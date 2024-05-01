ФОРТиссимо: поездка из Будвы к австро-венгерским фортам
Побродить в подземельях военных объектов и ударить в колокол на закате
Вам нравится бродить по заброшкам, осматривать катакомбы и подвесные мосты? Тогда едем со мной на заросшую чёрными соснами вершину горы Врмац в Боко-Которской бухте.
Будем щекотать себе нервы в подземном тоннеле с летучими мышами и слушать истории о 150-летних австрийских фортах — реальные и выдуманные. А затем отправимся к морю смотреть закат и ужинать на экоферме.
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Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
В Черногории около 200 военных объектов времён Австро-Венгрии и Югославии. Форты не охраняются, посещаются редко, а сохранились хорошо. Только старожилы знают дороги к ним. А ведь всего полчаса езды от Будвы — и вы уже идёте по подвесному мосту австрийских укреплений Горажда и Врмац, построенных 150 лет назад! Вот туда мы и отправимся.
В подземных тоннелях на горе Врмац мы будем бродить с фонариком, пугать летучих мышей под низкими сводами безлюдных галерей и вспоминать самые интересные истории об этих местах. А выйдя наружу, любоваться панорамами с высоты орлиного полёта.
Вы услышите о:
Личной трагедии австрийского инженера Циглера, который сублимировал свои детские травмы в сооружение подземных тоннелей, и его неугомонном призраке
Кладах, которые находили в фортах. В частности — нашумевшую историю о выкопанном и увезённом в неизвестном направлении кладе Балшичей.
Беглом монахе, который скрывался в развалинах форта и расписывал стены самодельными фресками
Югославской войне 1991-2003 гг. и жизни солдат югославской армии в бараках на месте бывших австро-венгерских фортов
Закат на море и ужин на экоферме
На обратном пути мы встретим закат. Подходящих для этого мест в стране немного — горы обычно мешают увидеть, как солнце садится прямо в море. Мы встретим вечернюю зарю у церкви Святого Ильи. Ударим в церковный колокол и помедитируем, провожая наполненный событиями день. Отметим окончание поездки в ресторане на экоферме «Carevic» с ягнятиной и бокалом красного вина.
Организационные детали
В стоимость входят: трансфер на автомобиле Volkswagen Sharan с кондиционером, услуги гида
Дополнительно оплачивается ужин на экоферме — около 15€ с человека (стоимость указана без напитков)
Ходить пешком предстоит немного — подъезд к фортам по хорошей дороге. Но удобная обувь обязательна!
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Стас — ваш гид в Будве
Уже везде были — и в Которе, и на Скадарском? Заскучали на пляже? Тогда едем со мной! Я — Стас, в Черногории живу уже 15 лет. Имею лицензию гида. Провожу индивидуальные автоэкскурсии на русском, английском и сербском языках по Черногории, Хорватии, Сербии, Боснии, Македонии и Албании. Снимаю короткие ролики о путешествиях.