Приглашаю вас поисследовать северную Черногорию, сбежать к заснеженным вершинам и попробовать традиционные блюда местных деревень. Вы увидите два самых красивых горных озера и несколько величественных каньонов. А ещё узнаете, чем отличаются юг и север страны и почему влюбляются в эти края.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

8:30 — выезд из Будвы. Уже через 10 минут вас ждёт первая фотопауза: над Будванской ривьерой откроется панорама на Будву, остров Святого Николая и визитную карточку Черногории — остров Святого Стефана. Дальше путь пройдёт мимо древней столицы Цетинье, Скадарского озера и городов: Подгорицы, Никшича и уютного Шавника. По желанию будем делать остановки

11:00 — каньон реки Тара. Вы увидите пейзаж с моста Джурджевича — легендарного инженерного сооружения начала 20 века. Здесь есть возможность полетать на зиплайне

13:00 — Жабляк и обед. В одном из самых высокогорных городов Европы вы попробуете местную кухню по древним деревенским рецептам: печёную ягнятину, цыцвару и другие традиционные блюда

14:30 — Чёрное озеро. У вас будет 1,5 часа свободного времени, чтобы прогуляться вдоль берега, подышать хвойным воздухом, почувствовать тишину и атмосферу, за которой едут в горы

15:30 — перевал Большое Седло (1907 м). Самая впечатляющая часть маршрута, куда не добираются многие путешественники. Вы подниметесь через Дурмиторский горный массив на перевал, где до середины лета можно увидеть снег

18:00 — Пивское озеро. Сначала вы посмотрите на него с высоты птичьего полёта, а затем проедете вдоль берега до города Плужине, останавливаясь в самых красивых местах

21:00 — возвращение в Будву

Организационные детали