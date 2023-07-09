Погрузитесь в атмосферу одного из последних нетронутых лесопарков Европы. Увидите озеро, горы и древний лес, покатаетесь на лодке и насладитесь пикником
Вас ждет незабываемое путешествие в Национальный парк "Биоградская гора", один из последних нетронутых лесопарков Европы.
Вы увидите самое высокое озеро Черногории, окруженное массивами деревьев, которые придают ему неповторимый сине-зеленый цвет.
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тропинкам древнего леса, катание на лодке и возможность организовать пикник с национальными закусками и шашлыком сделают этот день особенным.
По пути вы посетите горный город Колашин с его фонтанами, работающими круглый год, и попробуете лучший в Черногории "качамак". Также вас ждет посещение старинного монастыря Морача и живописного каньона с изумрудной рекой
Лучшее время для посещения Национального парка «Биоградская гора» - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, и вы сможете насладиться всеми прелестями природы. Май и сентябрь также подходят для посещения, хотя температура может быть чуть ниже, что создаёт более спокойную атмосферу. В остальные месяцы посещение возможно, но погодные условия могут ограничить некоторые активности, такие как катание на лодке или пикники на свежем воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Национальный парк Биоградская гора
Озеро на вершине Биоградской горы
Горный город Колашин
Древний монастырь Морача
Каньон реки Морача
Описание экскурсии
Сокровища парка «Биоградская гора»
На территории национального парка вы увидите комплекс горных вершин, ледников, озер и лугов невероятной красоты, а также самое высокое озеро Черногории, расположенное на вершине Биоградской горы. Окружающие озеро массивы деревьев, отражаясь в глади озера, придают ему неповторимый сине-зеленый цвет. В парке представлены почти 90 видов деревьев, 80 видов бабочек, множество разнообразных птиц, рептилий и других животных. «Биоградская гора» — это не просто шедевр, а настоящий биологический сундук сокровищ. Температура воздуха в летний сезон заметно отличается от приморья, поэтому если вам захочется отдохнуть от изнуряющего солнца, это чудесное место обязательно придется по душе.
Приятное времяпрепровождение в окружении дикой природы
Здесь вы сможете насладиться катанием в лодочке по озеру, прогуляться вдоль водоема по туристической тропинке или отправиться по маршрутам вглубь парка, чтобы почувствовать всю мощь этого древнего леса. Если подготовиться заранее и захватить с собой корзинку для пикника, то за шашлыком, приготовленным в специально отведенном для этого месте, будет приятно еще раз вспомнить виды этого необыкновенного места.
Остановки в необычных местах
По пути мы заедем в горный город Колашин с работающими летом и зимой фонтанами. В национальном ресторане вам будет предложен лучший в Черногории «качамак» — национальное блюдо севера Черногории. А посещение древнего монастыря Морача подарит не только встречу с историей православной святыни, но и оставит яркие впечатления от красивого каньона и изумрудной реки Морача.
Организационные детали
Экскурсия может начаться и из других городов Черногории за дополнительную плату я могу забрать вас и перестроить маршрут. Прошу заранее указать место/город, где вы остановились, и количество пассажиров, включая детей, для расчёта трансфера.
Возьмите с собой удобную обувь и не забудьте про фотоаппарат
Я могу подготовить набор для шашлыка (на территории парка есть оборудованная зона). Сообщите о желании организовать пикник при бронировании — обсудим список необходимого.
Дополнительные расходы:
обеды и перекусы
вход в национальный парк — 5 евро/чел.
катание на лодке (по желанию) — 12 евро/час
организация гриля — зависит от ваших пожеланий
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Будве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1114 туристов
Очень люблю Черногорию и считаю ее своим домом. Живу здесь с 2008 г., за это время познал менталитет и свободно владею языком, что позволяет узнавать интересные факты от здешних старожилов. читать дальшеуменьшить
Влился в культуру этой страны и имею друзей среди местных жителей. Путешествовать по Черногории одно удовольствие, с радостью им поделюсь. Организую индивидуальные поездки на авто по интересным местам, монастырям, нацпаркам, архитектурным достояниям, с гибкими условиями и учетом ваших пожеланий и настроения.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Юрий
Были на экскурсии с 9-летним сыном, все прошло замечательно! и как приятный бонус-вкуснейший пикник с костром прямо в национальном парке. Сын был просто счастлив-плавали на лодке по озеру и купались, а еще по дороге преодолели себя и прошлись по качающемуся подвесному мосту на высоте 30 метров над горной речкой. СПС!
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Дмитрий
Прекрасный гид, в меру говорливый, интересный рассказчик. Не пожалеете, если поедете с ним.
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