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Морская прогулка по Которской бухте (без гида)

Олег Б.
Олег Б. – Гид из Будвы
Отправляйтесь в морскую прогулку 👣 по Которской бухте.

Наш выбор предлагается несколько интересных маршрутов.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-43 человек

  • €80 за экскурсию

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Морская прогулка по Которской бухте (без гида)
Морская прогулка по Которской бухте (без гида)

Что вы увидите

  • В зависимости от выбранного вами маршрута

Аренда малого катера (вместимость до 6 человек):

  • Маршрут 1: Котор — остров 🏝️ Богоматери — Котор (1 час);
  • Маршрут 2: Котор — остров Мамула — Голубая пещера — Котор (3 часа).

Аренда большого катера (вместимость до 43 человек):

  • Маршрут 1: Котор — Прчањ — Столив — Доброта — Котор (1 час);
  • Маршрут 2: Котор, остров Богоматерь Рок — Пераст — Котор, стоянка на острове и в Перасте 30 минут (3 часа);
  • Маршрут 3: Котор — Пераст — Тиват (Porto Montenegro) — Котор (4 часа);
  • Маршрут 4: Котор — остров Богоматери — Мамула — отдых и купание на пляже «Жаниц» — голубая пещера — Котор (аренда на целый день: с 09 до 19 часов).
Что входит
  • Аренда катера
Что не входит
  • Услуги гида
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. ).
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Морская прогулка по Которской бухте (без гида)
Морская прогулка по Которской бухте (без гида)
Морская прогулка по Которской бухте (без гида)
Морская прогулка по Которской бухте (без гида)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Олег Б.
Олег Б.
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