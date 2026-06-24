Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Будвы)
Погрузитесь в уникальное путешествие по Скадарскому озеру и Боко-Которской бухте. Откройте для себя природные красоты и насладитесь традиционной кухней
В этом путешествии вы поймете, что за лучшими озерами необязательно ехать в парк Дурмитор. Откроете балканскую Амазонку и "каменное море". Отведаете пышные "приганицы" в кафе, где гуляют черепахи, и пршут, изготовленный по старинке. Также в программе рыбацкие и горные деревушки с колоритными историями о разных регионах. И будьте уверены - не пропустим ни одной красивой панорамы
🌊 Уникальные виды Скадарского озера и Боко-Которской бухты
🐢 Встреча с черепахами в семейном кафе
🍴 Дегустация традиционного черногорского пршута и приганиц
🏞 Потрясающие панорамы гор и «каменного моря»
🚤 Прогулка на катере по живописной реке Црноевича
👨👩👧👦 Подходит для всех возрастных категорий
Что можно увидеть
Скадарское озеро
Боко-Которская бухта
Река Црноевича
Остров Св. Стефан
Каменное море
Описание экскурсии
«Гляжу в озера синие»
Природные достопримечательности прекрасны в своей нестатичности, а чтобы увидеть их в лучшем свете, нужно знать ракурс осмотра и высоту солнца. В программе я учел эти нюансы. Вы увидите крупнейшее озеро Балканского полуострова и реку Црноевича с высоты, со стороны и изнутри — во время 2-часовой прогулки на катере. А проплывая по озеру, попадете в самую живописную часть реки, которую местные лодочники называют Амазонкой.
🍩 ☕ Кофе-паузу я предложу устроить в уютном семейном кафе, рядом с которым часто спокойно прогуливаются огромные черепахи. Вас угостят традиционными пончиками — «приганицами» — и другие домашними лакомствами.
Необычные горные рельефы и традиционная кухня
Когда будет казаться, что впечатления уже льются через край… уйдем в горы! Минуя старую королевскую столицу Цетинье, вы оцените пейзажи знаменитого «каменного моря» Черногории. Очередной привал сделаем в деревне Негуши — месте, где до сих пор сушат знаменитый черногорский пршут. Тут же и пообедаем — пршутом, негушским сыром, телятиной или бараниной, приготовленной традиционным способом.
🏞 Сытным обедом экскурсия не закончится: впереди — панорамы Боко-Которской бухты с высоты почти 1000 м над уровнем моря. Оставшихся равнодушными к этим видам я еще не видел;)
Кому подойдет экскурсия
И семьям с детьми, и людям пожилого возраста, и молодым парам, и шумным компаниям!
Организационные детали
Трансфер, топливо и парковки включены в стоимость экскурсии
Дополнительно оплачивается прогулка на лодке по Скадарскому озеру — от 25 евро (в зависимости от продолжительности и маршрута), входные билеты на Скадарское озеро — 5 евро/человек, еда и напитки в домашних ресторанах
Экскурсия проходит по кольцевому маршруту: вдоль берега моря — с панорамой острова Св. Стефан, вдоль Скадарского озера и по средней полосе черногорских гор.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Которе, Тивате или Будве
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид в Будве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 928 туристов
Я родился в Черногории, в старинном городе Которе на берегу Адриатического моря. Мой папа родом из центральной горной Черногории, а мама — с противоположной стороны Адриатического моря — из Италии. читать дальшеуменьшить
Меня воспитали в духе и традициях приморских и горных черногорцев. Путешествуя со мной по Черногории, вы сможете понять неоднозначность характера черногорцев, узнать о старинных традициях, славной истории и о нашей обычной жизни. Я люблю свою страну и постараюсь, чтобы вы увидели её моими глазами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
26
4
–
3
–
2
–
1
–
Татьяна
Благодарю Ивана за проведённую экскурсию. Замечательный маршрут с потрясающими видами на Скадарскок озеро и Бока-Которскую бухту, интересный рассказ и комфортный автомобиль. Рекомендую также прокатиться на лодке по Скадарскому озеру, очень красиво.
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М
Мария
Экскурсия понравилась, рекомендую. немного истории, красивые места и вкусный обед). Иван общительный, спокойный, с чувством юмора.
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Владислав
Иван крайне приятный рассказчик и собеседник, общаться с ним одно удовольствие. Была куча интересных фактов, но не перегружено, в меру. И виды очень залипательные. Рекомендуем!
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В
Вероника
Отличная экскурсия, мы были в таком восторге что поехали с Иваном ещё и на следующий день в Боснию и Герцеговину) Иван рассказывал о Черногории интересно и с душой, отвечал на все вопросы-мы узнали много нового о стране. Всё понравилось, было комфортно-организация на высоте)
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П
Павел
Прекрасная экскурсия! Потрясающие виды, очень интересный маршрут. Отдельно хочется отметить работу гида — высочайший профессионализм и любовь к своему делу. Спасибо за этот незабываемый день, впечатления самые лучшие!
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Л
Лариса
Иван очень хороший гид и рассказчик. Время с ним пролетит незаметно, особенно в длинной поездке, и вам будет грустно с ним расставаться. Иван очень внимательный к своим клиентам, умеет заинтересовать читать дальшеуменьшить
и рассказать о своей стране без заученных фраз, с душой, теплотой и юмором. Кроме как хорошо рассказать, он так же умеет хорошо слушать и слышать. Всегда найдет место, где можно остановиться, чтобы сделать красивые фотографии, даже если остановки не запланированные. Иван единственный гид в Черногории, который понравился, и которого можно порекомендовать от всего сердца.
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