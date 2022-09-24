Первым бургом на пути станет Вранов-над-Дыей.
Рассказы о нём стартуют уже на заре крестовых походов, когда некий князь Бржетислав кошмарил окрестных соседей, укрепляя свою богемскую власть. Ему и приписываются авторские права на Врановский замок.
С той эпохи минула тьма столетий…
Многократно менялся замковый экстерьер и обновлялась плеяда хозяев. Нынче замок преимущественно барочен, а его законный владетель — государство.
Пара часов проведённых внутри и снаружи должны обогатить фантазиями и ценными сведениями.
Следующий острог из сегодняшнего меню — Яромержице-над-Рокитной.
Первое упоминание о нём у истоков Столетней войны и появления в Чехии новой династии королей.
С передачи Иоганном Люксембургским местечкового костёла монахам-цистерцианцам и начинается история Яромержице.
Дело было в XIV веке…
Современную барочную ипостась замок приобрёл в XVIII столетии. Его сегодняшние экспозиции связаны с Эвтерпой, музицированием и оперным пением. Помимо увлекательной экскурсии по залам и коридорам, всем желающим предлагается погулять по парку невыносимой красоты.
Последним параграфом текущего дня станет город Тельч.
Согласно преданиям этот городок появился незадолго до эпохи Юрия Долгорукого, первых трубадуров и Вормского конкордата.
Здесь определённо найдётся о чём поговорить.
Кроме всего прочего, Тельч — каскад прекрасивой архитектуры и прелюбопытных достопримечательностей.
На закате отправимся домой в Прагу.
P. S. Гастрономические посиделки будут.