициативе.
Цель № 2 — карстовые Конепрусские пещеры. К их появлению Карл IV не имел ни малейшего отношения, однако у чехов они тоже очень популярны. Если тема замков и истории питает в основном мозг, то «пещерный вопрос», безусловно, очаровывает душу. Пока люди не научились строить жилища, они ютились в пещерах, и потому специалисты там находят следы доисторической жизни. Древние орудия труда и наскальная живопись — это уникальные источники информации и огромная радость для учёных, однако на большинство экскурсантов гораздо большее впечатление всегда производит сюрреализм пещерных форм и волшебное звучание сталактитовых органов.

И в Карлштейне и в Конепрусских пещерах местные гиды рассказывают интересные истории с множеством любопытных подробностей. Незнание чешского языка не является помехой, эта проблема превентивно повсюду решена.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в замки и музеи
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Индивидуальные
На машине
История и архитектура
Необычные
На весь день
История и культура

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