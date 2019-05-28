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Елена Добрый день. Экскурсия понравилась. Мы с супругом брали индивидуальную. Хороший автомобиль, отличный водитель. Экскурсия была содержательной. Это была наша первая поездка в Прагу, так что нам было интересно все, что рассказывала Надежда. Через день после этой экскурсии у нас была еще одна с этим же гидом. Так что впечатления от экскурсии самые положительные. Спасибо. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

И Ирина Отлично прокатились. Великолепная природа, величественные замки. Прошли в закрытые ранее комнаты. Очень интересно. Приятный и знающий гид, с которым не хотелось расставаться. Водитель подвез к самому подножию сооружений. Большое спасибо! Всем рекомендую! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Н Наталия Большое спасибо гиду Надежде.

Очень интересная экскурсия. Надежда очень хороший и знающий экскурсов.

Кроме этого хочу сказать большое спасибо Надежде и водителю Николаю за внимательное отношение к нам. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Андрей Экскурсию рекомендую. Было очень познавательно и не утомительно. Экскурсовод адаптирует рассказ с учётом интересов туристов. С удовольствием бы поехал с экскурсоводом и водителем ещё куда-нибудь. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет