Олег Б.
Олег Б. – Гид из Будвы
Морская рыбалка 🐟 — это неповторимое времяпровождение для вас и ваших друзей.

Один день проведённый на в море 🌊 на рыбалке, навсегда остается в вашей памяти, а фотографии 📸 с пойманной добычей будут отличным украшением вашего фотоальбома и предметом гордости.
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Морская рыбалка
Морская рыбалка

Что вы увидите

  • Морская рыбалка
Что вас ожидает:Рыболовный сезон на морскую рыбу 🐟 в Черногории длится от 15 марта до конца ноября. В течении всего сезона возможен лов таких видов рыб как — макрель, сибас, различные виды тунцовых.

Организационные детали:

  • Рыболовный день начинается в 6 утра и длится ровно столько, сколько вы сами решите. Но необходимый минимум это 4 часа. Лов осуществляется преимущественно троллингом, по желанию также ловля спиннингом.
Что входит
  • Использование рыболовного оборудования
  • Прокат катера
  • Бензин.
Что не входит
  • Услуги гида
  • Личные расходы (питание, напитки и пр. ).
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Морская рыбалка
Морская рыбалка
Морская рыбалка
Морская рыбалка
Морская рыбалка

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Олег Б.
Олег Б.
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