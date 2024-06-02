Экскурсии в парк Дурмитор из Будвы

Найдено 6 экскурсий в категории «Дурмитор» в Будве на русском языке, цены от €250. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На север Черногории
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
60 отзывов
Увлекательное путешествие по северу Черногории: природа и история
Погрузитесь в мир горных вершин и кристальных озер Черногории, открывая историю и красоту севера страны
Начало: Будва
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
295 за всё до 4 чел.
Каньон реки Тара, парк Дурмитор и Пивское озеро
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
59 отзывов
Каньон Тары, Дурмитор и Пивское озеро: путешествие из Будвы
Вас ждет увлекательное путешествие по северу Черногории с посещением каньона Тары и парка Дурмитор
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
330 за всё до 6 чел.
Дикая красота Черногории
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
27 отзывов
Дикая красота Черногории: эксклюзивное путешествие по Будве
Погрузитесь в удивительный мир Черногории с экскурсией, полной природных чудес и культурных открытий
16 июня в 07:00
18 июня в 07:00
365 за всё до 4 чел.
Север Черногории в деталях
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Север Черногории в деталях
Национальные парки, горы, озера, реки и каньоны на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
390 за всё до 4 чел.
Главное в Черногории за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Главное в Черногории за 1 день
Индивидуальная поездка по рукотворным и природным достопримечательностям Монтенегро
11 июня в 05:00
13 июня в 05:00
430 за всё до 3 чел.
Гранд-каньоны Черногории за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Гранд-каньоны Черногории: путешествие по величественным каньонам за 1 день
Приключение по грандиозным каньонам Черногории ждет вас! Вас ожидают впечатляющие виды, чистейшие воды и незабываемые эмоции
14 июня в 08:00
16 июня в 08:00
250 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Olga
    2 июня 2024
    На север Черногории
    Экскурсия и гид Александр оставили только положительные эмоции. Александр рассказал много интересных фактов о достопримечательностях и политике Черногории, постоянно заботился
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    о нашем комфорте в автомобиле. Мы посетили потрясающие места, насладились истинной черногорской природой."Лучше гор могут быть только горы…!" Наши самые искренние рекомендации экскурсии и гида!

  • Д
    Даниил
    31 мая 2024
    Каньон реки Тара, парк Дурмитор и Пивское озеро
    Ездили на экскурсию по каньонам Черногории. Нам открылась совершенно новая Черногория. Виды просто потрясающие, хотелось рассматривать и рассматривать. Гид тоже очень
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    понравился - много рассказывал об истории этой страны, о том, чем она живёт сейчас и какие планы на будущее. Охотно отвечал на все вопросы. К сервису также нет вопросов - у Олега были заготовлены вода, таблетки от укачивания и даже дождевики на случай, если пойдёт дождь.

  • Е
    Евгений
    18 мая 2024
    На север Черногории
    Спасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую брать эту экскурсию для ознакомления с Черногорией.
    Спасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую братьСпасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую братьСпасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую братьСпасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую братьСпасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую братьСпасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую братьСпасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую братьСпасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую братьСпасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую брать
  • T
    Tatjana
    9 мая 2024
    Каньон реки Тара, парк Дурмитор и Пивское озеро
    Ездили с семьёй на экскурсию по каньонам Черногории и национальным паркам. Экскурсия долгая, но виды просто фантастические. Природа завораживает. Было
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    ощущение что Олег провёз нас через все времена года. Одна из лучших экскурсий, во время которой можно осмотреть всё самое красивое в Черногории! Олег очень хорошо владеет историей, интересно и доступно рассказывает. Легко находит общий язык как со взрослыми, так и с детьми. Очень хороший водитель - ловкий, аккуратный. Комфортная машина. Олег предусматривает всё. Знает где будет кормить туристов, в машине приготовлена вода для каждого. Образованный интеллигентный человек, прекрасно справляющийся со своей работой. С удовольствием делится своими знаниями о Черногории. Знающий, толковый гид. И просто хороший человек. Однозначно рекомендую. Спасибо, Олег, за прекрасную, живописную поездку!

    Ездили с семьёй на экскурсию по каньонам Черногории и национальным паркам. Экскурсия долгая, но виды простоЕздили с семьёй на экскурсию по каньонам Черногории и национальным паркам. Экскурсия долгая, но виды простоЕздили с семьёй на экскурсию по каньонам Черногории и национальным паркам. Экскурсия долгая, но виды простоЕздили с семьёй на экскурсию по каньонам Черногории и национальным паркам. Экскурсия долгая, но виды простоЕздили с семьёй на экскурсию по каньонам Черногории и национальным паркам. Экскурсия долгая, но виды простоЕздили с семьёй на экскурсию по каньонам Черногории и национальным паркам. Экскурсия долгая, но виды простоЕздили с семьёй на экскурсию по каньонам Черногории и национальным паркам. Экскурсия долгая, но виды простоЕздили с семьёй на экскурсию по каньонам Черногории и национальным паркам. Экскурсия долгая, но виды простоЕздили с семьёй на экскурсию по каньонам Черногории и национальным паркам. Экскурсия долгая, но виды просто
  • М
    Мария
    7 мая 2024
    Каньон реки Тара, парк Дурмитор и Пивское озеро
    Дорога была длинной, но очень красивой! Спасибо Олегу за прекрасный день, рассказы о Черногории и отличную поездку. Машина была комфортной,
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    приятный плей лист. И отлельное спасибо за таблетки от укачивания и воду 😅 Уже планируем осеннюю поездку и места для хайкинга. В таких потрясающих местах хочется ходить ещё и подольше.

  • А
    Алексей
    16 апреля 2024
    На север Черногории
    Отличная экскурсия! Александр отличный гид! Очень много, интересно и неспеша рассказал про Черногорию, ее Истрию и про каждую локацию, которую мы
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    посещали. Мы смотрели все локации из лучших мест для обзора! Также Александр очень тактичный и внимательный. Экскурсия длилась 13 часов и все это время с ним было комфортно в общении и в поездке. Александр прекрасный водитель. Он очень безопасно и профессионально водит. Также важно отметить, что на дорогах с красивыми видами мы ехали неспеша и в рамках скоростного режима - это позволило хорошо разглядеть каньоны, мосты и озера. И Александр постоянно предлагал остановиться и выйти из машины, чтобы побольше насладиться красотами. За 13 часов мы успели увидеть очень много. Почти каждая минута экскурсии была наполнена красотой видов. Отличный маршрут! Еще с удовольствием обращусь к Александру в случае будущих приездов в Черногорию.

  • Т
    Татьяна
    6 ноября 2023
    Дикая красота Черногории
    Так уж случилось, что была на такой экскурсии с группой несколько лет назад и мне есть с чем сравнивать. В
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    этот раз с нами было двое детей, поэтому решили воспользоваться услугами Ивана. Иван был какой-то уставший, может быть у него слишком плотный график работы… Но, честно говоря, групповая экскурсия была более информативная, более эмоциональная. Рекомендую Ивана в том случае, если с вами маленькие дети или очень пожилые родители. В этих случаях комфорт стоит таких денег.

  • Н
    Наталья
    25 августа 2023
    Дикая красота Черногории
    Только вернулись с экскурсии с Иваном! Это было потрясающе - невероятные виды, восхитительные красоты, чистейший воздух, а какая вкусная еда
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    в Национальном парке - это не передать! Иван очень внимательный, грамотный, эрудированный, заботливый гид! Мы влюбились в Черногорию после этой экскурсии! Рекомендую от души эту экскурсию и гида Ивана!

    Только вернулись с экскурсии с Иваном! Это было потрясающе - невероятные виды, восхитительные красоты, чистейший воздухТолько вернулись с экскурсии с Иваном! Это было потрясающе - невероятные виды, восхитительные красоты, чистейший воздухТолько вернулись с экскурсии с Иваном! Это было потрясающе - невероятные виды, восхитительные красоты, чистейший воздухТолько вернулись с экскурсии с Иваном! Это было потрясающе - невероятные виды, восхитительные красоты, чистейший воздухТолько вернулись с экскурсии с Иваном! Это было потрясающе - невероятные виды, восхитительные красоты, чистейший воздухТолько вернулись с экскурсии с Иваном! Это было потрясающе - невероятные виды, восхитительные красоты, чистейший воздухТолько вернулись с экскурсии с Иваном! Это было потрясающе - невероятные виды, восхитительные красоты, чистейший воздухТолько вернулись с экскурсии с Иваном! Это было потрясающе - невероятные виды, восхитительные красоты, чистейший воздух
  • S
    Svetlana
    8 августа 2023
    Красоты северной Черногории
    За целый день удалось повидать много различных красот и побывать на тех горных дорогах, где не пройдет автобус. Вдоволь наговорились о жизни черногороцев и их истории. Экскурсию рекомендую
  • O
    Olga
    30 июля 2023
    Красоты северной Черногории
    Ерудированный, отличный гид и человек, просто замечательно было с ним быть на экскусии, всем желаем этого профессионала!!! В следующем году с вами, Женя! Спасибо!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Дурмитор»

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Сколько стоит экскурсия по Будве в июне 2024
Сейчас в Будве в категории "Дурмитор" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 250 до 430. Туристы уже оставили гидам 146 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Будве (Черногория 🇲🇪) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Дурмитор», 146 ⭐ отзывов, цены от €250. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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