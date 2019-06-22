6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Боко-Которский залив — красивейший фьорд Средиземноморья

Великолепная бухта, богатое культурное наследие Черногории и её природные красоты

Евгений
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Евгений – ваш гид
Вы побываете в самом красивом месте черногорского побережья — в Боко-Которской бухте, где увидите древние города и рукотворный остров на рифе.

Прогулка погрузит вас в эпоху королевы Рисане, турецкое наследие Черногории и атмосферное прошлое страны.

Природные красоты, архитектура и вечерние огни города Тиват сольются в невероятную картину, которую вы нескоро забудете.
170 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии6 отзывов
4.67
Боко-Которский залив — красивейший фьорд Средиземноморья
Боко-Которский залив — красивейший фьорд Средиземноморья

Что вас ожидает

История древних городов
В городе Котор вас ждёт наследие венецианской культуры — храмы, дворцы и крепостные стены. Рассматривая архитектурные детали старых зданий, вы прочувствуете атмосферу того времени, посмотрите на город с высоты и узнаете его историю: он много раз переживал набеги врага и эпидемии. А в Перасте — важном политическом центре прошлого, где смешалось европейское и османское, — вы увидите самую высокую колокольную башню на берегах Адриатического моря и многочисленные особняки знати.

Культурное наследие Черногории
В небольшом посёлке Рисан вы увидите дороги вглубь материка, проложенные ещё римлянами, и осмотрите церковь святых Павла и Петра, графский дворец, а также увидите античные мозаики. В монастыре Савина посмотрите на мощи царицы Сербии и местных святых, чудотворную икону Савинской Богородицы и даже обнаружите русскую книгу. А крепость Шпаньола, заложенную испанцами и достроенную турками, вы обойдёте вдоль и поперёк, знакомясь с её историей.

Красоты на воде
Вы побываете на острове Богородицы, где осмотрите его главные достопримечательности. Этот полностью рукотворный остров вырос на рифе, а в его церкви хранятся многочисленные ценные вещи, привезённые моряками со всего мира в дар — например, картина, вышитая волосами жены одного из мореплавателей. А остров святого Георгия, закрытый сейчас для посетителей, вы увидите издалека.

Жизнь средневековая и современная
На нашем пути встретится и Герцег Нови, полный цветов, зелени и каменных лестниц. Вы увидите крепость Канли Кула, возведённую турками, часовую башню и городские церкви. А потом прогуляетесь по набережной, перейдёте по паромной переправе на другой берег пролива Веринге, посмотрите на Порт Монтенегро, Тиват и роскошные яхты.

Организационные детали

  • В стоимость включена моя работа экскурсовода: вы забираете меня в Петроваце на вашем транспорте.
  • Если вы без транспорта, а он необходим, я организую авто (траснфер + расходы на топливо, парковку и услуги водителя оплачиваются дополнительно — 70 €).
  • Экскурсия может начаться из других городов Черногории (это подразумевает трансфер: если место вашего пребывания не по пути следования, то за дополнительную плату я могу вас забрать и отвезти с остановкой для фото на смотровых площадках и красивых местах. Если вас нужно забрать по маршруту следования, никаких доплат за трансфер нет. Прошу заранее указывать место/город вашего пребывания для расчета трансфера.)
  • Дополнительные расходы: обед в ресторане, сувениры, катание на лодке (5 € с человека), вход на крепость (3€ с человека)
Боко-Которский залив — красивейший фьорд Средиземноморья
Боко-Которский залив — красивейший фьорд Средиземноморья
Боко-Которский залив — красивейший фьорд Средиземноморья
Боко-Которский залив — красивейший фьорд Средиземноморья
Боко-Которский залив — красивейший фьорд Средиземноморья
Боко-Которский залив — красивейший фьорд Средиземноморья
Боко-Которский залив — красивейший фьорд Средиземноморья
Боко-Которский залив — красивейший фьорд Средиземноморья
Боко-Которский залив — красивейший фьорд Средиземноморья
Боко-Которский залив — красивейший фьорд Средиземноморья

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Евгений
Евгений
Очень люблю Черногорию и считаю ее своим домом. Живу здесь с 2008 г., за это время познал менталитет и свободно владею языком, что позволяет узнавать интересные факты от здешних старожилов. Влился в культуру этой страны и имею друзей среди местных жителей. Путешествовать по Черногории одно удовольствие, с радостью им поделюсь. Организую индивидуальные поездки на авто по интересным местам, монастырям, нацпаркам, архитектурным достояниям, с гибкими условиями и учетом ваших пожеланий и настроения.
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

22 июня 2019
Евгений. Замечательный гид! Экскурсия прошла «на одном дыхании». Нас было шестеро, в том числе ребёнок 3 года. Все было очень интересно и не трудно!!! И взрослые и дети получили удовольствие! Хотя иной раз раз детей можно было бы послать! Павел, Санкт-Перербург.
7 мая 2019
Евгений встретил вовремя, все договоренности соблюдал. Мы были с маленькими детьми и коляской, это нас сильно тормозило, поэтому успели посмотреть только старый город Котор и доехать до красивого места на берегу залива. И город, и местность вокруг очень красивые. Евгений говорит быстро, с одной стороны много фактов, с другой стороны - нет ощущения интересного рассказа. Про большинство зданий в городе он знает, что там было раньше и что сейчас, но только про это и рассказывает. То есть очень не хватило выделение отдельных зданий или построек с более глубокими рассказами о них - когда и кем построен, что происходило, какие легенды связаны. При этом большое количество баек по типу "тут жили два брата, поссорились, не могут продать здание", "тут жила пара, открыла этот сувенирный магазин". Как результат - мы прошли по всему городу, город понравился, но над содержанием экскурсии и формой подачи Евгению, на мой взгляд, стоит еще поработать.
28 августа 2018
Экскурсия великолепная. Шикарные панорамные виды, интереснейшие исторические факты и домыслы :))), отличная организация тура. Евгений очень позитивный человек и профессионал в своем деле. Надеемся на дальнейшие встречи. Большое спасибо за доставленное удовольствие.
13 июня 2018
Экскурсия и маршрут прекрасны как сама Черногория! Экскурсия подойдет людям с детьми не младше 7 лет и физически активным так как надо много передвигаться пешком Благодарим Евгения за профессионализм( это вторая экскурсия с данным гидом) чувство юмора и удивительную доброжелательность и внимание Спасибо!
26 апреля 2018
Ездили на экскурсию по Боко-Которскому заливу 24 апреля. Экскурсия очень понравилась, Евгений хорошо знает Черногорию и отвечает на все вопросы о стране, рассказывает не только о посещаемых местах, но и о жизни черногорцев. Ехать с Евгением было безопасно и интересно. Он отличный гид,водитель и фотограф. Маршрут включает не только красивейшие города Черногории, обязательные к посещению, но и интересные уголки,до которых самостоятельно мы бы точно не добрались, тем более за один день, например, испанскую крепость. Экскурсия оставила самые положительные впечатления!
14 марта 2018
Нам с мужем экскурсия очень понравилась! Евгений показал интересные места (в том числе где купить вкуснейшее мороженое)), рассказал много историй - без него поездка была бы не такой продуктивной. Ну и формат экскурсии - мы спокойно прогуливались по городам, без спешки и нервотрепки групповых поездок.

Евгений проводит ещё 3 экскурсии

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