Путешествие по Черногории, которое раскроет перед вами её кельтские корни. Вы посетите перевал Седло, где откроется вид на Дурмитор, и узнаете, почему Чёрное озеро называют жемчужиной. Арочный мост Джурджевича удивит своей историей, а рассказы о древних народах и королевстве Черногория оживят прошлое. Эта экскурсия позволит не только увидеть, но и почувствовать истинный дух страны

Описание экскурсии

Перевал Седло — самая высокая автомобильная точка Черногории (1907 м), с которой открывается захватывающий вид на пики Дурмитора, будто выросшие из сказки. Вы окажетесь на границе миров: с одной стороны — суровая красота гор, с другой — зелёные альпийские луга.

Дурмитор — национальный парк и природный амфитеатр, сформированный ледниками и временем. Здесь — свыше 50 вершин, множество горных озёр и редких растений.

Чёрное озеро у подножия горы Медвед, неподалёку от города Жабляк. Его часто называют жемчужиной Дурмитора. Озеро состоит из двух частей — Большого и Малого, соединённых узким проливом.

Арочный мост Джурджевича, перекинутый через самый глубокий каньон Европы — каньон Тара (до 1300 м глубины). Во время Второй мировой войны мост был частично разрушен теми же, кто его построил. Выясним почему.

Вы узнаете:

О жителях этих земель до черногорцев — от древних ильрийцев и фракийцев до римлян и византийцев

Королевстве Черногория, его правителях, борьбе за независимость и вхождении в Югославию

Дурмиторе, таинственном происхождении его названия и кельтских легендах

Традициях и укладе жизни черногорцев — от честного слова и гостеприимства до свадеб и клятвы крови

И многом другом!

Примерный тайминг:

7:00–9:15 — выезд из Будвы, дорога с 2 фотостопами по 15 мин.

9:15–10:15 — Пивское озеро

10:15–12:00 — перевал Седло в нацпарке Дурмитор (2 остановки на 15 и 30 мин.)

12:00–13:15 — Чёрное озеро в нацпарке Дурмитор (прогулка 1 ч 15 мин.)

13:45–15:30 — мост Джурджевича (обед и прогулка 1 ч 45 мин.)

15:30–18:00 — возвращение в Будву

Тайминг ориентировочный и может корректироваться в зависимости от обстоятельств.

Организационные детали