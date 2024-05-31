Экскурсии по паркам Будвы

Найдено 6 экскурсий в категории «Парки» в Будве на русском языке, цены от €130. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Каньон реки Тара, парк Дурмитор и Пивское озеро
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
59 отзывов
Каньон Тары, Дурмитор и Пивское озеро: путешествие из Будвы
Вас ждет увлекательное путешествие по северу Черногории с посещением каньона Тары и парка Дурмитор
«В высокогорном городе Жабляк мы остановимся на обед в аутентичном национальном ресторанчике, а после отправимся в национальный парк Дурмитор»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
330 за всё до 6 чел.
Мини-Монтенегро - на автомобиле и пешком
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Мини-Монтенегро: автомобильное и пешее путешествие по красотам Будвы
Погрузитесь в атмосферу средиземноморской красоты, посетив уникальные уголки Будвы и её окрестностей на комфортабельной экскурсии
Начало: В Будве
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
130 за всё до 3 чел.
Зетский Афон. Островные монастыри Скадарского озера
Индивидуальная
7.5 часов
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия: Зетский Афон и монастыри Скадарского озера из Будвы
Откройте для себя величие Скадарского озера и духовное наследие его островных монастырей на уникальной экскурсии
«Также возможно посещение музея, посвященного Национальным паркам Черногории, и винного магазина»
19 июня в 08:00
21 июня в 08:00
150 за всё до 7 чел.
Черногорский калейдоскоп
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
10 отзывов
Черногорский калейдоскоп: эксклюзивное путешествие по Будве
Погрузитесь в мир черногорской культуры и природы, посетив живописные уголки и исторические места
«Национальный парк Ловчен и деревня Негуши»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
250 за всё до 4 чел.
Национальный парк «Биоградская гора»
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Экскурсия в Национальный парк «Биоградская гора»
Погрузитесь в атмосферу одного из последних нетронутых лесопарков Европы. Увидите озеро, горы и древний лес, покатаетесь на лодке и насладитесь пикником
«Сокровища парка «Биоградская гора»»
Сегодня в 11:30
11 июня в 09:00
от 420 за всё до 6 чел.
Север Черногории в деталях
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Север Черногории в деталях
Национальные парки, горы, озера, реки и каньоны на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
«Входные билеты не включены в стоимость: парк Биоградская гора — 3 евро, парк Дурмитор — 3 евро, канатная дорога — 5 евро»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
390 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Даниил
    31 мая 2024
    Каньон реки Тара, парк Дурмитор и Пивское озеро
    Ездили на экскурсию по каньонам Черногории. Нам открылась совершенно новая Черногория. Виды просто потрясающие, хотелось рассматривать и рассматривать. Гид тоже очень
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    понравился - много рассказывал об истории этой страны, о том, чем она живёт сейчас и какие планы на будущее. Охотно отвечал на все вопросы. К сервису также нет вопросов - у Олега были заготовлены вода, таблетки от укачивания и даже дождевики на случай, если пойдёт дождь.

  • T
    Tatjana
    9 мая 2024
    Каньон реки Тара, парк Дурмитор и Пивское озеро
    Ездили с семьёй на экскурсию по каньонам Черногории и национальным паркам. Экскурсия долгая, но виды просто фантастические. Природа завораживает. Было
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    ощущение что Олег провёз нас через все времена года. Одна из лучших экскурсий, во время которой можно осмотреть всё самое красивое в Черногории! Олег очень хорошо владеет историей, интересно и доступно рассказывает. Легко находит общий язык как со взрослыми, так и с детьми. Очень хороший водитель - ловкий, аккуратный. Комфортная машина. Олег предусматривает всё. Знает где будет кормить туристов, в машине приготовлена вода для каждого. Образованный интеллигентный человек, прекрасно справляющийся со своей работой. С удовольствием делится своими знаниями о Черногории. Знающий, толковый гид. И просто хороший человек. Однозначно рекомендую. Спасибо, Олег, за прекрасную, живописную поездку!

    Ездили с семьёй на экскурсию по каньонам Черногории и национальным паркам. Экскурсия долгая, но виды простоЕздили с семьёй на экскурсию по каньонам Черногории и национальным паркам. Экскурсия долгая, но виды простоЕздили с семьёй на экскурсию по каньонам Черногории и национальным паркам. Экскурсия долгая, но виды простоЕздили с семьёй на экскурсию по каньонам Черногории и национальным паркам. Экскурсия долгая, но виды простоЕздили с семьёй на экскурсию по каньонам Черногории и национальным паркам. Экскурсия долгая, но виды простоЕздили с семьёй на экскурсию по каньонам Черногории и национальным паркам. Экскурсия долгая, но виды простоЕздили с семьёй на экскурсию по каньонам Черногории и национальным паркам. Экскурсия долгая, но виды простоЕздили с семьёй на экскурсию по каньонам Черногории и национальным паркам. Экскурсия долгая, но виды простоЕздили с семьёй на экскурсию по каньонам Черногории и национальным паркам. Экскурсия долгая, но виды просто
  • М
    Мария
    7 мая 2024
    Каньон реки Тара, парк Дурмитор и Пивское озеро
    Дорога была длинной, но очень красивой! Спасибо Олегу за прекрасный день, рассказы о Черногории и отличную поездку. Машина была комфортной,
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    приятный плей лист. И отлельное спасибо за таблетки от укачивания и воду 😅 Уже планируем осеннюю поездку и места для хайкинга. В таких потрясающих местах хочется ходить ещё и подольше.

  • Е
    Елена
    31 октября 2023
    Черногорский калейдоскоп
    Искренне благодарим Ивана за экскурсии по Черногории. Наш гид напоил нас красотами,традициями из глубины веков и до сегодняшних дней. Отдохнули,вдохновились,перезагрузились… …
  • Ю
    Юрий
    9 августа 2023
    Черногорский калейдоскоп
    Отправляясь в дальний путь, тем более в горы, нужно быть уверенным в проводнике и Иван тот человек, который, сочетая в
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    себе великолепные качества гида, водителя, проводника и собеседника, ведет путешествие в комфорте и безопасности. Эрудиция и хорошее чувство юмора сделало наш долгий путь интересным, а виртуозное вождение - легким. Пожалуй, посещение природных заповедников, горы и крепости - лучшее, что позволяет немного передохнуть от прибрежной жары, а богатая история страны увлекает к новым путешествиям. Эта экскурсия подойдет тем, кто любит активный отдых на природе.

  • К
    Карина
    26 июля 2023
    Черногорский калейдоскоп
    Иван отличный собеседник и душевный человек. Экскурсия насыщенная, интересная, особенно понравились прогулка на лодке по Рьеке Црневича, очень вкусный пршут, кофепитие в бывшем посольстве и много любопытных фактов, которые мы узнали о Черногории. Рекомендую!)
    Иван отличный собеседник и душевный человек. Экскурсия насыщенная, интересная, особенно понравились прогулка на лодке по РьекеИван отличный собеседник и душевный человек. Экскурсия насыщенная, интересная, особенно понравились прогулка на лодке по Рьеке
  • K
    Konstantin
    18 июля 2023
    Зетский Афон. Островные монастыри Скадарского озера
    Вадим очень хороший экскурсовод!!! Человек на своём месте.
  • Ю
    Юрий
    9 июля 2023
    Национальный парк «Биоградская гора»
    Были на экскурсии с 9-летним сыном, все прошло замечательно! и как приятный бонус-вкуснейший пикник с костром прямо в национальном парке. Сын был
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    просто счастлив-плавали на лодке по озеру и купались, а еще по дороге преодолели себя и прошлись по качающемуся подвесному мосту на высоте 30 метров над горной речкой. СПС!

  • З
    Зульфия
    5 августа 2021
    Мини-Монтенегро - на автомобиле и пешком
    Николай забрал нас у отеля. Экскурсия была и на автомашине, и пешком. Были на смотровой площадке над Свети-Стефаном - рядом
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    с церковью Святого Саввы. Погода была ветренная, но это и хорошо - не было изнуряющей жары. Потом спустились вниз, прогулялись вдоль пляжей, открывшихся недавно. Выпили кофе. Потом Николай повез нас за город в горы по узкому серпантину на рыбную ферму. Там мы попробовали форель и гранатовый сок. Все очень понравилось. Косточки от рыбы поделили между котами и собаками проживающими там. Экскурсией остались довольны.

  • М
    Марина
    27 августа 2019
    Мини-Монтенегро - на автомобиле и пешком
    Экскурсия очень понравилась!

Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Парки»

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  1. Каньон реки Тара, парк Дурмитор и Пивское озеро
  2. Мини-Монтенегро - на автомобиле и пешком
  3. Зетский Афон. Островные монастыри Скадарского озера
  4. Черногорский калейдоскоп
  5. Национальный парк «Биоградская гора»
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Скадарское озеро
  2. Цетинье
  3. Старый город
  4. Црноевича
  5. Ловчен
  6. Самое главное
  7. Негуши
  8. Дурмитор
  9. Каньон реки Тара
  10. Пивское озеро
Сколько стоит экскурсия по Будве в июне 2024
Сейчас в Будве в категории "Парки" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 130 до 420. Туристы уже оставили гидам 74 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Будве (Черногория 🇲🇪) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Парки», 74 ⭐ отзыва, цены от €130. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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