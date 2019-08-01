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Дикая природа, пикник на озере, горный город Колашин и монастырь Морача

Евгений
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Евгений – ваш гид
Вы побываете в одном из последних нетронутых лесопарков Европы — национальном парке «Биоградская гора».

Познакомитесь с богатой флорой и фауной комплекса, увидите самое высокое озеро в Черногории, покатаетесь на лодочке и пройдете по тропинкам древнего красивого леса.

На территории парка можно будет организовать атмосферный пикник с национальными закусками и шашлыком.

Также по пути мы заедем в горный город с фонтанами, работающими круглый год, старинную обитель и живописный каньон Морача.
160 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Национальный парк «Биоградская гора»
Национальный парк «Биоградская гора»

Что вас ожидает

Сокровища парка «Биоградская гора»
На территории национального парка вы увидите комплекс горных вершин, ледников, озер и лугов невероятной красоты, а также самое высокое озеро Черногории, расположенное на вершине Биоградской горы. Окружающие озеро массивы деревьев, отражаясь в глади озера, придают ему неповторимый сине-зеленый цвет. В парке представлены почти 90 видов деревьев, 80 видов бабочек, множество разнообразных птиц, рептилий и других животных. «Биоградская гора» — это не просто шедевр, а настоящий биологический сундук сокровищ. Температура воздуха в летний сезон заметно отличается от приморья, поэтому если вам захочется отдохнуть от изнуряющего солнца, это чудесное место обязательно придется по душе.

Приятное времяпрепровождение в окружении дикой природы
Здесь вы сможете насладиться катанием в лодочке по озеру, прогуляться вдоль водоема по туристической тропинке или отправиться по маршрутам вглубь парка, чтобы почувствовать всю мощь этого древнего леса. Если подготовиться заранее и захватить с собой корзинку для пикника, то за шашлыком, приготовленным в специально отведенном для этого месте, будет приятно еще раз вспомнить виды этого необыкновенного места.

Остановки в необычных местах
По пути мы заедем в горный город Колашин с работающими летом и зимой фонтанами. В национальном ресторане вам будет предложен лучший в Черногории «качамак» — национальное блюдо севера Черногории. А посещение древнего монастыря Морача подарит не только встречу с историей православной святыни, но и оставит яркие впечатления от красивого каньона и изумрудной реки Морача.

Организационные детали

  • Если экскурсия проходит на вашем транспорте: вы забираете меня в Петроваце или Будве.
  • Если вы без транспорта, я его организую: в этом случае к стоимости экскурсии добавятся затраты на топливо, парковку и услуги водителя (+120€ к стоимости экскурсии).
  • Экскурсия может начаться из других городов Черногории: если место вашего пребывания не по пути следования, то за дополнительную плату я могу вас забрать и отвезти с остановкой для фото на смотровых площадках и красивых местах. Если вас нужно забрать по маршруту следования, никаких доплат за трансфер нет.
  • Прошу заранее указывать место/город вашего пребывания для расчета трансфера.
  • Возьмите с собой удобную обувь и не забудьте про фотоаппарат!
  • Я могу подготовить набор для шашлыка (на территории парка есть оборудованная зона), сообщите, пожалуйста, при бронировании о желании организовать пикник.
  • Дополнительные расходы: обеды и перекусы; вход в национальный парк 3 евро/чел; катание на лодке 7 евро/час; организация гриля — зависит от ваших пожеланий.
Национальный парк «Биоградская гора»
Национальный парк «Биоградская гора»
Национальный парк «Биоградская гора»
Национальный парк «Биоградская гора»
Национальный парк «Биоградская гора»
Национальный парк «Биоградская гора»
Национальный парк «Биоградская гора»
Национальный парк «Биоградская гора»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Евгений
Евгений
Очень люблю Черногорию и считаю ее своим домом. Живу здесь с 2008 г., за это время познал менталитет и свободно владею языком, что позволяет узнавать интересные факты от здешних старожилов. Влился в культуру этой страны и имею друзей среди местных жителей. Путешествовать по Черногории одно удовольствие, с радостью им поделюсь. Организую индивидуальные поездки на авто по интересным местам, монастырям, нацпаркам, архитектурным достояниям, с гибкими условиями и учетом ваших пожеланий и настроения.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

1 августа 2019
Прекрасный гид, в меру говорливый, интересный рассказчик. Не пожалеете, если поедете с ним.

Евгений проводит ещё 11 экскурсий

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