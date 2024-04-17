Тельч – экскурсии в Праге

Найдено 4 экскурсии в категории «Тельч» в Праге на русском языке, цены от €45. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тельч и Тршебич - наследие ЮНЕСКО
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
1 отзыв
Тельч и Тршебич - наследие ЮНЕСКО
Начало: Площадь Республики, Прага
«Тельч и Тршебич — уютные города старинной Чехии, которые выглядят как декорация из сказки»
Расписание: По пятницам в 08:00 (сбор в 07:45)
14 июня в 07:45
21 июня в 07:45
45 за человека
Яромержице, Вранов и Тельч
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Яромержице, Вранов и Тельч
Начало: Около вашего отеля
«Последним параграфом текущего дня станет город Тельч»
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
340 за всё до 4 чел.
Замки Вранов, Яромиржице и город Тельч
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Замки Вранов, Яромиржице и город Тельч
«Последним параграфом текущего дня станет город Тельч»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
360 за экскурсию
Тельч, Йиндржихув Градец и Червена Лгота
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Тельч, Йиндржихув Градец и Червена Лгота
«Тельчей называют малюсенький городок, которому по меньшей мере 700 лет»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
360 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Б
    Бахыт
    17 апреля 2024
    Тельч и Тршебич - наследие ЮНЕСКО
    Здравствуйте, экскурсия очень понравилась. Чешский Крумлов и Замок Глубокая. Красивое место, повезло с погодой. Николай очень эрудированный гид, хорошо знает
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    историю Чехии. Чувствуется, постоянно пополняет свои знания. Гид в Замке, в отличие от Николая, был поверхностным. Выехали и приехали по расписанию

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Тельч»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Тельч и Тршебич - наследие ЮНЕСКО
  2. Яромержице, Вранов и Тельч
  3. Замки Вранов, Яромиржице и город Тельч
  4. Тельч, Йиндржихув Градец и Червена Лгота
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  6. Староместская площадь
  7. Собор Святого Вита
  8. Вацлавская площадь
  9. Еврейский квартал
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Сколько стоит экскурсия по Праге в июне 2024
Сейчас в Праге в категории "Тельч" можно забронировать 4 экскурсии от 45 до 360. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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