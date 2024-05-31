1 чел.
По популярности
Индивидуальная
13 часов
Каньон Тары, Дурмитор и Пивское озеро: путешествие из Будвы
Вас ждет увлекательное путешествие по северу Черногории с посещением каньона Тары и парка Дурмитор
«В высокогорном городе Жабляк мы остановимся на обед в аутентичном национальном ресторанчике, а после отправимся в национальный парк Дурмитор»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€330 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Мини-Монтенегро: автомобильное и пешее путешествие по красотам Будвы
Погрузитесь в атмосферу средиземноморской красоты, посетив уникальные уголки Будвы и её окрестностей на комфортабельной экскурсии
Начало: В Будве
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
€130 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Индивидуальная экскурсия: Зетский Афон и монастыри Скадарского озера из Будвы
Откройте для себя величие Скадарского озера и духовное наследие его островных монастырей на уникальной экскурсии
«Также возможно посещение музея, посвященного Национальным паркам Черногории, и винного магазина»
19 июня в 08:00
21 июня в 08:00
€150 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
10 часов
Черногорский калейдоскоп: эксклюзивное путешествие по Будве
Погрузитесь в мир черногорской культуры и природы, посетив живописные уголки и исторические места
«Национальный парк Ловчен и деревня Негуши»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Экскурсия в Национальный парк «Биоградская гора»
Погрузитесь в атмосферу одного из последних нетронутых лесопарков Европы. Увидите озеро, горы и древний лес, покатаетесь на лодке и насладитесь пикником
«Сокровища парка «Биоградская гора»»
Сегодня в 11:30
11 июня в 09:00
от €420 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Север Черногории в деталях
Национальные парки, горы, озера, реки и каньоны на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
«Входные билеты не включены в стоимость: парк Биоградская гора — 3 евро, парк Дурмитор — 3 евро, канатная дорога — 5 евро»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
€390 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДаниил31 мая 2024Ездили на экскурсию по каньонам Черногории. Нам открылась совершенно новая Черногория. Виды просто потрясающие, хотелось рассматривать и рассматривать. Гид тоже очень
- TTatjana9 мая 2024Ездили с семьёй на экскурсию по каньонам Черногории и национальным паркам. Экскурсия долгая, но виды просто фантастические. Природа завораживает. Было
- ММария7 мая 2024Дорога была длинной, но очень красивой! Спасибо Олегу за прекрасный день, рассказы о Черногории и отличную поездку. Машина была комфортной,
- ЕЕлена31 октября 2023Искренне благодарим Ивана за экскурсии по Черногории. Наш гид напоил нас красотами,традициями из глубины веков и до сегодняшних дней. Отдохнули,вдохновились,перезагрузились… …
- ЮЮрий9 августа 2023Отправляясь в дальний путь, тем более в горы, нужно быть уверенным в проводнике и Иван тот человек, который, сочетая в
- ККарина26 июля 2023Иван отличный собеседник и душевный человек. Экскурсия насыщенная, интересная, особенно понравились прогулка на лодке по Рьеке Црневича, очень вкусный пршут, кофепитие в бывшем посольстве и много любопытных фактов, которые мы узнали о Черногории. Рекомендую!)
- KKonstantin18 июля 2023Вадим очень хороший экскурсовод!!! Человек на своём месте.
- ЮЮрий9 июля 2023Были на экскурсии с 9-летним сыном, все прошло замечательно! и как приятный бонус-вкуснейший пикник с костром прямо в национальном парке. Сын был
- ЗЗульфия5 августа 2021Николай забрал нас у отеля. Экскурсия была и на автомашине, и пешком. Были на смотровой площадке над Свети-Стефаном - рядом
- ММарина27 августа 2019Экскурсия очень понравилась!
Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Парки»
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