Олег Б. проводит ещё 6 экскурсий

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Черногорский национальный вечер

Олег Б.
Олег Б. – Гид из Будвы
Приглашаю вас присоединиться к фольклорному вечеру в уютном ресторане недалеко от Будвы.

Вы почувствуете себя гостем на настоящей черногорской свадьбе: веселье, танцы 💃 и песни.

Здесь же у вас будет возможность попробовать традиционные черногорские блюда и напитки.
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  • 👥Групповая
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €50 за человека

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Черногорский национальный вечер
Черногорский национальный вечер
Мы приглашаем всех на черногорский национальный вечер.
Всего в нескольких километрах от Будвы, в уютном ресторане начнется наш фольклорный вечер. Вы услышите народные черногорские песни, увидите традиционные танцы 💃 в исполнении юношей и девушек в национальных костюмах. И самое главное Вы поучаствуете в настоящей черногорской свадьбе – яркой, шумной, веселой.
Вы отведаете известные черногорские блюда – это “пршут”, негушский сыр и легендарную ягнятину “под сачем”. Попробуете замечательные домашние вина и домашнюю ракию (черногорская виноградная водка).
Меню: пончики с медом, пршут и сыр, свежие овощи, ягнятина с печеным картофелем, домашние сладости, ракия, вино 🍷, соки, вода, свежие фрукты 🍉 и напитки без ограничения.
Что входит
  • еда и напитки без ограничения
Начало
🚩 по договоренности
Место завершения
🏁 По договоренности
Черногорский национальный вечер
Черногорский национальный вечер

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Олег Б.
Олег Б.
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