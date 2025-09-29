Легенды кельтской Черногории: от Тары до Дурмитора
Почувствуйте дух древней Черногории, исследуя каньон Тара и Дурмитор. Узнайте, что скрывают эти земли и какие легенды хранят их вершины
Путешествие по Черногории, которое раскроет перед вами её кельтские корни.
Вы посетите перевал Седло, где откроется вид на Дурмитор, и узнаете, почему Чёрное озеро называют жемчужиной.
Арочный мост Джурджевича удивит своей историей, а рассказы о древних народах и королевстве Черногория оживят прошлое. Эта экскурсия позволит не только увидеть, но и почувствовать истинный дух страны
5
2 отзыва
5 причин купить эту экскурсию
🌄 Захватывающие виды на Дурмитор
🏞️ Глубочайший каньон Европы - Тара
🌊 Таинственное Чёрное озеро
🌉 Исторический мост Джурджевича
📜 Легенды и истории древних народов
Что можно увидеть
Перевал Седло
Арочный мост Джурджевича
Каньон Тара
Описание экскурсии
Перевал Седло — самая высокая автомобильная точка Черногории (1907 м), с которой открывается захватывающий вид на пики Дурмитора, будто выросшие из сказки. Вы окажетесь на границе миров: с одной стороны — суровая красота гор, с другой — зелёные альпийские луга.
Дурмитор — национальный парк и природный амфитеатр, сформированный ледниками и временем. Здесь — свыше 50 вершин, множество горных озёр и редких растений.
Чёрное озеро у подножия горы Медвед, неподалёку от города Жабляк. Его часто называют жемчужиной Дурмитора. Озеро состоит из двух частей — Большого и Малого, соединённых узким проливом.
Арочный мост Джурджевича, перекинутый через самый глубокий каньон Европы — каньон Тара (до 1300 м глубины). Во время Второй мировой войны мост был частично разрушен теми же, кто его построил. Выясним почему.
Вы узнаете:
О жителях этих земель до черногорцев — от древних ильрийцев и фракийцев до римлян и византийцев
Королевстве Черногория, его правителях, борьбе за независимость и вхождении в Югославию
Дурмиторе, таинственном происхождении его названия и кельтских легендах
Традициях и укладе жизни черногорцев — от честного слова и гостеприимства до свадеб и клятвы крови
И многом другом!
Примерный тайминг:
7:00–9:15 — выезд из Будвы, дорога с 2 фотостопами по 15 мин. 9:15–10:15 — Пивское озеро 10:15–12:00 — перевал Седло в нацпарке Дурмитор (2 остановки на 15 и 30 мин.) 12:00–13:15 — Чёрное озеро в нацпарке Дурмитор (прогулка 1 ч 15 мин.) 13:45–15:30 — мост Джурджевича (обед и прогулка 1 ч 45 мин.) 15:30–18:00 — возвращение в Будву
Тайминг ориентировочный и может корректироваться в зависимости от обстоятельств.
Организационные детали
Едем на комфортабельном авто Opel Zafira или Fiat Ulussy
Дополнительно оплачивается вход в национальный парк — €5 за чел., а также обед (по желанию) в кафе с потрясающим видом на мост Джурджевича. Средний чек — €20 за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Велимир — ваш гид в Будве
Я — Велимир, коренной черногорец и сертифицированный гид. Живу в Баре и с любовью показываю путешественникам настоящую Черногорию — живую, тёплую, полную легенд и скрытых сокровищ.
⠀
Веду блог — окно в читать дальше
повседневную жизнь страны: рассказываю про традиции, малоизвестные маршруты, кулинарные особенности и культуру. Я не просто провожу экскурсии — я знакомлю с душой Черногории.
⠀
Провожу авторские прогулки и туры, учитывая интересы гостей. Подскажу, где вкусно поесть, куда стоит ехать с детьми, а где — встретить закат.
⠀
Добро пожаловать! Я покажу вам то, что не найти в путеводителях.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
–
3
–
2
–
1
–
Н
Никита
29 сен 2025
Первая и самая долгая экскурсия в период нашего пребывания в Черногории. Велимир многое рассказал: интересные факты, традиции и т. д. Чувствовалось, что Вэл готов был ответить на любой вопрос, только читать дальше
вот мы сами ничего не знали и молчали в основном, но даже так Вэл поддерживал разговор. Отдельное спасибо за точки для съемки, за то, что пофоткал нас. Кстати, маршрут был по тем дорогам, где не ездит автобус - отдельный плюс.
Д
Дарья
16 авг 2025
Отличная экскурсия, опыт 1000 из 10 для всей семьи. Велимир прекрасный гид, увлекательно рассказал об истории и традициях страны, полно и вовлечено ответил на все вопросы. Природа восхитительная! Очень рекомендую экскурсию!