Вечерние экскурсии Будвы

Найдено 3 экскурсии в категории «Вечерние» в Будве на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Котор и Пераст - наследие Венецианской республики
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
3 отзыва
Котор и Пераст: путешествие по венецианским сокровищам Черногории
Отправляйтесь с нами в увлекательное путешествие по Которской бухте. Изучите мистический остров и насладитесь традиционными блюдами на устричной ферме
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:30
180 за всё до 6 чел.
Будва и Котор за один вечер
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Незабываемая экскурсия по средневековым Будве и Котору: история и архитектура
Погрузитесь в волшебный мир средневековья, посетив самые живописные уголки Будвы и Котора. Вас ждет путешествие сквозь века, полное удивительных открытий
14 июня в 13:00
16 июня в 13:00
130 за всё до 4 чел.
ФОРТиссимо: поездка из Будвы к австро-венгерским фортам
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
ФОРТиссимо: поездка из Будвы к австро-венгерским фортам
Побродить в подземельях военных объектов и ударить в колокол на закате
«Мы встретим вечернюю зарю у церкви Святого Ильи»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
120 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Вечерние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Котор и Пераст - наследие Венецианской республики
  2. Будва и Котор за один вечер
  3. ФОРТиссимо: поездка из Будвы к австро-венгерским фортам
Какие места ещё посмотреть в Будве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Скадарское озеро
  2. Цетинье
  3. Старый город
  4. Црноевича
  5. Ловчен
  6. Самое главное
  7. Негуши
  8. Дурмитор
  9. Каньон реки Тара
  10. Пивское озеро
Сколько стоит экскурсия по Будве в июне 2024
Сейчас в Будве в категории "Вечерние" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 180. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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