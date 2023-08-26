Экскурсии по пещерам Будвы

Найдено 3 экскурсии в категории «Пещеры» в Будве на русском языке, цены от €195. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Монтенегро по максимуму
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Монтенегро по максимуму: культурное и природное наследие
Погрузитесь в историю и красоты Черногории: от древних улочек Котора до величественных видов Скадарского озера
«Следующее приключение — карстовая Липская пещера, которая впечатлит вас удивительной системой подземных коридоров, туннелей и залов»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
250 за всё до 6 чел.
Наследие старинного Цетинье и Липская пещера
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Наследие старинного Цетинье и Липская пещера
Всего полчаса езды от Будвы - и вы в старинном Цетинье. Посетите монастырь, узнайте историю города и исследуйте Липскую пещеру
Начало: В Тивате или Которе
«Крупнейшая пещера бывшей Югославии»
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
200 за всё до 4 чел.
Липская пещера и прогулка по Риеке Црноевича до Скадарского озера
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Липская пещера и прогулка по Риеке Црноевича до Скадарского озера
Погрузитесь в историю и природу Черногории: посетите Липскую пещеру, Риеку Црноевича и Скадарское озеро. Уникальные впечатления и незабываемые виды ждут вас
Начало: По договоренности
«Скадарское озеро и Липская пещера»
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
195 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • W
    Waldemar
    26 августа 2023
    Монтенегро по максимуму
    Нам было с ним очень комфортно, очень познавательно и интересно. Эта экскурсия останется у нас в памяти. Таково мнение всех четверых участников экскурсии
  • И
    Ирина
    19 августа 2023
    Липская пещера и прогулка по Риеке Црноевича до Скадарского озера
    Большое спасибо Светлане за прекрасный день! Очень хороший маршрут, Светлана учла все наши предпочтения. Интересный рассказ о стране и местах,
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    которые мы проезжали. Самое главное, никакой спешки. Мы получили массу положительных эмоций. Кораблик по реке нам очень понравился, мало туристов и прекрасные виды! Спасибо большое!

    Большое спасибо Светлане за прекрасный день! Очень хороший маршрут, Светлана учла все наши предпочтения. Интересный рассказБольшое спасибо Светлане за прекрасный день! Очень хороший маршрут, Светлана учла все наши предпочтения. Интересный рассказБольшое спасибо Светлане за прекрасный день! Очень хороший маршрут, Светлана учла все наши предпочтения. Интересный рассказ
  • К
    Ксения
    7 июня 2023
    Липская пещера и прогулка по Риеке Црноевича до Скадарского озера
    Замечательный маршрут. Липская пещера прекрасна, а прогулка на лодочке по реке и озеру просто восторг. Для нас даже делали остановки,
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    чтобы пофотографировать птиц. Светлана замечательный гид, знающий много интересного о Черногории. Делала дополнительные остановки по пути, посоветовала что ещё посетить. Экскурсия прошла в лёгком и непринужденном темпе. В отличии от многих водителей-экскурсоводов (которые молчат в пути и говорят только на остановках) Светлана рассказывала о Черногории на протяжении всего пути. Чувствуется что она увлечена историей Черногории. Рекомендую!

    Замечательный маршрут. Липская пещера прекрасна, а прогулка на лодочке по реке и озеру просто восторг. ДляЗамечательный маршрут. Липская пещера прекрасна, а прогулка на лодочке по реке и озеру просто восторг. ДляЗамечательный маршрут. Липская пещера прекрасна, а прогулка на лодочке по реке и озеру просто восторг. Для
  • А
    Александр
    19 октября 2021
    Наследие старинного Цетинье и Липская пещера
    Мы с женой благодарим Ольгу за прекрасную и интересную поездку. Ольга - приятный в общении и знающий свое дело гид, хороший
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    водитель, заранее и оперативно с нами связалась, уточнила и обговорила все детали поездки, когда у нас поменялась точка отправления очень быстро ответила, среагировала и пошла на встречу. Пещеры поражают своей красотой и величием того что могла создать природа. Замечательная, на одном дыхании, прогулка по Цетинье - бывшей столице Черногории, а ныне - небольшому, но очень уютному и красивому городку. Еще раз спасибо за шикарную экскурсию)

  • С
    Святослав
    23 августа 2021
    Монтенегро по максимуму
    Всё понравилось. Особенно катание на озере - природа просто шикарная.
  • А
    Антон
    9 февраля 2020
    Монтенегро по максимуму
    Замечательная экскурсия! Олег настоящий профессионал! Грамотно построенный маршрут, отличное знание истории Черногории и других стран бывшей Югославии. Олег, я думаю, сможет ответить на подавляющее большинство ваших вопросов об истории и настоящем Черногории! Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Пещеры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Монтенегро по максимуму
  2. Наследие старинного Цетинье и Липская пещера
  3. Липская пещера и прогулка по Риеке Црноевича до Скадарского озера
Какие места ещё посмотреть в Будве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Скадарское озеро
  2. Цетинье
  3. Старый город
  4. Црноевича
  5. Ловчен
  6. Самое главное
  7. Негуши
  8. Дурмитор
  9. Каньон реки Тара
  10. Пивское озеро
Сколько стоит экскурсия по Будве в июне 2024
Сейчас в Будве в категории "Пещеры" можно забронировать 3 экскурсии от 195 до 250. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Будве (Черногория 🇲🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Пещеры», 6 ⭐ отзывов, цены от €195. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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