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ощущение что Олег провёз нас через все времена года. Одна из лучших экскурсий, во время которой можно осмотреть всё самое красивое в Черногории! Олег очень хорошо владеет историей, интересно и доступно рассказывает. Легко находит общий язык как со взрослыми, так и с детьми. Очень хороший водитель - ловкий, аккуратный. Комфортная машина. Олег предусматривает всё. Знает где будет кормить туристов, в машине приготовлена вода для каждого. Образованный интеллигентный человек, прекрасно справляющийся со своей работой. С удовольствием делится своими знаниями о Черногории. Знающий, толковый гид. И просто хороший человек. Однозначно рекомендую. Спасибо, Олег, за прекрасную, живописную поездку!