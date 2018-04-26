6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшие месяцы для посещения Боко-Которского залива - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться теплыми днями, комфортной температурой воды и прекрасными видами природы и архитектуры.

Вас ждет путешествие по Боко-Которской бухте, где можно увидеть древние города Котор и Пераст, рукотворный остров Богородицы и монастырь Савина. Архитектура, история и природные красоты сольются в единую картину. Вы

посетите крепость Шпаньола и насладитесь видами Адриатического моря. В Герцег Нови прогуляетесь по цветущим улицам и увидите крепость Канли Кула. Переход по паромной переправе откроет виды на Которскую бухту и её окрестности. Возможны изменения маршрута по договоренности с гидом

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

История древних городов

В городе Котор вас ждёт наследие венецианской культуры — храмы, дворцы и крепостные стены. Рассматривая архитектурные детали старых зданий, вы прочувствуете атмосферу того времени, посмотрите на город с высоты и узнаете его историю: он много раз переживал набеги врага и эпидемии. А в Перасте — важном политическом центре прошлого, где смешалось европейское и османское, — вы увидите самую высокую колокольную башню на берегах Адриатического моря и многочисленные особняки знати.

Культурное наследие Черногории

Вы увидите дороги вглубь материка, проложенные ещё римлянами. В монастыре Савина посмотрите на мощи царицы Сербии и местных святых, чудотворную икону Савинской Богородицы и даже обнаружите русскую книгу. А крепость Шпаньола, заложенную испанцами и достроенную турками, вы обойдёте вдоль и поперёк, знакомясь с её историей.

Красоты на воде

Вы побываете на острове Богородицы, где осмотрите его главные достопримечательности. Этот полностью рукотворный остров вырос на рифе, а в его церкви хранятся многочисленные ценные вещи, привезённые моряками со всего мира в дар — например, картина, вышитая волосами жены одного из мореплавателей. А остров святого Георгия, закрытый сейчас для посетителей, вы увидите издалека.

Жизнь средневековая и современная

На нашем пути встретится и Герцег Нови, полный цветов, зелени и каменных лестниц. Вы увидите крепость Канли Кула, возведённую турками, часовую башню и городские церкви. А потом прогуляетесь по набережной. Перейдёте по паромной переправе на другой берег пролива Веринге, где мы увидим виды Которской Бухты и архитектуру окрестных берегов.

Организационные детали

Дополнительные расходы: обед в ресторане, сувениры, катание на лодке (6€ с человека), вход на крепость (2€ с человека), вход в музей (3€ с человека)

Экскурсия может начаться из других городов Черногории за дополнительную плату — подробности уточняйте в переписке с гидом. Прошу заранее указывать место/город вашего пребывания, количество пассажиров, в том числе и детей и их возраст

Возможно изменение маршрута — подробности уточняйте в переписке с гидом: