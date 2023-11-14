Что вас ожидает:
- Замок Олик-над-Влтавой
- Замок Глубока-над-Влтавой
- Город Чешский Крумлов
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Все планируемые к посещению города, замки и веси прекрасны и не похожи друг на друга, но их объединяет общее прошлое, что, безусловно, лишь добавляет красок и ощущений.
Замок-красавец Орлик над Влтавой. В залах с аутентичной обстановкой гиды рассказывают много интересного об истории замка и о его владельцах. Однако луки, арбалеты, пищали и тысячи охотничьих трофеев, а так же множество картин и старинные гобелены ничуть не худшие рассказчики о повседневной жизни, тенденциозных взглядах и забавных привычках европейской аристократии.
Замок Звиков – один из древнейших чешских замков, верой и правдой служивший богемским королям.
Несмотря на почтенный возраст, Звиков вызывает восхищение статью и маскулинностью живописных руин. Этот средневековый страж не богат интерьерами, зато его экстерьеры — в лучших традициях фэнтезийного жанра.
Глубока над Влтавой – самый изящный замок Чехии. Он одинаково хорош как снаружи, так и внутри, а посему познавательная экскурсия по его великолепным залам определённо придётся всем по душе.
Доминанта всего путешествия – крошечный городок Чешский Крумлов. В кукольном Крумлове игрушечными кажется всё: и черепичные крыши, и кривые улочки, и даже шум реки и запахи выпечки. В таких декорациях особенно хороши разговоры о загадочном средневековье, городских историях и стародавних легендах.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание
- Услуги гида
- Что не входит
- Входные билеты в замки и музеи
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00Экскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.