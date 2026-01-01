Водная прогулка
Рафтинг по реке Тара
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно в 06:30.
€550 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
€260 за всё до 11 чел.
-
5%
Квест
до 5 чел.
Квест-экскурсия: Загадки Старого города Будвы
Начало: Черногория, општина Будва, город Будва, улица Царя...
Расписание: По понедельникам и вторникам с 18.00
€38
€40 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Развлечения»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будве
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Будве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Будве в январе 2026
Сейчас в Будве в категории "Развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 38 до 550 со скидкой до 5%.
Экскурсии на русском языке в Будве (Черногория 🇲🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Развлечения», цены от €38. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март