В этом путешествии вы поймете, что за лучшими озерами необязательно ехать в парк Дурмитор. Откроете балканскую Амазонку и "каменное море". Отведаете пышные "приганицы" в кафе, где гуляют черепахи, и пршут, изготовленный по старинке. Также в программе рыбацкие и горные деревушки с колоритными историями о разных регионах. И будьте уверены - не пропустим ни одной красивой панорамы

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

«Гляжу в озера синие»

Природные достопримечательности прекрасны в своей нестатичности, а чтобы увидеть их в лучшем свете, нужно знать ракурс осмотра и высоту солнца. В программе я учел эти нюансы. Вы увидите крупнейшее озеро Балканского полуострова и реку Црноевича с высоты, со стороны и изнутри — во время 2-часовой прогулки на катере. А проплывая по озеру, попадете в самую живописную часть реки, которую местные лодочники называют Амазонкой.

🍩 ☕ Кофе-паузу я предложу устроить в уютном семейном кафе, рядом с которым часто спокойно прогуливаются огромные черепахи. Вас угостят традиционными пончиками — «приганицами» — и другие домашними лакомствами.

Необычные горные рельефы и традиционная кухня

Когда будет казаться, что впечатления уже льются через край… уйдем в горы! Минуя старую королевскую столицу Цетинье, вы оцените пейзажи знаменитого «каменного моря» Черногории. Очередной привал сделаем в деревне Негуши — месте, где до сих пор сушат знаменитый черногорский пршут. Тут же и пообедаем — пршутом, негушским сыром, телятиной или бараниной, приготовленной традиционным способом.

🏞 Сытным обедом экскурсия не закончится: впереди — панорамы Боко-Которской бухты с высоты почти 1000 м над уровнем моря. Оставшихся равнодушными к этим видам я еще не видел;)

Кому подойдет экскурсия

И семьям с детьми, и людям пожилого возраста, и молодым парам, и шумным компаниям!

Организационные детали