Что вас ожидает

Сокровища парка «Биоградская гора»

На территории национального парка вы увидите комплекс горных вершин, ледников, озер и лугов невероятной красоты, а также самое высокое озеро Черногории, расположенное на вершине Биоградской горы. Окружающие озеро массивы деревьев, отражаясь в глади озера, придают ему неповторимый сине-зеленый цвет. В парке представлены почти 90 видов деревьев, 80 видов бабочек, множество разнообразных птиц, рептилий и других животных. «Биоградская гора» — это не просто шедевр, а настоящий биологический сундук сокровищ. Температура воздуха в летний сезон заметно отличается от приморья, поэтому если вам захочется отдохнуть от изнуряющего солнца, это чудесное место обязательно придется по душе.

Приятное времяпрепровождение в окружении дикой природы

Здесь вы сможете насладиться катанием в лодочке по озеру, прогуляться вдоль водоема по туристической тропинке или отправиться по маршрутам вглубь парка, чтобы почувствовать всю мощь этого древнего леса. Если подготовиться заранее и захватить с собой корзинку для пикника, то за шашлыком, приготовленным в специально отведенном для этого месте, будет приятно еще раз вспомнить виды этого необыкновенного места.

Остановки в необычных местах

По пути мы заедем в горный город Колашин с работающими летом и зимой фонтанами. В национальном ресторане вам будет предложен лучший в Черногории «качамак» — национальное блюдо севера Черногории. А посещение древнего монастыря Морача подарит не только встречу с историей православной святыни, но и оставит яркие впечатления от красивого каньона и изумрудной реки Морача.