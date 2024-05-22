А Андрей Котор и Пераст - наследие Венецианской республики Прекрасное, комфортное, интересное небольшое путешествие, благодаря Алексею! Всём рекомендую!

Р Роман ФОРТиссимо: поездка из Будвы к австро-венгерским фортам Необычная и интересная экскурсия. Очень рекомендую!!!

I Irina Будва и Котор за один вечер Великолепно!!!

В Виктория Котор и Пераст - наследие Венецианской республики Алексей хороший рассказчик, чутко чувствует интересы и предпочтения туристов. Мы получили все, что хотели.

К Ксения Будва и Котор за один вечер Замечательная экскурсия! Очень понравился экскурсовод. Очень интересно рассказывал. Нам очень хотелось посмотреть на закат и он нас даже специально отвез в изумительное место.

O Olga Будва и Котор за один вечер Спасибо, Йова, за знакомство с Котором)) 🐈 много, но они тут ни при чем😂 (Йова поделился как туристы заблуждаются на счёт названия города, созвучного с котами)