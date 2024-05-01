Вам нравится бродить по заброшкам, осматривать катакомбы и подвесные мосты? Тогда едем со мной на заросшую чёрными соснами вершину горы Врмац в Боко-Которской бухте. Будем щекотать себе нервы в подземном тоннеле с летучими мышами и слушать истории о 150-летних австрийских фортах — реальные и выдуманные. А затем отправимся к морю смотреть закат и ужинать на экоферме.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

В Черногории около 200 военных объектов времён Австро-Венгрии и Югославии. Форты не охраняются, посещаются редко, а сохранились хорошо. Только старожилы знают дороги к ним. А ведь всего полчаса езды от Будвы — и вы уже идёте по подвесному мосту австрийских укреплений Горажда и Врмац, построенных 150 лет назад! Вот туда мы и отправимся.

В подземных тоннелях на горе Врмац мы будем бродить с фонариком, пугать летучих мышей под низкими сводами безлюдных галерей и вспоминать самые интересные истории об этих местах. А выйдя наружу, любоваться панорамами с высоты орлиного полёта.

Вы услышите о:

Личной трагедии австрийского инженера Циглера, который сублимировал свои детские травмы в сооружение подземных тоннелей, и его неугомонном призраке

Кладах, которые находили в фортах. В частности — нашумевшую историю о выкопанном и увезённом в неизвестном направлении кладе Балшичей.

Беглом монахе, который скрывался в развалинах форта и расписывал стены самодельными фресками

Югославской войне 1991-2003 гг. и жизни солдат югославской армии в бараках на месте бывших австро-венгерских фортов

Закат на море и ужин на экоферме

На обратном пути мы встретим закат. Подходящих для этого мест в стране немного — горы обычно мешают увидеть, как солнце садится прямо в море. Мы встретим вечернюю зарю у церкви Святого Ильи. Ударим в церковный колокол и помедитируем, провожая наполненный событиями день. Отметим окончание поездки в ресторане на экоферме «Carevic» с ягнятиной и бокалом красного вина.

Организационные детали