Первым бургом на пути станет Вранов-над-Дыей.

Рассказы о нём стартуют уже на заре крестовых походов, когда некий князь Бржетислав кошмарил окрестных соседей, укрепляя свою богемскую власть. Ему и приписываются авторские права на Врановский замок.

С той эпохи минула тьма столетий…

Многократно менялся замковый экстерьер и обновлялась плеяда хозяев. Нынче замок преимущественно барочен, а его законный владетель — государство.

Пара часов проведённых внутри и снаружи должны обогатить фантазиями и ценными сведениями.

Следующий острог из сегодняшнего меню — Яромержице-над-Рокитной.

Первое упоминание о нём у истоков Столетней войны и появления в Чехии новой династии королей.

С передачи Иоганном Люксембургским местечкового костёла монахам-цистерцианцам и начинается история Яромержице.

Дело было в XIV веке…

Современную барочную ипостась замок приобрёл в XVIII столетии. Его сегодняшние экспозиции связаны с Эвтерпой, музицированием и оперным пением. Помимо увлекательной экскурсии по залам и коридорам, всем желающим предлагается погулять по парку невыносимой красоты.

Последним параграфом текущего дня станет город Тельч.

Согласно преданиям этот городок появился незадолго до эпохи Юрия Долгорукого, первых трубадуров и Вормского конкордата.

Здесь определённо найдётся о чём поговорить.

Кроме всего прочего, Тельч — каскад прекрасивой архитектуры и прелюбопытных достопримечательностей.

На закате отправимся домой в Прагу.

P. S. Гастрономические посиделки будут.