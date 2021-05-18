Полезная информация о Баре

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Местное время в Баре
22:2252
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇪 Черногория
Название городаБар
По-английскиBar
Столица регионаБар является столицей региона
Население города17 727 чел.
Часовой поясEurope/Podgorica
Средняя высота-9999 м. от уровня моря

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