О Ольга Сердце Адриатики: сквозь века Будвы Спасибо за содержательную и нескучную экскурсию! Ирина настоящий профессионал, очень интеллигентная и творческая! Спасибо за увлекательные рассказы, исторический экскурс, потрясающие виды и,конечно же, за стих!)

В Василий 4 в 1: Пераст, Котор, Будва и Святой Стефан читать дальше проявил себя как настоящий профессионал, знаток не только своей страны, но и мировой обстановки в целом, интересный рассказчик и тонкий и умный собеседник, знающий и любящий свою работу. Благодаря Jovo мы узнали много нового, полезного и интересного, так что захотелось вновь приехать в Черногорию и насладиться ее красотой, природой и людьми. Бронировал тур по Черногории 4 в 1 для родителей. Остались очень довольны как содержанием тура, так и подачей, гид Jovo

И Ирина 4 в 1: Пераст, Котор, Будва и Святой Стефан Прекрасная экскурсия! Легкая, при этом насыщенная программа. Для нас, впервые посетившим Черногорию, это идеальный вариант знакомства с архитектурой, природой, историей этой удивительной страны.

Н Никита Котор и Пераст - наследие Венецианской республики Экскурсию проводил Станис и ему большой респект) 🤝 Ну очень душевный, весёлый, разносторонний человек, рассказал всё интересно, пофоткал - нам понравилось. На устричной ферме брали домашнее вино - не пожалели, очень хорошее, оно белое

Е Елена Котор и Пераст - наследие Венецианской республики Замечательная легкая прогулка по историческим городкам Котор и Пераст с посещением Острова Богородица на Рифе с позитивным, внимательным, пунктуальным, юморным экскурсоводом Стасом!!! Узнали много интересного о жизни в Черногории и самих черногорцах!!

М Марина Сердце Адриатики: сквозь века Будвы Экскурсия прошла чудесно! Ирина замечательный гид, очевидно любящий свою работу. Душевно прогулялись, комфортно пообщались и с большим удовольствием погрузились в мир черногорской истории, географии и даже литературы.

А Андрей 4 в 1: Пераст, Котор, Будва и Святой Стефан Отличный гид и прекрасный человек с отличными знаниями, не тревиальным мышлением и хорошим жизненным опытом!

T Tariel 4 в 1: Пераст, Котор, Будва и Святой Стефан Йова-отличный гид, нам все очень понравилось, виды шикарные, разговоры интересные. Рекомендую!

В Василиса Котор и Пераст - наследие Венецианской республики читать дальше довольно удобно. После нескольких остановок на красивый вид, мы отправились в Пераст и влюбились в этот маленький городок. Затем мы заехали на устричную ферму, где искупались, и поехали в Котор. Стас везде нас по фотографировал (хотя мы даже не просили, что было очень приятно). Ответил на все наши вопросы, а их точно было много!!! Точно рекомендуем эту экскурсию☺️ Экскурсия нам очень понравились! Было интересно, познавательно, весело и вкусно) Стас в начале экскурсии подстроил маршрут под нас, что было

Т Татьяна Сердце Адриатики: сквозь века Будвы Все прошло прекрасно.

А Александр Котор и Пераст - наследие Венецианской республики Интересный рассказчик. Узнали много нового. Хорошая организация. Спасибо,

Н Наталия Котор и Пераст - наследие Венецианской республики Благодаря Алексею мы посетили интересные места. Экскурсия прошла комфортно и познавательно! Спасибо Алексею!

Н Наталия 4 в 1: Пераст, Котор, Будва и Святой Стефан Очень красивая экскурсия. Отличный гид. Учитывает все пожелания. Всё прошло комфортно, весело, непринужденно. Однозначно рекомендую.

Г Галина Котор и Пераст - наследие Венецианской республики читать дальше увлекательно об этом рассказывает. Мы посетили красивейшие места Черногории, много узнали интересного о стране и ее жителях, побывали на устричной ферме и поели местных деликатесов. Очень рекомендую. И еще было здорово искупаться на ферме среди плантаций с устрицами и мидиями. Экскурсия получилась очень душевной. Рекомендую всем, кто будет в Черногории. Спасибо Станису! Замечательная экскурсия. Очень красивые места, нашим гидом был Станис. Чувствуется, что человек много знает о Черногории, любит ее историю и

О Ольга Сердце Адриатики: сквозь века Будвы Отличная очень содержательная экскурсия. Ирина очень понравилась как гид. Узнали много интересных фактов. Прогулялись по старой Будве с удовольствием. Экскурсия прошла на одном дыхании. Однозначно рекомендую!

Е Елена Котор и Пераст - наследие Венецианской республики

Экскурсия была очень интересная и читать дальше мы получили много информации и положительных эмоций. Все было хорошо организовано. Накануне Стас с нами связался и мы обо всем договорились. Немного изменили маршрут по нашему желанию. Все очень понравилось. У нас гида звали Стас. Он давно живет в Черногории и много о ней может рассказать.Экскурсия была очень интересная и

Е Екатерина Сердце Адриатики: сквозь века Будвы Здравствуйте! Огромное спасибо за экскурсию по чудеснейшему городу Черногории, Будве. Ирина, замечательный экскурсовод и собеседник. Все было красиво и интересно, вечерний Старый город прекрасен! Полностью окунула в историю и рассказала легенды этого города!

О Олег Котор и Пераст - наследие Венецианской республики Понравилось организация экскурсии и индивидуальный подход.

В Влада Сердце Адриатики: сквозь века Будвы Прекрасно провели экскурсию, спасибо Ирине. Очень душевно, приятно и познавающе. Одно удовольствие было слушать Ирину об истории Черногории, культуре, о людях.