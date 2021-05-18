Полезная информация о Баре
Что нужно знать о Баре: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 3 экскурсии
Местное время в Баре
22:2252
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇪 Черногория
|Название города
|Бар
|По-английски
|Bar
|Столица региона
|Бар является столицей региона
|Население города
|17 727 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Podgorica
|Средняя высота
|-9999 м. от уровня моря
Где находится Бар на карте
Календарь низких цен на туры в Бар
Популярные экскурсии в Баре
4.8
19 отзывов
€
250
за чел.
Укромные бухты, необитаемые острова и купание в море во время якорных стоянок
€
110
за чел.
Авто-путешествие в старинные города на стыке Запада и Востока — уникальное наследие и дух прошлого
€
90
за чел.
Старинная крепость, исторические поселения, оливковые рощи и песчаные пляжи за один день