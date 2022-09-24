Яромержице, Вранов и Тельч

Чехия обильна замками, ландшафтами и широченным пивным ассортиментом

Чехия обильна замками, ландшафтами и широченным пивным ассортиментом. Заповедники, чертоги и кудыкины горы предельно живописны, а лагеры — чрезвычайно вкусны. Путешествия по городам да весям дарят знания и удовольствие, а питие — здоровье. Здесь в программе и то, и другое, и третье. На закате отправимся домой в Прагу.
Яромержице, Вранов и Тельч
Яромержице, Вранов и Тельч
Яромержице, Вранов и Тельч
Яромержице, Вранов и Тельч
Яромержице, Вранов и Тельч
Яромержице, Вранов и Тельч

Что вас ожидает 🤩

  • Вранов-над-Дыей
  • Яромержице-над-Рокитной
  • Тельч
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Первым бургом на пути станет Вранов-над-Дыей.
Рассказы о нём стартуют уже на заре крестовых походов, когда некий князь Бржетислав кошмарил окрестных соседей, укрепляя свою богемскую власть. Ему и приписываются авторские права на Врановский замок.

С той эпохи минула тьма столетий…

Многократно менялся замковый экстерьер и обновлялась плеяда хозяев. Нынче замок преимущественно барочен, а его законный владетель — государство.
Пара часов проведённых внутри и снаружи должны обогатить фантазиями и ценными сведениями.
Следующий острог из сегодняшнего меню — Яромержице-над-Рокитной.
Первое упоминание о нём у истоков Столетней войны и появления в Чехии новой династии королей.
С передачи Иоганном Люксембургским местечкового костёла монахам-цистерцианцам и начинается история Яромержице.

Дело было в XIV веке…

Современную барочную ипостась замок приобрёл в XVIII столетии. Его сегодняшние экспозиции связаны с Эвтерпой, музицированием и оперным пением. Помимо увлекательной экскурсии по залам и коридорам, всем желающим предлагается погулять по парку невыносимой красоты.
Последним параграфом текущего дня станет город Тельч.
Согласно преданиям этот городок появился незадолго до эпохи Юрия Долгорукого, первых трубадуров и Вормского конкордата.
Здесь определённо найдётся о чём поговорить.
Кроме всего прочего, Тельч — каскад прекрасивой архитектуры и прелюбопытных достопримечательностей.
На закате отправимся домой в Прагу.
P. S. Гастрономические посиделки будут.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Входные билеты в замки и музеи
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Около вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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