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водитель, заранее и оперативно с нами связалась, уточнила и обговорила все детали поездки, когда у нас поменялась точка отправления очень быстро ответила, среагировала и пошла на встречу. Пещеры поражают своей красотой и величием того что могла создать природа. Замечательная, на одном дыхании, прогулка по Цетинье - бывшей столице Черногории, а ныне - небольшому, но очень уютному и красивому городку. Еще раз спасибо за шикарную экскурсию)