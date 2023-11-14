Чехия обильна замками, ландшафтами и широченным пивным ассортиментом.

Первым "бугром" на сегодняшнем пути станет Вранов-над-Дыей. Рассказы о нём стартуют на заре крестовых походов, когда некий князь Бржетислав кошмарил окрестных соседей, укрепляя свою богемскую власть. Ему и приписываются авторские права на Врановский замок. С той эпохи минула тьма столетий… Многократно менялся замковый экстерьер и обновлялась плеяда хозяев. Нынче замок преимущественно барочен, а его законный владетель — государство. Пара часов проведённых внутри и снаружи должны обогатить фантазиями и ценными сведениями.

Следующий острог из сегодняшнего меню — Яромержице-над-Рокитной. Первое упоминание о нём где-то у истоков Столетней войны и появления в Чехии новой династии королей. С передачи Иоганном Люксембургским местечкового костёла монахам-цистерцианцам и начинается история Яромержице.

Дело было в XIV веке… Современную барочную ипостась замок приобрёл в XVIII столетии. Его сегодняшние экспозиции связаны с Эвтерпой, музицированием и оперным пением. Помимо увлекательной экскурсии по залам и коридорам, всем желающим предлагается погулять по парку невыносимой красоты.

Последним параграфом текущего дня станет город Тельч. Согласно преданиям этот городок появился незадолго до эпохи Юрия Долгорукого, первых трубадуров и Вормского конкордата. Здесь определённо найдётся о чём поговорить. Кроме всего прочего, Тельч — каскад прекрасивой архитектуры и прелюбопытных достопримечательностей.