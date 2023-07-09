Лучшее время для посещения Национального парка «Биоградская гора» - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, и вы сможете насладиться всеми прелестями природы. Май и сентябрь также подходят для посещения, хотя температура может быть чуть ниже, что создаёт более спокойную атмосферу. В остальные месяцы посещение возможно, но погодные условия могут ограничить некоторые активности, такие как катание на лодке или пикники на свежем воздухе.

Вас ждет незабываемое путешествие в Национальный парк "Биоградская гора", один из последних нетронутых лесопарков Европы.Вы увидите самое высокое озеро Черногории, окруженное массивами деревьев, которые придают ему неповторимый сине-зеленый цвет.Прогулка по

тропинкам древнего леса, катание на лодке и возможность организовать пикник с национальными закусками и шашлыком сделают этот день особенным. По пути вы посетите горный город Колашин с его фонтанами, работающими круглый год, и попробуете лучший в Черногории "качамак". Также вас ждет посещение старинного монастыря Морача и живописного каньона с изумрудной рекой

Описание экскурсии

Сокровища парка «Биоградская гора»

На территории национального парка вы увидите комплекс горных вершин, ледников, озер и лугов невероятной красоты, а также самое высокое озеро Черногории, расположенное на вершине Биоградской горы. Окружающие озеро массивы деревьев, отражаясь в глади озера, придают ему неповторимый сине-зеленый цвет. В парке представлены почти 90 видов деревьев, 80 видов бабочек, множество разнообразных птиц, рептилий и других животных. «Биоградская гора» — это не просто шедевр, а настоящий биологический сундук сокровищ. Температура воздуха в летний сезон заметно отличается от приморья, поэтому если вам захочется отдохнуть от изнуряющего солнца, это чудесное место обязательно придется по душе.

Приятное времяпрепровождение в окружении дикой природы

Здесь вы сможете насладиться катанием в лодочке по озеру, прогуляться вдоль водоема по туристической тропинке или отправиться по маршрутам вглубь парка, чтобы почувствовать всю мощь этого древнего леса. Если подготовиться заранее и захватить с собой корзинку для пикника, то за шашлыком, приготовленным в специально отведенном для этого месте, будет приятно еще раз вспомнить виды этого необыкновенного места.

Остановки в необычных местах

По пути мы заедем в горный город Колашин с работающими летом и зимой фонтанами. В национальном ресторане вам будет предложен лучший в Черногории «качамак» — национальное блюдо севера Черногории. А посещение древнего монастыря Морача подарит не только встречу с историей православной святыни, но и оставит яркие впечатления от красивого каньона и изумрудной реки Морача.

Организационные детали

Экскурсия может начаться и из других городов Черногории за дополнительную плату я могу забрать вас и перестроить маршрут. Прошу заранее указать место/город, где вы остановились, и количество пассажиров, включая детей, для расчёта трансфера.

Возьмите с собой удобную обувь и не забудьте про фотоаппарат

Я могу подготовить набор для шашлыка (на территории парка есть оборудованная зона). Сообщите о желании организовать пикник при бронировании — обсудим список необходимого.