Индивидуальная
до 6 чел.
Котор и Пераст - наследие Венецианской республики
Исследовать изящные домики с красной черепицей, таинственные легенды и быт средневековых мореходов
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:30
€235 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Легенды кельтской Черногории: от Тары до Дурмитора
Отправиться из Будвы в волшебные места: к Чёрному озеру, перевалу Седло и спящей горе кельтов
8 июн в 08:00
15 июн в 08:30
€360 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Будва: 2500 лет истории за стенами Старого города
Понять Будву через легенды, историю и современный курортный вайб
Начало: У Старого города
«Когда-то вся Будва умещалась внутри крепостных стен — они скрывают легенды об основании города и о том, почему в этой бухте зародилось одно из древнейших поселений на Адриатике»
Сегодня в 18:00
6 июн в 18:00
€52 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Е
Экскурсия очень понравилась Продуманный маршрут, комфортная поездка Очень познавательно и интересно В качестве несильно продолжительной экскурсии (не на полдня/день) - идеально
Е
Спасибо Алексею за экскурсию. Легкая, сытная и увлекательная экскурсия!
Ю
Потрясающе! Понравилось абсолютно все! очень повезло с нашим гидом 🤗
Н
Экскурсию проводил Станис и ему большой респект) 🤝 Ну очень душевный, весёлый, разносторонний человек, рассказал всё интересно, пофоткал - нам понравилось. На устричной ферме брали домашнее вино - не пожалели, очень хорошее, оно белое
Н
Первая и самая долгая экскурсия в период нашего пребывания в Черногории. Велимир многое рассказал: интересные факты, традиции и т. д.
Замечательная легкая прогулка по историческим городкам Котор и Пераст с посещением Острова Богородица на Рифе с позитивным, внимательным, пунктуальным, юморным экскурсоводом Стасом!!! Узнали много интересного о жизни в Черногории и самих черногорцах!!
В
Экскурсия нам очень понравились! Было интересно, познавательно, весело и вкусно) Стас в начале экскурсии подстроил маршрут под нас, что было
А
Интересный рассказчик. Узнали много нового. Хорошая организация. Спасибо,
Благодаря Алексею мы посетили интересные места. Экскурсия прошла комфортно и познавательно! Спасибо Алексею!
Замечательная экскурсия. Очень красивые места, нашим гидом был Станис. Чувствуется, что человек много знает о Черногории, любит ее историю и
Всего 31 отзыв в Будве в категории "Мифы и легенды"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Мифы и легенды»
Сколько стоит экскурсия по Будве в июне 2026
Сейчас в Будве в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 экскурсии от 52 до 360. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
