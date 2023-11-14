Что вас ожидает:
- Яромержице-над-Рокитной
- Вранов-над-Дыей
- Тельч
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Чехия обильна замками, ландшафтами и широченным пивным ассортиментом.
Первым "бугром" на сегодняшнем пути станет Вранов-над-Дыей. Рассказы о нём стартуют на заре крестовых походов, когда некий князь Бржетислав кошмарил окрестных соседей, укрепляя свою богемскую власть. Ему и приписываются авторские права на Врановский замок. С той эпохи минула тьма столетий… Многократно менялся замковый экстерьер и обновлялась плеяда хозяев. Нынче замок преимущественно барочен, а его законный владетель — государство. Пара часов проведённых внутри и снаружи должны обогатить фантазиями и ценными сведениями.
Следующий острог из сегодняшнего меню — Яромержице-над-Рокитной. Первое упоминание о нём где-то у истоков Столетней войны и появления в Чехии новой династии королей. С передачи Иоганном Люксембургским местечкового костёла монахам-цистерцианцам и начинается история Яромержице.
Дело было в XIV веке… Современную барочную ипостась замок приобрёл в XVIII столетии. Его сегодняшние экспозиции связаны с Эвтерпой, музицированием и оперным пением. Помимо увлекательной экскурсии по залам и коридорам, всем желающим предлагается погулять по парку невыносимой красоты.
Последним параграфом текущего дня станет город Тельч. Согласно преданиям этот городок появился незадолго до эпохи Юрия Долгорукого, первых трубадуров и Вормского конкордата. Здесь определённо найдётся о чём поговорить. Кроме всего прочего, Тельч — каскад прекрасивой архитектуры и прелюбопытных достопримечательностей.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание Услуги гида
- Что не входит
- Входные билеты в замки и музеи
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00Экскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.