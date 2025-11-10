Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Приглашаю вас в путешествие по самым знаменитым замкам Чехии. Вас ждут очаровательные пейзажи, древняя архитектура, вдумчивые разговоры об истории и культуре. Я расскажу, кто и зачем построил эти замки. Почему в них встречаются привидения — и кто они такие. Вы узнаете, как замки обороняли от врагов и кто из знаменитостей в них жил.