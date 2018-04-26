6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Путешествие по Боко-Которской бухте: древние города, рукотворные острова и архитектурные шедевры Черногории
Вас ждет путешествие по Боко-Которской бухте, где можно увидеть древние города Котор и Пераст, рукотворный остров Богородицы и монастырь Савина. Архитектура, история и природные красоты сольются в единую картину. Вы читать дальшеуменьшить
посетите крепость Шпаньола и насладитесь видами Адриатического моря. В Герцег Нови прогуляетесь по цветущим улицам и увидите крепость Канли Кула. Переход по паромной переправе откроет виды на Которскую бухту и её окрестности. Возможны изменения маршрута по договоренности с гидом
Лучшие месяцы для посещения Боко-Которского залива - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться теплыми днями, комфортной температурой воды и прекрасными видами природы и архитектуры.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Котор
Пераст
Монастырь Савина
Крепость Шпаньола
Остров Богородицы
Герцег Нови
Крепость Канли Кула
Описание экскурсии
История древних городов
В городе Котор вас ждёт наследие венецианской культуры — храмы, дворцы и крепостные стены. Рассматривая архитектурные детали старых зданий, вы прочувствуете атмосферу того времени, посмотрите на город с высоты и узнаете его историю: он много раз переживал набеги врага и эпидемии. А в Перасте — важном политическом центре прошлого, где смешалось европейское и османское, — вы увидите самую высокую колокольную башню на берегах Адриатического моря и многочисленные особняки знати.
Культурное наследие Черногории
Вы увидите дороги вглубь материка, проложенные ещё римлянами. В монастыре Савина посмотрите на мощи царицы Сербии и местных святых, чудотворную икону Савинской Богородицы и даже обнаружите русскую книгу. А крепость Шпаньола, заложенную испанцами и достроенную турками, вы обойдёте вдоль и поперёк, знакомясь с её историей.
Красоты на воде
Вы побываете на острове Богородицы, где осмотрите его главные достопримечательности. Этот полностью рукотворный остров вырос на рифе, а в его церкви хранятся многочисленные ценные вещи, привезённые моряками со всего мира в дар — например, картина, вышитая волосами жены одного из мореплавателей. А остров святого Георгия, закрытый сейчас для посетителей, вы увидите издалека.
Жизнь средневековая и современная
На нашем пути встретится и Герцег Нови, полный цветов, зелени и каменных лестниц. Вы увидите крепость Канли Кула, возведённую турками, часовую башню и городские церкви. А потом прогуляетесь по набережной. Перейдёте по паромной переправе на другой берег пролива Веринге, где мы увидим виды Которской Бухты и архитектуру окрестных берегов.
Организационные детали
Дополнительные расходы: обед в ресторане, сувениры, катание на лодке (6€ с человека), вход на крепость (2€ с человека), вход в музей (3€ с человека)
Экскурсия может начаться из других городов Черногории за дополнительную плату — подробности уточняйте в переписке с гидом. Прошу заранее указывать место/город вашего пребывания, количество пассажиров, в том числе и детей и их возраст
Возможно изменение маршрута — подробности уточняйте в переписке с гидом:
замена Гегцег Нови на Порто Монтенегро и Тиват или новый Фуникулёр над Боко-Которским заливом
или расширение и добавление вечернего Тивата и Порто Монтенегр
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Будве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1114 туристов
Очень люблю Черногорию и считаю ее своим домом. Живу здесь с 2008 г., за это время познал менталитет и свободно владею языком, что позволяет узнавать интересные факты от здешних старожилов. читать дальшеуменьшить
Влился в культуру этой страны и имею друзей среди местных жителей. Путешествовать по Черногории одно удовольствие, с радостью им поделюсь. Организую индивидуальные поездки на авто по интересным местам, монастырям, нацпаркам, архитектурным достояниям, с гибкими условиями и учетом ваших пожеланий и настроения.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
–
3
1
2
–
1
–
А
Алина
Ездили на экскурсию по Боко-Которскому заливу 24 апреля. Экскурсия очень понравилась, Евгений хорошо знает Черногорию и отвечает на все вопросы о стране, рассказывает не только о посещаемых местах, но и читать дальшеуменьшить
о жизни черногорцев. Ехать с Евгением было безопасно и интересно. Он отличный гид,водитель и фотограф. Маршрут включает не только красивейшие города Черногории, обязательные к посещению, но и интересные уголки,до которых самостоятельно мы бы точно не добрались, тем более за один день, например, испанскую крепость. Экскурсия оставила самые положительные впечатления!
Вам был полезен этот отзыв?
Людмила
Экскурсия и маршрут прекрасны как сама Черногория! Экскурсия подойдет людям с детьми не младше 7 лет и физически активным так как надо много передвигаться пешком Благодарим Евгения за профессионализм(это вторая экскурсия с данным гидом) чувство юмора и удивительную доброжелательность и внимание Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Я
Яна
Нам с мужем экскурсия очень понравилась! Евгений показал интересные места (в том числе где купить вкуснейшее мороженое)), рассказал много историй - без него поездка была бы не такой продуктивной. Ну и формат экскурсии - мы спокойно прогуливались по городам, без спешки и нервотрепки групповых поездок.
Вам был полезен этот отзыв?
П
Павел
Евгений. Замечательный гид! Экскурсия прошла «на одном дыхании». Нас было шестеро, в том числе ребёнок 3 года. Все было очень интересно и не трудно!!! И взрослые и дети получили удовольствие! Хотя иной раз раз детей можно было бы послать! Павел, Санкт-Перербург.
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Экскурсия великолепная. Шикарные панорамные виды, интереснейшие исторические факты и домыслы:))), отличная организация тура. Евгений очень позитивный человек и профессионал в своем деле. Надеемся на дальнейшие встречи. Большое спасибо за доставленное удовольствие.
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Леля
Евгений встретил вовремя, все договоренности соблюдал. Мы были с маленькими детьми и коляской, это нас сильно тормозило, поэтому успели посмотреть только старый город Котор и доехать до красивого места на читать дальшеуменьшить
берегу залива. И город, и местность вокруг очень красивые. Евгений говорит быстро, с одной стороны много фактов, с другой стороны - нет ощущения интересного рассказа. Про большинство зданий в городе он знает, что там было раньше и что сейчас, но только про это и рассказывает. То есть очень не хватило выделение отдельных зданий или построек с более глубокими рассказами о них - когда и кем построен, что происходило, какие легенды связаны. При этом большое количество баек по типу "тут жили два брата, поссорились, не могут продать здание","тут жила пара, открыла этот сувенирный магазин". Как результат - мы прошли по всему городу, город понравился, но над содержанием экскурсии и формой подачи Евгению, на мой взгляд, стоит еще поработать.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Будвы
Похожие экскурсии на «Боко-Которский залив - красивейший фьорд Средиземноморья»