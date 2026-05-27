К красивым пейзажам Черногории — по самым мягким волнам.
С воды вы увидите Будву, пройдёте вдоль побережья и обойдёте остров Свети-Стефан — визитную карточку страны.
Искупаетесь вдали от толкотни, при желании поднимете парус с капитаном, пообедаете в ресторане на берегу или насладитесь своими закусками на яхте.
Описание экскурсии
Это живописный маршрут: Старый город — остров Свети-Никола — Бечичи — остров Свети-Стефан — пляж Булярица.
Вы сможете:
- искупаться в чистой воде бухты — поставим яхту на якорь
- причалить у одного из ресторанов на берегу и пообедать
- устроить пикник прямо на яхте — вся посуда у нас есть, а еду и напитки берите с собой
- продлить аренду до 6 ч
Организационные детали
- Путешествуем на комфортабельной и безопасной яхте Dufour 35: длина — 10,9 м, ширина — 3,4 м, кают — 3, спальных мест — 7
- Обед оплачивается дополнительно и по желанию
- С вами буду я — опытный капитан
Виберіть удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В марине Будвы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Будве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провёл экскурсии для 319 туристов
Живу в Черногории с 2007 года. Лицензированный гид. Организую индивидуальные экскурсии в Черногории, Боснии, Сербии, Албании по эксклюзивным местам. Путешествия для гостей, которые ценят индивидуальный подход и обязательность и раcсчитывают своё время.
от €385 за экскурсию