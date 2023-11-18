Что вас ожидает:
- Замок Карлштейн
- Замок Конопиште
- Гора пивоварня Велкопоповицкий Козел
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Векторное пространство сегодняшнего вояжа: Прага — Замок Карлштейн — Конепрусские пещеры — Прага.
Итак, цель № 1 — замок Карлштейн, название которого связано с Карлом IV из XIV столетия. К своему Карлу чехи относятся с трогательным пиететом, называя его Отцом Родины, а такой шильдик дорогого стоит. Обладая огромной властью, Карл IV сделал Прагу центром Sacrum Imperium Romanum, придав мощный импульс развитию своей страны. Сохранивший в себе дух романтичного средневековья замок Карлштейн тоже строился по его личной инициативе.
Цель № 2 — карстовые Конепрусские пещеры. К их появлению Карл IV не имел ни малейшего отношения, однако у чехов они тоже очень популярны. Если тема замков и истории питает в основном мозг, то «пещерный вопрос», безусловно, очаровывает душу. Пока люди не научились строить жилища, они ютились в пещерах, и потому специалисты там находят следы доисторической жизни. Древние орудия труда и наскальная живопись — это уникальные источники информации и огромная радость для учёных, однако на большинство экскурсантов гораздо большее впечатление всегда производит сюрреализм пещерных форм и волшебное звучание сталактитовых органов.
И в Карлштейне и в Конепрусских пещерах местные гиды рассказывают интересные истории с множеством любопытных подробностей. Незнание чешского языка не является помехой, эта проблема превентивно повсюду решена.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание
- Услуги гида
- Что не входит
- Входные билеты в замки и музеи
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00Экскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.