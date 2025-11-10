Приглашаю вас в путешествие по самым знаменитым замкам Чехии. Вас ждут очаровательные пейзажи, древняя архитектура, вдумчивые разговоры об истории и культуре. Я расскажу, кто и зачем построил эти замки. Почему в них встречаются привидения — и кто они такие. Вы узнаете, как замки обороняли от врагов и кто из знаменитостей в них жил.
Описание экскурсии
Замок Звиков, королевская резиденция. «Король чешских замков» и любимчик императора Священной Римской Империи Карла IV. Здесь находится самая загадочная башня в Чехии с магическими рунами на стенах.
По желанию посещаем маленькую, но известную пивоварню, и дегустируем локальное пиво: 6 сортов нефильтрованного и непастеризованного.
Замок Глубока-над-Влтавой. Королевские интерьеры всегда привлекали Габсбургов. Замок признан самым красивым в Чехии, именно сюда чешский президент приглашает своих коллег.
Магический замок и город Чешский Крумлов. Центр европейской алхимии спрятан в лесах Южной Чехии на границе с Австрией и чудом сохранился до наших дней.
Вы узнаете:
- Почему в пивоварне недалеко от замка Звиков появилось пиво «Звиковский чертёнок» (и кто видит чертёнка в комнатах королевского дворца)
- Как можно расшифровать символы на башнях и домах Чешского Крумлова
- Что означает первый этап алхимической трансмутации под названием «Нигредо»
- Кто такая Белая дама — привидение, которое встречается в замках Южной Чехии
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Honda CRV (я заеду за вами в отель, а после экскурсии привезу обратно)
- Дополнительные расходы: билет в замок Глубока над Влтавой — €10, дегустация на пивоварне
Ответы на вопросы
Вячеслав — ваш гид в Праге
Провёл экскурсии для 2064 туристов
Приветствую! Я переехал в Чехословакию в 1992 году. По специальности художник и искусствовед, закончил академию художеств. Много лет преподавал живопись, рисунок, графику, историю искусств в пражских учебных заведениях. С 2000
