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Национальный парк «Биоградская гора»

Погрузитесь в атмосферу одного из последних нетронутых лесопарков Европы. Увидите озеро, горы и древний лес, покатаетесь на лодке и насладитесь пикником
Вас ждет незабываемое путешествие в Национальный парк "Биоградская гора", один из последних нетронутых лесопарков Европы.

Вы увидите самое высокое озеро Черногории, окруженное массивами деревьев, которые придают ему неповторимый сине-зеленый цвет.

Прогулка по
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тропинкам древнего леса, катание на лодке и возможность организовать пикник с национальными закусками и шашлыком сделают этот день особенным.

По пути вы посетите горный город Колашин с его фонтанами, работающими круглый год, и попробуете лучший в Черногории "качамак". Также вас ждет посещение старинного монастыря Морача и живописного каньона с изумрудной рекой

5
2 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌲 Уникальная природа
  • 🚣 Лодочные прогулки
  • 🍖 Пикник с шашлыком
  • 🏞 Посещение каньона Морача
  • 🏰 Древний монастырь
  • 🏙 Горный город Колашин

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Национального парка «Биоградская гора» - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, и вы сможете насладиться всеми прелестями природы. Май и сентябрь также подходят для посещения, хотя температура может быть чуть ниже, что создаёт более спокойную атмосферу. В остальные месяцы посещение возможно, но погодные условия могут ограничить некоторые активности, такие как катание на лодке или пикники на свежем воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Национальный парк «Биоградская гора»
Национальный парк «Биоградская гора»
Национальный парк «Биоградская гора»

Что можно увидеть

  • Национальный парк Биоградская гора
  • Озеро на вершине Биоградской горы
  • Горный город Колашин
  • Древний монастырь Морача
  • Каньон реки Морача

Описание экскурсии

Сокровища парка «Биоградская гора»

На территории национального парка вы увидите комплекс горных вершин, ледников, озер и лугов невероятной красоты, а также самое высокое озеро Черногории, расположенное на вершине Биоградской горы. Окружающие озеро массивы деревьев, отражаясь в глади озера, придают ему неповторимый сине-зеленый цвет. В парке представлены почти 90 видов деревьев, 80 видов бабочек, множество разнообразных птиц, рептилий и других животных. «Биоградская гора» — это не просто шедевр, а настоящий биологический сундук сокровищ. Температура воздуха в летний сезон заметно отличается от приморья, поэтому если вам захочется отдохнуть от изнуряющего солнца, это чудесное место обязательно придется по душе.

Приятное времяпрепровождение в окружении дикой природы

Здесь вы сможете насладиться катанием в лодочке по озеру, прогуляться вдоль водоема по туристической тропинке или отправиться по маршрутам вглубь парка, чтобы почувствовать всю мощь этого древнего леса. Если подготовиться заранее и захватить с собой корзинку для пикника, то за шашлыком, приготовленным в специально отведенном для этого месте, будет приятно еще раз вспомнить виды этого необыкновенного места.

Остановки в необычных местах

По пути мы заедем в горный город Колашин с работающими летом и зимой фонтанами. В национальном ресторане вам будет предложен лучший в Черногории «качамак» — национальное блюдо севера Черногории. А посещение древнего монастыря Морача подарит не только встречу с историей православной святыни, но и оставит яркие впечатления от красивого каньона и изумрудной реки Морача.

Организационные детали

  • Экскурсия может начаться и из других городов Черногории за дополнительную плату я могу забрать вас и перестроить маршрут. Прошу заранее указать место/город, где вы остановились, и количество пассажиров, включая детей, для расчёта трансфера.
  • Возьмите с собой удобную обувь и не забудьте про фотоаппарат
  • Я могу подготовить набор для шашлыка (на территории парка есть оборудованная зона). Сообщите о желании организовать пикник при бронировании — обсудим список необходимого.
  • Дополнительные расходы:
  • обеды и перекусы
  • вход в национальный парк — 5 евро/чел.
  • катание на лодке (по желанию) — 12 евро/час
  • организация гриля — зависит от ваших пожеланий

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — ваш гид в Будве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1114 туристов
Очень люблю Черногорию и считаю ее своим домом. Живу здесь с 2008 г., за это время познал менталитет и свободно владею языком, что позволяет узнавать интересные факты от здешних старожилов.
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Влился в культуру этой страны и имею друзей среди местных жителей. Путешествовать по Черногории одно удовольствие, с радостью им поделюсь. Организую индивидуальные поездки на авто по интересным местам, монастырям, нацпаркам, архитектурным достояниям, с гибкими условиями и учетом ваших пожеланий и настроения.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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3
2
1
Юрий
Были на экскурсии с 9-летним сыном, все прошло замечательно!
и как приятный бонус-вкуснейший пикник с костром прямо в национальном парке.
Сын был просто счастлив-плавали на лодке по озеру и купались, а еще по дороге преодолели себя и прошлись по качающемуся подвесному мосту на высоте 30 метров над горной речкой.
СПС!
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Дмитрий
Прекрасный гид, в меру говорливый, интересный рассказчик. Не пожалеете, если поедете с ним.
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Входит в следующие категории Будвы

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