Олег Б. проводит ещё 6 экскурсий

Мы приглашаем всех на черногорский национальный вечер.

Всего в нескольких километрах от Будвы, в уютном ресторане начнется наш фольклорный вечер. Вы услышите народные черногорские песни, увидите традиционные танцы 💃 в исполнении юношей и девушек в национальных костюмах. И самое главное Вы поучаствуете в настоящей черногорской свадьбе – яркой, шумной, веселой.

Вы отведаете известные черногорские блюда – это “пршут”, негушский сыр и легендарную ягнятину “под сачем”. Попробуете замечательные домашние вина и домашнюю ракию (черногорская виноградная водка).

Меню: пончики с медом, пршут и сыр, свежие овощи, ягнятина с печеным картофелем, домашние сладости, ракия, вино 🍷, соки, вода, свежие фрукты 🍉 и напитки без ограничения.