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Замок Орлик и пивоваренный завод «Велкопоповицкий козел»

4.4
5 отзывов
Eurotour G.
Eurotour G. – Гид из Праги
Масштабная восьмичасовая экскурсия ⛳ по важным архитектурным достопримечательностям Праги.

Вы познакомитесь с историей 📖 средневекового замка Орлик, посетите парк 🌳 с павлинами, познакомитесь с удивительными обитателями пивоварни «Велкопоповицкий козел» и продегустируете знаменитое чешское пиво.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🍤Можно и покушать
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €30 за человека

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Замок Орлик и пивоваренный завод «Велкопоповицкий козел»
Замок Орлик и пивоваренный завод «Велкопоповицкий козел»

Что вы увидите

  • замок Орлик
  • пивоварню у памятника Святому Вацлаву
Групповая автобусная экскурсия ⛳ в замок 🏰 Орлик и на пивоваренный завод «Велкопоповицкий козел» проводится с посещением двух интереснейших мест, с точки зрения, как истории 📖, так и архитектуры. Дорога займет непродолжительное время, вам не придется скучать, так как в пути наш гид будет рассказывать Вам об истории замка Орлик, и истории старейшего пивоваренного завода «Велкопоповицкий козел».
Замок Орлик расположен на мысе у слияния рек Отава и Влтава. В начале XIII века это была королевская крепость для охраны переправы через реку Влтава. Пожар 1508 года уничтожил многое в этом замке, но он был восстановлен в стиле Ренессанс, и затем перешел во владение дворянскому роду Швамберков. В начале XVIII века замок переходит в наследство по родственной линии князю Адаму Францу Шварценбергу. Наследники этого дворянского рода владеют им в настоящее время. После последней перестройки и до настоящего времени он представляет собой белоснежный четырехэтажный замок в стиле неоготики.
После посещения замка Орлик вы направляетесь на пивоваренный завод «Велкопоповицкий козел», чтобы посетить музей 🖼 и услышать историю этой знаменитой марки пива завода, где производится этот вкуснейший напиток. В настоящее время на заводе весь процесс пивоварения автоматизирован, здесь выпускают четыре вида пива: светлое, среднее, премиум и темное, и его особенность заключается в тонком цитрусовом аромате. Первые упоминания об истории этой пивоварни относятся к XIV веку, но пивоваренный завод, который мы видим сегодня, был построен в XIX веке. одним из наиболее успешных предпринимателей Чехии. По внешнему виду у здания пивоваренного завода сохранился исторический облик, за что его считают одним из красивых 🤩 производственных сооружений Чехии.
Затем вы направляетесь на пивоваренный завод «Велкопоповицкий козел», где для Вас проведут экскурсию по заводу и музею, и у вас будет возможность продегустировать все сорта пива. Марка «Козел» и эмблема завода появились после Первой мировой войны, чтобы успешно конкурировать на этом рынке. На пивоварне, используя местные традиции, стали варить и темное пиво. Согласно истории, в начале XX века здесь проезжал французский художник, и вдохновленный гостеприимством жителей этого места, он в благодарность решил создать для завода эмблему, на которой воплотил фигуру понравившегося ему козла. В 30-х годах, чтобы больше привлечь внимания к этой марке пива, на заводе поселили живого козла - как талисмана этого широко известного предприятия. Эта традиция продолжается, и сейчас на заводе живут два козла, одного из них — молодого, назвали Януш, как и директора завода. Но самое интересное что на заводе они появились одновременно. Как видите, здесь много интересного.
После осмотра замка Орлик можно прогуляться 👣 вокруг по живописному английскому парку и понаблюдать за павлинами с красочным оперением. На территории замка также аквариум и мини-зоопарк, где Вы можете получить огромное удовольствие, наблюдая за обитателями. И, к тому же прикупить сувениры 🎁, на память об этих местах. После экскурсии 🧭 по заводу и музею, можно полюбоваться на живых символов этого предприятия и сделать фотографии 📸 на память о посещении знаменитого, не только в Чехии, но и в мире, завода.
Что входит
  • транспорт
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
  • обед
  • входные билеты в замок и пивовар (350 крон за человека)
Начало
🚩 у памятника Святому Вацлаву
Место завершения
🏁 Прага
Замок Орлик и пивоваренный завод «Велкопоповицкий козел»
Замок Орлик и пивоваренный завод «Велкопоповицкий козел»

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Eurotour G.
Eurotour G.
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5 отзывов оставили туристы

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