Что вы увидите
- В зависимости от выбранного вами маршрута
Аренда малого катера (вместимость до 6 человек):
- Маршрут 1: Котор — остров 🏝️ Богоматери — Котор (1 час);
- Маршрут 2: Котор — остров Мамула — Голубая пещера — Котор (3 часа).
Аренда большого катера (вместимость до 43 человек):
- Маршрут 1: Котор — Прчањ — Столив — Доброта — Котор (1 час);
- Маршрут 2: Котор, остров Богоматерь Рок — Пераст — Котор, стоянка на острове и в Перасте 30 минут (3 часа);
- Маршрут 3: Котор — Пераст — Тиват (Porto Montenegro) — Котор (4 часа);
- Маршрут 4: Котор — остров Богоматери — Мамула — отдых и купание на пляже «Жаниц» — голубая пещера — Котор (аренда на целый день: с 09 до 19 часов).
Что не входит
- Услуги гида
- Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. ).
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Олег Б.
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Олег Б. проводит ещё 6 экскурсий
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