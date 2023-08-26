1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Монтенегро по максимуму: культурное и природное наследие
Погрузитесь в историю и красоты Черногории: от древних улочек Котора до величественных видов Скадарского озера
«Следующее приключение — карстовая Липская пещера, которая впечатлит вас удивительной системой подземных коридоров, туннелей и залов»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Наследие старинного Цетинье и Липская пещера
Всего полчаса езды от Будвы - и вы в старинном Цетинье. Посетите монастырь, узнайте историю города и исследуйте Липскую пещеру
Начало: В Тивате или Которе
«Крупнейшая пещера бывшей Югославии»
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Липская пещера и прогулка по Риеке Црноевича до Скадарского озера
Погрузитесь в историю и природу Черногории: посетите Липскую пещеру, Риеку Црноевича и Скадарское озеро. Уникальные впечатления и незабываемые виды ждут вас
Начало: По договоренности
«Скадарское озеро и Липская пещера»
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€195 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- WWaldemar26 августа 2023Нам было с ним очень комфортно, очень познавательно и интересно. Эта экскурсия останется у нас в памяти. Таково мнение всех четверых участников экскурсии
- ИИрина19 августа 2023Большое спасибо Светлане за прекрасный день! Очень хороший маршрут, Светлана учла все наши предпочтения. Интересный рассказ о стране и местах,
- ККсения7 июня 2023Замечательный маршрут. Липская пещера прекрасна, а прогулка на лодочке по реке и озеру просто восторг. Для нас даже делали остановки,
- ААлександр19 октября 2021Мы с женой благодарим Ольгу за прекрасную и интересную поездку. Ольга - приятный в общении и знающий свое дело гид, хороший
- ССвятослав23 августа 2021Всё понравилось. Особенно катание на озере - природа просто шикарная.
- ААнтон9 февраля 2020Замечательная экскурсия! Олег настоящий профессионал! Грамотно построенный маршрут, отличное знание истории Черногории и других стран бывшей Югославии. Олег, я думаю, сможет ответить на подавляющее большинство ваших вопросов об истории и настоящем Черногории! Рекомендую!
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