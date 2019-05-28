Приглашаем в захватывающее путешествие по королевским замкам Карлштейн и Кршивоклат, расположенным недалеко от Праги. Эти замки - настоящие жемчужины на реке Бероунке, являющиеся образцами средневековой архитектуры.
Кршивоклат откроет вам тайны любви Пршемысла Отакара II и детство Карла IV, а Карлштейн поразит уникальными реликвиями и своей неприступностью.
Удивительные истории и потрясающие виды ждут вас во время этой незабываемой индивидуальной экскурсии
Кршивоклат откроет вам тайны любви Пршемысла Отакара II и детство Карла IV, а Карлштейн поразит уникальными реликвиями и своей неприступностью.
Удивительные истории и потрясающие виды ждут вас во время этой незабываемой индивидуальной экскурсии
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальные средневековые замки
- 📜 Исторические тайны и легенды
- 🌲 Живописные природные виды
- 👑 Королевские реликвии и артефакты
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 💼 Идеально для корпоративных групп
Что можно увидеть
- Кршивоклат
- Карлштейн
- Часовня Святого Креста
Описание экскурсии
Программа
- 900-летний Кршивоклат — загородная королевская охотничья резиденция — хранит тайны любви великого Пршемысла Отакара второго, короля железного и золотого. На Кршивоклате провел детство, плененный отцом, будущий император Священной Римской империи Карл четвертый Люксембург. Здесь скрывал свою тайную супругу Фердинанд Тирольский. На Кршивоклате был пленен знаменитый английский авантюрист Эдвард Келли. О многом поведают вам древние камни града. А красота окрестных лесов, которые в 1974 году были объявлены ЮНЕСКО охраняемым природным ареалом, очарует каждого.
- Карлштейн — творение Карла четвертого Люксембурга. На вершине Княжеской горы был поставлен град для хранения коронационных регалий чешских и императорских. В уникальной часовне Святого Креста хранились священные реликвии, трепетно собираемые Карлом четвертым по всей Европе — плечо Святой Анны, зуб святого Иоанна Крестителя, меч Карла Великого. Град, который никогда весь не был взят неприятелем. Как это возможно? Об этом и о многом другом вы узнаете на экскурсии, редкостной по красоте и исторической значимости.
Организационные детали
- Посещение градов возможно в период с 1 апреля до 31 октября.
- Билеты для посещения градов (8-10 евро) не включены в стоимость экскурсии. Для посещения Часовни Святого Криста обязательна предварительная резервация, количество участников ограничено.
- Индивидуальную экскурсию можно провести и для вашей компании от 7 до 19 человек (например, если у вас корпоративная поездка). Стоимость: 59€ с человека.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рецепция отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1699 туристов
Мне 55 лет, я театровед. В Чехии прошла обучение в одной из лучших школ туристического бизнеса, так что лицензиями и дипломами я обременена аж-аж). На экскурсиях я не пересказываю раз
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Добрый день. Экскурсия понравилась. Мы с супругом брали индивидуальную. Хороший автомобиль, отличный водитель. Экскурсия была содержательной. Это была наша первая поездка в Прагу, так что нам было интересно все, что рассказывала Надежда. Через день после этой экскурсии у нас была еще одна с этим же гидом. Так что впечатления от экскурсии самые положительные. Спасибо.
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И
Отлично прокатились. Великолепная природа, величественные замки. Прошли в закрытые ранее комнаты. Очень интересно. Приятный и знающий гид, с которым не хотелось расставаться. Водитель подвез к самому подножию сооружений. Большое спасибо! Всем рекомендую!
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Н
Большое спасибо гиду Надежде.
Очень интересная экскурсия. Надежда очень хороший и знающий экскурсов.
Кроме этого хочу сказать большое спасибо Надежде и водителю Николаю за внимательное отношение к нам.
Очень интересная экскурсия. Надежда очень хороший и знающий экскурсов.
Кроме этого хочу сказать большое спасибо Надежде и водителю Николаю за внимательное отношение к нам.
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А
Экскурсию рекомендую. Было очень познавательно и не утомительно. Экскурсовод адаптирует рассказ с учётом интересов туристов. С удовольствием бы поехал с экскурсоводом и водителем ещё куда-нибудь.
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М
Спасибо большое за экскурсию и за возможность увидеть Чехию с разных сторон.
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