Что вас ожидает:Рыболовный сезон на морскую рыбу 🐟 в Черногории длится от 15 марта до конца ноября. В течении всего сезона возможен лов таких видов рыб как — макрель, сибас, различные виды тунцовых.
Организационные детали:
- Рыболовный день начинается в 6 утра и длится ровно столько, сколько вы сами решите. Но необходимый минимум это 4 часа. Лов осуществляется преимущественно троллингом, по желанию также ловля спиннингом.
Что входит
- Использование рыболовного оборудования
- Прокат катера
- Бензин.
Что не входит
- Услуги гида
- Личные расходы (питание, напитки и пр. ).
Начало и место завершения
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- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Олег Б.
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