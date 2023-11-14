Все планируемые к посещению города, замки и веси прекрасны и не похожи друг на друга, но их объединяет общее прошлое, что, безусловно, лишь добавляет красок и ощущений.

Замок-красавец Орлик над Влтавой. В залах с аутентичной обстановкой гиды рассказывают много интересного об истории замка и о его владельцах. Однако луки, арбалеты, пищали и тысячи охотничьих трофеев, а так же множество картин и старинные гобелены ничуть не худшие рассказчики о повседневной жизни, тенденциозных взглядах и забавных привычках европейской аристократии.

Замок Звиков – один из древнейших чешских замков, верой и правдой служивший богемским королям.

Несмотря на почтенный возраст, Звиков вызывает восхищение статью и маскулинностью живописных руин. Этот средневековый страж не богат интерьерами, зато его экстерьеры — в лучших традициях фэнтезийного жанра.

Глубока над Влтавой – самый изящный замок Чехии. Он одинаково хорош как снаружи, так и внутри, а посему познавательная экскурсия по его великолепным залам определённо придётся всем по душе.

Доминанта всего путешествия – крошечный городок Чешский Крумлов. В кукольном Крумлове игрушечными кажется всё: и черепичные крыши, и кривые улочки, и даже шум реки и запахи выпечки. В таких декорациях особенно хороши разговоры о загадочном средневековье, городских историях и стародавних легендах.