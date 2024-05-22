1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5.5 часов
Котор и Пераст: путешествие по венецианским сокровищам Черногории
Отправляйтесь с нами в увлекательное путешествие по Которской бухте. Изучите мистический остров и насладитесь традиционными блюдами на устричной ферме
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:30
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Незабываемая экскурсия по средневековым Будве и Котору: история и архитектура
Погрузитесь в волшебный мир средневековья, посетив самые живописные уголки Будвы и Котора. Вас ждет путешествие сквозь века, полное удивительных открытий
14 июня в 13:00
16 июня в 13:00
€130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
ФОРТиссимо: поездка из Будвы к австро-венгерским фортам
Побродить в подземельях военных объектов и ударить в колокол на закате
«Мы встретим вечернюю зарю у церкви Святого Ильи»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€120 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей22 мая 2024Прекрасное, комфортное, интересное небольшое путешествие, благодаря Алексею! Всём рекомендую!
- РРоман1 мая 2024Необычная и интересная экскурсия. Очень рекомендую!!!
- IIrina24 августа 2023Великолепно!!!
- ВВиктория17 июля 2023Алексей хороший рассказчик, чутко чувствует интересы и предпочтения туристов. Мы получили все, что хотели.
- ККсения14 июля 2023Замечательная экскурсия! Очень понравился экскурсовод. Очень интересно рассказывал. Нам очень хотелось посмотреть на закат и он нас даже специально отвез в изумительное место.
- OOlga24 сентября 2022Спасибо, Йова, за знакомство с Котором)) 🐈 много, но они тут ни при чем😂 (Йова поделился как туристы заблуждаются на счёт названия города, созвучного с котами)
- ННаталья16 августа 2022Нашу экскурсию проводил Илья. Очень интересно рассказывал. Нам всё понравилось. Ездили с детьми 6 и 7 лет. Им тоже было интересно
Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Вечерние»
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Сколько стоит экскурсия по Будве в июне 2024
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