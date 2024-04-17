1 чел.
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Групповая
10 часов
Тельч и Тршебич - наследие ЮНЕСКО
Начало: Площадь Республики, Прага
«Тельч и Тршебич — уютные города старинной Чехии, которые выглядят как декорация из сказки»
Расписание: По пятницам в 08:00 (сбор в 07:45)
14 июня в 07:45
21 июня в 07:45
€45 за человека
Индивидуальная
12 часов
Яромержице, Вранов и Тельч
Начало: Около вашего отеля
«Последним параграфом текущего дня станет город Тельч»
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
€340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Замки Вранов, Яромиржице и город Тельч
«Последним параграфом текущего дня станет город Тельч»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€360 за экскурсию
Индивидуальная
11 часов
Тельч, Йиндржихув Градец и Червена Лгота
«Тельчей называют малюсенький городок, которому по меньшей мере 700 лет»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€360 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ББахыт17 апреля 2024Здравствуйте, экскурсия очень понравилась. Чешский Крумлов и Замок Глубокая. Красивое место, повезло с погодой. Николай очень эрудированный гид, хорошо знает
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Тельч»
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Сейчас в Праге в категории "Тельч" можно забронировать 4 экскурсии от 45 до 360. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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