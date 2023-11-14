Замки Южной Чехии с финалом в Чешском Крумлове

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Смешенная: автомобильная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоговорящим гидом.
Замки Южной Чехии с финалом в Чешском Крумлове
Замки Южной Чехии с финалом в Чешском Крумлове
Замки Южной Чехии с финалом в Чешском Крумлове
Замки Южной Чехии с финалом в Чешском Крумлове
Замки Южной Чехии с финалом в Чешском Крумлове
Замки Южной Чехии с финалом в Чешском Крумлове

Что вас ожидает:

  • Замок Олик-над-Влтавой
  • Замок Глубока-над-Влтавой
  • Город Чешский Крумлов
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Все планируемые к посещению города, замки и веси прекрасны и не похожи друг на друга, но их объединяет общее прошлое, что, безусловно, лишь добавляет красок и ощущений.

Замок-красавец Орлик над Влтавой. В залах с аутентичной обстановкой гиды рассказывают много интересного об истории замка и о его владельцах. Однако луки, арбалеты, пищали и тысячи охотничьих трофеев, а так же множество картин и старинные гобелены ничуть не худшие рассказчики о повседневной жизни, тенденциозных взглядах и забавных привычках европейской аристократии.

Замок Звиков – один из древнейших чешских замков, верой и правдой служивший богемским королям.
Несмотря на почтенный возраст, Звиков вызывает восхищение статью и маскулинностью живописных руин. Этот средневековый страж не богат интерьерами, зато его экстерьеры — в лучших традициях фэнтезийного жанра.

Глубока над Влтавой – самый изящный замок Чехии. Он одинаково хорош как снаружи, так и внутри, а посему познавательная экскурсия по его великолепным залам определённо придётся всем по душе.

Доминанта всего путешествия – крошечный городок Чешский Крумлов. В кукольном Крумлове игрушечными кажется всё: и черепичные крыши, и кривые улочки, и даже шум реки и запахи выпечки. В таких декорациях особенно хороши разговоры о загадочном средневековье, городских историях и стародавних легендах.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в замки и музеи
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
История и архитектура
Необычные
На весь день
История и культура

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