ФОРТиссимо: поездка из Будвы к австро-венгерским фортам

Побродить в подземельях военных объектов и ударить в колокол на закате
Вам нравится бродить по заброшкам, осматривать катакомбы и подвесные мосты? Тогда едем со мной на заросшую чёрными соснами вершину горы Врмац в Боко-Которской бухте.

Будем щекотать себе нервы в подземном тоннеле с летучими мышами и слушать истории о 150-летних австрийских фортах — реальные и выдуманные. А затем отправимся к морю смотреть закат и ужинать на экоферме.
5
1 отзыв
ФОРТиссимо: поездка из Будвы к австро-венгерским фортам
ФОРТиссимо: поездка из Будвы к австро-венгерским фортам
ФОРТиссимо: поездка из Будвы к австро-венгерским фортам
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

В Черногории около 200 военных объектов времён Австро-Венгрии и Югославии. Форты не охраняются, посещаются редко, а сохранились хорошо. Только старожилы знают дороги к ним. А ведь всего полчаса езды от Будвы — и вы уже идёте по подвесному мосту австрийских укреплений Горажда и Врмац, построенных 150 лет назад! Вот туда мы и отправимся.

В подземных тоннелях на горе Врмац мы будем бродить с фонариком, пугать летучих мышей под низкими сводами безлюдных галерей и вспоминать самые интересные истории об этих местах. А выйдя наружу, любоваться панорамами с высоты орлиного полёта.

Вы услышите о:

  • Личной трагедии австрийского инженера Циглера, который сублимировал свои детские травмы в сооружение подземных тоннелей, и его неугомонном призраке
  • Кладах, которые находили в фортах. В частности — нашумевшую историю о выкопанном и увезённом в неизвестном направлении кладе Балшичей.
  • Беглом монахе, который скрывался в развалинах форта и расписывал стены самодельными фресками
  • Югославской войне 1991-2003 гг. и жизни солдат югославской армии в бараках на месте бывших австро-венгерских фортов

Закат на море и ужин на экоферме

На обратном пути мы встретим закат. Подходящих для этого мест в стране немного — горы обычно мешают увидеть, как солнце садится прямо в море. Мы встретим вечернюю зарю у церкви Святого Ильи. Ударим в церковный колокол и помедитируем, провожая наполненный событиями день. Отметим окончание поездки в ресторане на экоферме «Carevic» с ягнятиной и бокалом красного вина.

Организационные детали

  • В стоимость входят: трансфер на автомобиле Volkswagen Sharan с кондиционером, услуги гида
  • Дополнительно оплачивается ужин на экоферме — около 15€ с человека (стоимость указана без напитков)
  • Ходить пешком предстоит немного — подъезд к фортам по хорошей дороге. Но удобная обувь обязательна!

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1 мая 2024
Необычная и интересная экскурсия. Очень рекомендую!!!
Необычная и интересная экскурсия. Очень рекомендую!!!Необычная и интересная экскурсия. Очень рекомендую!!!Необычная и интересная экскурсия. Очень рекомендую!!!Необычная и интересная экскурсия. Очень рекомендую!!!Необычная и интересная экскурсия. Очень рекомендую!!!

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