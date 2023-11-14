Замки Вранов, Яромиржице и город Тельч

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Смешенная: автомобильная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоговорящим гидом.
Замки Вранов, Яромиржице и город Тельч
Замки Вранов, Яромиржице и город Тельч
Замки Вранов, Яромиржице и город Тельч
Замки Вранов, Яромиржице и город Тельч
Замки Вранов, Яромиржице и город Тельч
Замки Вранов, Яромиржице и город Тельч

Что вас ожидает:

  • Яромержице-над-Рокитной
  • Вранов-над-Дыей
  • Тельч
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Чехия обильна замками, ландшафтами и широченным пивным ассортиментом.

Первым "бугром" на сегодняшнем пути станет Вранов-над-Дыей. Рассказы о нём стартуют на заре крестовых походов, когда некий князь Бржетислав кошмарил окрестных соседей, укрепляя свою богемскую власть. Ему и приписываются авторские права на Врановский замок. С той эпохи минула тьма столетий… Многократно менялся замковый экстерьер и обновлялась плеяда хозяев. Нынче замок преимущественно барочен, а его законный владетель — государство. Пара часов проведённых внутри и снаружи должны обогатить фантазиями и ценными сведениями.
Следующий острог из сегодняшнего меню — Яромержице-над-Рокитной. Первое упоминание о нём где-то у истоков Столетней войны и появления в Чехии новой династии королей. С передачи Иоганном Люксембургским местечкового костёла монахам-цистерцианцам и начинается история Яромержице.

Дело было в XIV веке… Современную барочную ипостась замок приобрёл в XVIII столетии. Его сегодняшние экспозиции связаны с Эвтерпой, музицированием и оперным пением. Помимо увлекательной экскурсии по залам и коридорам, всем желающим предлагается погулять по парку невыносимой красоты.

Последним параграфом текущего дня станет город Тельч. Согласно преданиям этот городок появился незадолго до эпохи Юрия Долгорукого, первых трубадуров и Вормского конкордата. Здесь определённо найдётся о чём поговорить. Кроме всего прочего, Тельч — каскад прекрасивой архитектуры и прелюбопытных достопримечательностей.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в замки и музеи
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
На весь день
История и культура
Тельч
Выездные

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