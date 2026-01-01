Мои заказы

Развлечения в Будве

Найдено 3 экскурсии в категории «Развлечения» в Будве на русском языке, цены от €38, скидки до 5%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Рафтинг по реке Тара
Сплавы и рафтинг
13.5 часов
Водная прогулка
Рафтинг по реке Тара
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно в 06:30.
€550 за всё до 4 чел.
Боко Которская Бухта и Устричная ферма на машине и лодке в вечернее время
На машине
На лодке
6 часов
Водная прогулка
Боко Которская Бухта и Устричная ферма на машине и лодке в вечернее время
Начало: Будва
€260 за всё до 11 чел.
Квест-экскурсия: Загадки Старого города Будвы
Пешая
2 часа
-
5%
Квест
до 5 чел.
Квест-экскурсия: Загадки Старого города Будвы
Начало: Черногория, општина Будва, город Будва, улица Царя...
Расписание: По понедельникам и вторникам с 18.00
€38€40 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будве
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Рафтинг по реке Тара;
  2. Боко Которская Бухта и Устричная ферма на машине и лодке в вечернее время;
  3. Квест-экскурсия: Загадки Старого города Будвы.
Какие места ещё посмотреть в Будве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Скадарское озеро;
  2. Цетинье;
  3. Пивское озеро;
  4. Црноевича;
  5. Дурмитор;
  6. Негуши;
  7. Каньон реки Тара;
  8. Острог;
  9. Ловчен;
  10. Самое главное.
Сколько стоит экскурсия по Будве в январе 2026
Сейчас в Будве в категории "Развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 38 до 550 со скидкой до 5%.
Экскурсии на русском языке в Будве (Черногория 🇲🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Развлечения», цены от €38. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март