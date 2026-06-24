Мои заказы

Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Будвы)

Погрузитесь в уникальное путешествие по Скадарскому озеру и Боко-Которской бухте. Откройте для себя природные красоты и насладитесь традиционной кухней
В этом путешествии вы поймете, что за лучшими озерами необязательно ехать в парк Дурмитор. Откроете балканскую Амазонку и "каменное море". Отведаете пышные "приганицы" в кафе, где гуляют черепахи, и пршут, изготовленный по старинке. Также в программе рыбацкие и горные деревушки с колоритными историями о разных регионах. И будьте уверены - не пропустим ни одной красивой панорамы
5
26 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Уникальные виды Скадарского озера и Боко-Которской бухты
  • 🐢 Встреча с черепахами в семейном кафе
  • 🍴 Дегустация традиционного черногорского пршута и приганиц
  • 🏞 Потрясающие панорамы гор и «каменного моря»
  • 🚤 Прогулка на катере по живописной реке Црноевича
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всех возрастных категорий
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Будвы)
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Будвы)
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Будвы)

Что можно увидеть

  • Скадарское озеро
  • Боко-Которская бухта
  • Река Црноевича
  • Остров Св. Стефан
  • Каменное море

Описание экскурсии

«Гляжу в озера синие»

Природные достопримечательности прекрасны в своей нестатичности, а чтобы увидеть их в лучшем свете, нужно знать ракурс осмотра и высоту солнца. В программе я учел эти нюансы. Вы увидите крупнейшее озеро Балканского полуострова и реку Црноевича с высоты, со стороны и изнутри — во время 2-часовой прогулки на катере. А проплывая по озеру, попадете в самую живописную часть реки, которую местные лодочники называют Амазонкой.

🍩 ☕ Кофе-паузу я предложу устроить в уютном семейном кафе, рядом с которым часто спокойно прогуливаются огромные черепахи. Вас угостят традиционными пончиками — «приганицами» — и другие домашними лакомствами.

Необычные горные рельефы и традиционная кухня

Когда будет казаться, что впечатления уже льются через край… уйдем в горы! Минуя старую королевскую столицу Цетинье, вы оцените пейзажи знаменитого «каменного моря» Черногории. Очередной привал сделаем в деревне Негуши — месте, где до сих пор сушат знаменитый черногорский пршут. Тут же и пообедаем — пршутом, негушским сыром, телятиной или бараниной, приготовленной традиционным способом.

🏞 Сытным обедом экскурсия не закончится: впереди — панорамы Боко-Которской бухты с высоты почти 1000 м над уровнем моря. Оставшихся равнодушными к этим видам я еще не видел;)

Кому подойдет экскурсия

И семьям с детьми, и людям пожилого возраста, и молодым парам, и шумным компаниям!

Организационные детали

  • Трансфер, топливо и парковки включены в стоимость экскурсии
  • Дополнительно оплачивается прогулка на лодке по Скадарскому озеру — от 25 евро (в зависимости от продолжительности и маршрута), входные билеты на Скадарское озеро — 5 евро/человек, еда и напитки в домашних ресторанах
  • Экскурсия проходит по кольцевому маршруту: вдоль берега моря — с панорамой острова Св. Стефан, вдоль Скадарского озера и по средней полосе черногорских гор.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Которе, Тивате или Будве
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваш гид в Будве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 928 туристов
Я родился в Черногории, в старинном городе Которе на берегу Адриатического моря. Мой папа родом из центральной горной Черногории, а мама — с противоположной стороны Адриатического моря — из Италии.
читать дальшеуменьшить

Меня воспитали в духе и традициях приморских и горных черногорцев. Путешествуя со мной по Черногории, вы сможете понять неоднозначность характера черногорцев, узнать о старинных традициях, славной истории и о нашей обычной жизни. Я люблю свою страну и постараюсь, чтобы вы увидели её моими глазами.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
26
4
3
2
1
Татьяна
Благодарю Ивана за проведённую экскурсию. Замечательный маршрут с потрясающими видами на Скадарскок озеро и Бока-Которскую бухту, интересный рассказ и комфортный автомобиль. Рекомендую также прокатиться на лодке по Скадарскому озеру, очень красиво.
Благодарю Ивана за проведённую экскурсию. Замечательный маршрут с потрясающими видами на Скадарскок озеро и Бока-Которскую бухту,
Благодарю Ивана за проведённую экскурсию. Замечательный маршрут с потрясающими видами на Скадарскок озеро и Бока-Которскую бухту,
Благодарю Ивана за проведённую экскурсию. Замечательный маршрут с потрясающими видами на Скадарскок озеро и Бока-Которскую бухту,
Вам был полезен этот отзыв?
М
Экскурсия понравилась, рекомендую. немного истории, красивые места и вкусный обед). Иван общительный, спокойный, с чувством юмора.
Экскурсия понравилась, рекомендую. немного истории, красивые места и вкусный обед). Иван общительный, спокойный, с чувством юмора.
Экскурсия понравилась, рекомендую. немного истории, красивые места и вкусный обед). Иван общительный, спокойный, с чувством юмора.
Экскурсия понравилась, рекомендую. немного истории, красивые места и вкусный обед). Иван общительный, спокойный, с чувством юмора.
Вам был полезен этот отзыв?
Владислав
Иван крайне приятный рассказчик и собеседник, общаться с ним одно удовольствие. Была куча интересных фактов, но не перегружено, в меру. И виды очень залипательные. Рекомендуем!
Вам был полезен этот отзыв?
В
Отличная экскурсия, мы были в таком восторге что поехали с Иваном ещё и на следующий день в Боснию и Герцеговину) Иван рассказывал о Черногории интересно и с душой, отвечал на все вопросы-мы узнали много нового о стране. Всё понравилось, было комфортно-организация на высоте)
Отличная экскурсия, мы были в таком восторге что поехали с Иваном ещё и на следующий день
Отличная экскурсия, мы были в таком восторге что поехали с Иваном ещё и на следующий день
Отличная экскурсия, мы были в таком восторге что поехали с Иваном ещё и на следующий день
Отличная экскурсия, мы были в таком восторге что поехали с Иваном ещё и на следующий день
Отличная экскурсия, мы были в таком восторге что поехали с Иваном ещё и на следующий день
Вам был полезен этот отзыв?
П
Прекрасная экскурсия! Потрясающие виды, очень интересный маршрут. Отдельно хочется отметить работу гида — высочайший профессионализм и любовь к своему делу. Спасибо за этот незабываемый день, впечатления самые лучшие!
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Иван очень хороший гид и рассказчик. Время с ним пролетит незаметно, особенно в длинной поездке, и вам будет грустно с ним расставаться. Иван очень внимательный к своим клиентам, умеет заинтересовать
читать дальшеуменьшить

и рассказать о своей стране без заученных фраз, с душой, теплотой и юмором. Кроме как хорошо рассказать, он так же умеет хорошо слушать и слышать. Всегда найдет место, где можно остановиться, чтобы сделать красивые фотографии, даже если остановки не запланированные. Иван единственный гид в Черногории, который понравился, и которого можно порекомендовать от всего сердца.

Иван очень хороший гид и рассказчик. Время с ним пролетит незаметно, особенно в длинной поездке, и
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Будвы

Похожие экскурсии на «Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Будвы)»

По Скадарскому озеру с черногорцем
На машине
6 часов
165 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
По Скадарскому озеру с черногорцем
Знакомство с природой и традициями одного из самых живописных регионов страны
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
от €295 за всё до 4 чел.
Красоты Бока-Которской бухты: Котор, Пераст и Порто Монтенегро (из Будвы)
На машине
5 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Красоты Бока-Которской бухты: Котор, Пераст и Порто Монтенегро (из Будвы)
Прогуляться по венецианским улочкам и люксовой марине - и насладиться контрастами Черногории
Начало: По договорённости
15 авг в 08:00
16 авг в 13:30
от €315 за всё до 6 чел.
Скадарское озеро, Риека Црноевича и национальный обед
На машине
7 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Скадарское озеро, Риека Црноевича и национальный обед
Индивидуальная экскурсия для любителей природы и истории. Посетите Скадарское озеро, средневековые деревушки и насладитесь обедом у водопада
11 авг в 12:30
12 авг в 08:00
от €465 за всё до 4 чел.
Боко-Которский залив - красивейший фьорд Средиземноморья
На машине
7 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Боко-Которский залив - красивейший фьорд Средиземноморья
Путешествие по Боко-Которской бухте: древние города, рукотворные острова и архитектурные шедевры Черногории
11 авг в 12:30
12 авг в 09:00
от €480 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Будве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Будве
от €295 за экскурсию