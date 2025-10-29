Водная прогулка
Котор и Пераст: путешествие по венецианским сокровищам Черногории
Отправляйтесь с нами в увлекательное путешествие по Которской бухте. Изучите мистический остров и насладитесь традиционными блюдами на устричной ферме
«Мы отправимся в город, растянувшийся вдоль набережной, как кот на солнце»
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:30
€195 за всё до 6 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
4 в 1: Пераст, Котор, Будва и Святой Стефан
Погрузитесь в великолепие древних городов и средиземноморскую красоту в уникальной экскурсии по Черногории
«Вы пройдете по местной набережной, увидите дворцы в стиле барокко и каменные храмы»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€296
€370 за всё до 4 чел.
-
10%
Мини-группа
до 10 чел.
Сердце Адриатики: сквозь века Будвы
Увидеть, как гармонично переплетаются в городе Античность, Средневековье и современность
Начало: В Старом городе
«Прогуляетесь по набережной, насладитесь видами на гавань и услышите о связи Будвы с морем на протяжении веков»
Сегодня в 09:00
Завтра в 13:00
€38
€42 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга29 октября 2025Спасибо за содержательную и нескучную экскурсию! Ирина настоящий профессионал, очень интеллигентная и творческая! Спасибо за увлекательные рассказы, исторический экскурс, потрясающие виды и,конечно же, за стих!)
- ВВасилий14 октября 2025Бронировал тур по Черногории 4 в 1 для родителей. Остались очень довольны как содержанием тура, так и подачей, гид Jovo
- ИИрина3 октября 2025Прекрасная экскурсия! Легкая, при этом насыщенная программа. Для нас, впервые посетившим Черногорию, это идеальный вариант знакомства с архитектурой, природой, историей этой удивительной страны.
- ННикита29 сентября 2025Экскурсию проводил Станис и ему большой респект) 🤝 Ну очень душевный, весёлый, разносторонний человек, рассказал всё интересно, пофоткал - нам понравилось. На устричной ферме брали домашнее вино - не пожалели, очень хорошее, оно белое
- ЕЕлена24 сентября 2025Замечательная легкая прогулка по историческим городкам Котор и Пераст с посещением Острова Богородица на Рифе с позитивным, внимательным, пунктуальным, юморным экскурсоводом Стасом!!! Узнали много интересного о жизни в Черногории и самих черногорцах!!
- ММарина24 сентября 2025Экскурсия прошла чудесно! Ирина замечательный гид, очевидно любящий свою работу. Душевно прогулялись, комфортно пообщались и с большим удовольствием погрузились в мир черногорской истории, географии и даже литературы.
- ААндрей17 сентября 2025Отличный гид и прекрасный человек с отличными знаниями, не тревиальным мышлением и хорошим жизненным опытом!
- TTariel15 сентября 2025Йова-отличный гид, нам все очень понравилось, виды шикарные, разговоры интересные. Рекомендую!
- ВВасилиса14 сентября 2025Экскурсия нам очень понравились! Было интересно, познавательно, весело и вкусно) Стас в начале экскурсии подстроил маршрут под нас, что было
- ТТатьяна10 сентября 2025Все прошло прекрасно.
- ААлександр5 сентября 2025Интересный рассказчик. Узнали много нового. Хорошая организация. Спасибо,
- ННаталия4 сентября 2025Благодаря Алексею мы посетили интересные места. Экскурсия прошла комфортно и познавательно! Спасибо Алексею!
- ННаталия2 сентября 2025Очень красивая экскурсия. Отличный гид. Учитывает все пожелания. Всё прошло комфортно, весело, непринужденно. Однозначно рекомендую.
- ГГалина27 августа 2025Замечательная экскурсия. Очень красивые места, нашим гидом был Станис. Чувствуется, что человек много знает о Черногории, любит ее историю и
- ООльга27 августа 2025Отличная очень содержательная экскурсия. Ирина очень понравилась как гид. Узнали много интересных фактов. Прогулялись по старой Будве с удовольствием. Экскурсия прошла на одном дыхании. Однозначно рекомендую!
- ЕЕлена25 августа 2025У нас гида звали Стас. Он давно живет в Черногории и много о ней может рассказать.
Экскурсия была очень интересная и
- ЕЕкатерина21 августа 2025Здравствуйте! Огромное спасибо за экскурсию по чудеснейшему городу Черногории, Будве. Ирина, замечательный экскурсовод и собеседник. Все было красиво и интересно, вечерний Старый город прекрасен! Полностью окунула в историю и рассказала легенды этого города!
- ООлег20 августа 2025Понравилось организация экскурсии и индивидуальный подход.
- ВВлада12 августа 2025Прекрасно провели экскурсию, спасибо Ирине. Очень душевно, приятно и познавающе. Одно удовольствие было слушать Ирину об истории Черногории, культуре, о людях.
- AAlena7 августа 2025Не смотря на жаркую погоду и пробки, день с Йовой прошел очень легко, весело. Нам было очень комфортно и интересно.
Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Набережная»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будве
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Будве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Будве в декабре 2025
Сейчас в Будве в категории "Набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 38 до 296 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 87 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Будве, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Будвы. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2025