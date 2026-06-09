Увидеть каньон реки Тара, Чёрное и Пивское озера, перевал Большое Седло
Приглашаю вас поисследовать северную Черногорию, сбежать к заснеженным вершинам и попробовать традиционные блюда местных деревень. Вы увидите два самых красивых горных озера и несколько величественных каньонов. А ещё узнаете, чем отличаются юг и север страны и почему влюбляются в эти края.
8:30 — выезд из Будвы. Уже через 10 минут вас ждёт первая фотопауза: над Будванской ривьерой откроется панорама на Будву, остров Святого Николая и визитную карточку Черногории — остров Святого Стефана. Дальше путь пройдёт мимо древней столицы Цетинье, Скадарского озера и городов: Подгорицы, Никшича и уютного Шавника. По желанию будем делать остановки
11:00 — каньон реки Тара. Вы увидите пейзаж с моста Джурджевича — легендарного инженерного сооружения начала 20 века. Здесь есть возможность полетать на зиплайне
13:00 — Жабляк и обед. В одном из самых высокогорных городов Европы вы попробуете местную кухню по древним деревенским рецептам: печёную ягнятину, цыцвару и другие традиционные блюда
14:30 — Чёрное озеро. У вас будет 1,5 часа свободного времени, чтобы прогуляться вдоль берега, подышать хвойным воздухом, почувствовать тишину и атмосферу, за которой едут в горы
15:30 — перевал Большое Седло (1907 м). Самая впечатляющая часть маршрута, куда не добираются многие путешественники. Вы подниметесь через Дурмиторский горный массив на перевал, где до середины лета можно увидеть снег
18:00 — Пивское озеро. Сначала вы посмотрите на него с высоты птичьего полёта, а затем проедете вдоль берега до города Плужине, останавливаясь в самых красивых местах
21:00 — возвращение в Будву
Организационные детали
Дополнительно оплачивается: вход в национальный парк «Дурмитор» — €7, обед — ~ €10–20, зиплайн над каньоном Тары (по желанию) — ~ €20–30
Едем на комфортабельном автомобиле с кондиционером. При необходимости предоставим детское кресло (сообщите заранее)
Не рекомендуется людям с серьёзными проблемами опорно-двигательного аппарата, потому что будем много ходить
Маршрут можно подстроить под вас: делать больше остановок для фото, выбрать спокойный темп или насыщенную программу
С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Будве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 34 туристов
Я — гид и организатор путешествий по Черногории. Живу здесь с 2013 года и выстраиваю маршруты на основе личного опыта.
Провожу экскурсии по побережью и северу страны: от Боко-Которской бухты до читать дальшеуменьшить
каньонов и Дурмитора. Организую однодневные и многодневные маршруты с ночёвками в горах.
Дополнительно организую активные программы: рафтинг по реке Тара, конные прогулки и другие форматы отдыха на природе.
Работаю индивидуально и с небольшими группами. Важны комфорт, логистика без лишних переездов и формат, в котором поездка ощущается как полноценное путешествие.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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4
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Anna
Роскошный маршрут практически через всю страну: помимо каньонов, рек и озёр по пути можно увидеть Цетине, Никшич, Шавник и другие города. Каждая панорама — топ! Главная особенность маршрута в его читать дальшеуменьшить
разнообразии: каждые 15-20 минут вместе с набором высоты меняются ландшафт, архитектура, природа, виды, и погода вместе с ними. Наш фаворит среди локаций — Чёрное озеро, по лесным тропинкам вокруг него точно стоит прогуляться. Спасибо Андрею за отличный тур, интро в историю Черногории и личные истории! Живописный северный день:)
+2
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А
Алена
Очень интересная и содержательная экскурсия. Очень много где проехали, в том числе включили в маршрут 1 локацию по нашему желанию. Андрей много что рассказывал про историю Черногории, поделился интересными фактами и ответил на все наши вопросы. На обед заехали во вкусное и видовое место! Нам очень понравилось!
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Н
Надежда
Отличная экскурсия. Андрей интересный рассказчик, прекрасно владеет материалом. И что для меня было очень важно - комфортное и безопасное вождение авто. Успели все посмотреть по заявленному маршруту. Черногория прекрасна, виды впечатляют, жаль только, что мост Джурджевича на реконструкции.
+1
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