Мои заказы

Экскурсии по набережной Будвы

Найдено 3 экскурсии в категории «Набережная» в Будве на русском языке, цены от €38, скидки до 20%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Котор и Пераст - наследие Венецианской республики
На машине
5.5 часов
24 отзыва
Водная прогулка
Котор и Пераст: путешествие по венецианским сокровищам Черногории
Отправляйтесь с нами в увлекательное путешествие по Которской бухте. Изучите мистический остров и насладитесь традиционными блюдами на устричной ферме
«Мы отправимся в город, растянувшийся вдоль набережной, как кот на солнце»
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:30
€195 за всё до 6 чел.
4 в 1: Пераст, Котор, Будва и Святой Стефан
На машине
7 часов
-
20%
54 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
4 в 1: Пераст, Котор, Будва и Святой Стефан
Погрузитесь в великолепие древних городов и средиземноморскую красоту в уникальной экскурсии по Черногории
«Вы пройдете по местной набережной, увидите дворцы в стиле барокко и каменные храмы»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€296€370 за всё до 4 чел.
Сердце Адриатики: сквозь века Будвы
Пешая
1.5 часа
-
10%
9 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Сердце Адриатики: сквозь века Будвы
Увидеть, как гармонично переплетаются в городе Античность, Средневековье и современность
Начало: В Старом городе
«Прогуляетесь по набережной, насладитесь видами на гавань и услышите о связи Будвы с морем на протяжении веков»
Сегодня в 09:00
Завтра в 13:00
€38€42 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    29 октября 2025
    Сердце Адриатики: сквозь века Будвы
    Спасибо за содержательную и нескучную экскурсию! Ирина настоящий профессионал, очень интеллигентная и творческая! Спасибо за увлекательные рассказы, исторический экскурс, потрясающие виды и,конечно же, за стих!)
  • В
    Василий
    14 октября 2025
    4 в 1: Пераст, Котор, Будва и Святой Стефан
    Бронировал тур по Черногории 4 в 1 для родителей. Остались очень довольны как содержанием тура, так и подачей, гид Jovo
    читать дальше

    проявил себя как настоящий профессионал, знаток не только своей страны, но и мировой обстановки в целом, интересный рассказчик и тонкий и умный собеседник, знающий и любящий свою работу. Благодаря Jovo мы узнали много нового, полезного и интересного, так что захотелось вновь приехать в Черногорию и насладиться ее красотой, природой и людьми.

    Бронировал тур по Черногории 4 в 1 для родителей. Остались очень довольны как содержанием тура, такБронировал тур по Черногории 4 в 1 для родителей. Остались очень довольны как содержанием тура, такБронировал тур по Черногории 4 в 1 для родителей. Остались очень довольны как содержанием тура, так
  • И
    Ирина
    3 октября 2025
    4 в 1: Пераст, Котор, Будва и Святой Стефан
    Прекрасная экскурсия! Легкая, при этом насыщенная программа. Для нас, впервые посетившим Черногорию, это идеальный вариант знакомства с архитектурой, природой, историей этой удивительной страны.
    Прекрасная экскурсия! Легкая, при этом насыщенная программа. Для нас, впервые посетившим Черногорию, это идеальный вариант знакомстваПрекрасная экскурсия! Легкая, при этом насыщенная программа. Для нас, впервые посетившим Черногорию, это идеальный вариант знакомстваПрекрасная экскурсия! Легкая, при этом насыщенная программа. Для нас, впервые посетившим Черногорию, это идеальный вариант знакомства
  • Н
    Никита
    29 сентября 2025
    Котор и Пераст - наследие Венецианской республики
    Экскурсию проводил Станис и ему большой респект) 🤝 Ну очень душевный, весёлый, разносторонний человек, рассказал всё интересно, пофоткал - нам понравилось. На устричной ферме брали домашнее вино - не пожалели, очень хорошее, оно белое
    Экскурсию проводил Станис и ему большой респект) 🤝 Ну очень душевный, весёлый, разносторонний человек, рассказал всёЭкскурсию проводил Станис и ему большой респект) 🤝 Ну очень душевный, весёлый, разносторонний человек, рассказал всёЭкскурсию проводил Станис и ему большой респект) 🤝 Ну очень душевный, весёлый, разносторонний человек, рассказал всё
  • Е
    Елена
    24 сентября 2025
    Котор и Пераст - наследие Венецианской республики
    Замечательная легкая прогулка по историческим городкам Котор и Пераст с посещением Острова Богородица на Рифе с позитивным, внимательным, пунктуальным, юморным экскурсоводом Стасом!!! Узнали много интересного о жизни в Черногории и самих черногорцах!!
    Замечательная легкая прогулка по историческим городкам Котор и Пераст с посещением Острова Богородица на Рифе сЗамечательная легкая прогулка по историческим городкам Котор и Пераст с посещением Острова Богородица на Рифе сЗамечательная легкая прогулка по историческим городкам Котор и Пераст с посещением Острова Богородица на Рифе с
  • М
    Марина
    24 сентября 2025
    Сердце Адриатики: сквозь века Будвы
    Экскурсия прошла чудесно! Ирина замечательный гид, очевидно любящий свою работу. Душевно прогулялись, комфортно пообщались и с большим удовольствием погрузились в мир черногорской истории, географии и даже литературы.
    Экскурсия прошла чудесно! Ирина замечательный гид, очевидно любящий свою работу. Душевно прогулялись, комфортно пообщались и сЭкскурсия прошла чудесно! Ирина замечательный гид, очевидно любящий свою работу. Душевно прогулялись, комфортно пообщались и с
  • А
    Андрей
    17 сентября 2025
    4 в 1: Пераст, Котор, Будва и Святой Стефан
    Отличный гид и прекрасный человек с отличными знаниями, не тревиальным мышлением и хорошим жизненным опытом!
  • T
    Tariel
    15 сентября 2025
    4 в 1: Пераст, Котор, Будва и Святой Стефан
    Йова-отличный гид, нам все очень понравилось, виды шикарные, разговоры интересные. Рекомендую!
    Йова-отличный гид, нам все очень понравилось, виды шикарные, разговоры интересные. Рекомендую!Йова-отличный гид, нам все очень понравилось, виды шикарные, разговоры интересные. Рекомендую!Йова-отличный гид, нам все очень понравилось, виды шикарные, разговоры интересные. Рекомендую!Йова-отличный гид, нам все очень понравилось, виды шикарные, разговоры интересные. Рекомендую!
  • В
    Василиса
    14 сентября 2025
    Котор и Пераст - наследие Венецианской республики
    Экскурсия нам очень понравились! Было интересно, познавательно, весело и вкусно) Стас в начале экскурсии подстроил маршрут под нас, что было
    читать дальше

    довольно удобно. После нескольких остановок на красивый вид, мы отправились в Пераст и влюбились в этот маленький городок. Затем мы заехали на устричную ферму, где искупались, и поехали в Котор. Стас везде нас по фотографировал (хотя мы даже не просили, что было очень приятно). Ответил на все наши вопросы, а их точно было много!!! Точно рекомендуем эту экскурсию☺️

    Экскурсия нам очень понравились! Было интересно, познавательно, весело и вкусно) Стас в начале экскурсии подстроил маршрутЭкскурсия нам очень понравились! Было интересно, познавательно, весело и вкусно) Стас в начале экскурсии подстроил маршрут
  • Т
    Татьяна
    10 сентября 2025
    Сердце Адриатики: сквозь века Будвы
    Все прошло прекрасно.
  • А
    Александр
    5 сентября 2025
    Котор и Пераст - наследие Венецианской республики
    Интересный рассказчик. Узнали много нового. Хорошая организация. Спасибо,
  • Н
    Наталия
    4 сентября 2025
    Котор и Пераст - наследие Венецианской республики
    Благодаря Алексею мы посетили интересные места. Экскурсия прошла комфортно и познавательно! Спасибо Алексею!
  • Н
    Наталия
    2 сентября 2025
    4 в 1: Пераст, Котор, Будва и Святой Стефан
    Очень красивая экскурсия. Отличный гид. Учитывает все пожелания. Всё прошло комфортно, весело, непринужденно. Однозначно рекомендую.
  • Г
    Галина
    27 августа 2025
    Котор и Пераст - наследие Венецианской республики
    Замечательная экскурсия. Очень красивые места, нашим гидом был Станис. Чувствуется, что человек много знает о Черногории, любит ее историю и
    читать дальше

    увлекательно об этом рассказывает. Мы посетили красивейшие места Черногории, много узнали интересного о стране и ее жителях, побывали на устричной ферме и поели местных деликатесов. Очень рекомендую. И еще было здорово искупаться на ферме среди плантаций с устрицами и мидиями. Экскурсия получилась очень душевной. Рекомендую всем, кто будет в Черногории. Спасибо Станису!

    Замечательная экскурсия. Очень красивые места, нашим гидом был Станис. Чувствуется, что человек много знает о ЧерногорииЗамечательная экскурсия. Очень красивые места, нашим гидом был Станис. Чувствуется, что человек много знает о ЧерногорииЗамечательная экскурсия. Очень красивые места, нашим гидом был Станис. Чувствуется, что человек много знает о ЧерногорииЗамечательная экскурсия. Очень красивые места, нашим гидом был Станис. Чувствуется, что человек много знает о ЧерногорииЗамечательная экскурсия. Очень красивые места, нашим гидом был Станис. Чувствуется, что человек много знает о ЧерногорииЗамечательная экскурсия. Очень красивые места, нашим гидом был Станис. Чувствуется, что человек много знает о ЧерногорииЗамечательная экскурсия. Очень красивые места, нашим гидом был Станис. Чувствуется, что человек много знает о ЧерногорииЗамечательная экскурсия. Очень красивые места, нашим гидом был Станис. Чувствуется, что человек много знает о Черногории
  • О
    Ольга
    27 августа 2025
    Сердце Адриатики: сквозь века Будвы
    Отличная очень содержательная экскурсия. Ирина очень понравилась как гид. Узнали много интересных фактов. Прогулялись по старой Будве с удовольствием. Экскурсия прошла на одном дыхании. Однозначно рекомендую!
    Отличная очень содержательная экскурсия. Ирина очень понравилась как гид. Узнали много интересных фактов. Прогулялись по старойОтличная очень содержательная экскурсия. Ирина очень понравилась как гид. Узнали много интересных фактов. Прогулялись по старойОтличная очень содержательная экскурсия. Ирина очень понравилась как гид. Узнали много интересных фактов. Прогулялись по старойОтличная очень содержательная экскурсия. Ирина очень понравилась как гид. Узнали много интересных фактов. Прогулялись по старойОтличная очень содержательная экскурсия. Ирина очень понравилась как гид. Узнали много интересных фактов. Прогулялись по старойОтличная очень содержательная экскурсия. Ирина очень понравилась как гид. Узнали много интересных фактов. Прогулялись по старойОтличная очень содержательная экскурсия. Ирина очень понравилась как гид. Узнали много интересных фактов. Прогулялись по старойОтличная очень содержательная экскурсия. Ирина очень понравилась как гид. Узнали много интересных фактов. Прогулялись по старой
  • Е
    Елена
    25 августа 2025
    Котор и Пераст - наследие Венецианской республики
    У нас гида звали Стас. Он давно живет в Черногории и много о ней может рассказать.
    Экскурсия была очень интересная и
    читать дальше

    мы получили много информации и положительных эмоций. Все было хорошо организовано. Накануне Стас с нами связался и мы обо всем договорились. Немного изменили маршрут по нашему желанию. Все очень понравилось.

    У нас гида звали Стас. Он давно живет в Черногории и много о ней может рассказатьУ нас гида звали Стас. Он давно живет в Черногории и много о ней может рассказатьУ нас гида звали Стас. Он давно живет в Черногории и много о ней может рассказатьУ нас гида звали Стас. Он давно живет в Черногории и много о ней может рассказатьУ нас гида звали Стас. Он давно живет в Черногории и много о ней может рассказатьУ нас гида звали Стас. Он давно живет в Черногории и много о ней может рассказатьУ нас гида звали Стас. Он давно живет в Черногории и много о ней может рассказать
  • Е
    Екатерина
    21 августа 2025
    Сердце Адриатики: сквозь века Будвы
    Здравствуйте! Огромное спасибо за экскурсию по чудеснейшему городу Черногории, Будве. Ирина, замечательный экскурсовод и собеседник. Все было красиво и интересно, вечерний Старый город прекрасен! Полностью окунула в историю и рассказала легенды этого города!
  • О
    Олег
    20 августа 2025
    Котор и Пераст - наследие Венецианской республики
    Понравилось организация экскурсии и индивидуальный подход.
    Понравилось организация экскурсии и индивидуальный подходПонравилось организация экскурсии и индивидуальный подходПонравилось организация экскурсии и индивидуальный подходПонравилось организация экскурсии и индивидуальный подходПонравилось организация экскурсии и индивидуальный подход
  • В
    Влада
    12 августа 2025
    Сердце Адриатики: сквозь века Будвы
    Прекрасно провели экскурсию, спасибо Ирине. Очень душевно, приятно и познавающе. Одно удовольствие было слушать Ирину об истории Черногории, культуре, о людях.
  • A
    Alena
    7 августа 2025
    4 в 1: Пераст, Котор, Будва и Святой Стефан
    Не смотря на жаркую погоду и пробки, день с Йовой прошел очень легко, весело. Нам было очень комфортно и интересно.
    читать дальше

    Мы целый день смеялись, путешествуя по красивейшим городам побережья Черногории. Гид нашел подход и ко взрослым и к детям. Однозначно рекомендую данного организатора!

    Не смотря на жаркую погоду и пробки, день с Йовой прошел очень легко, весело. Нам былоНе смотря на жаркую погоду и пробки, день с Йовой прошел очень легко, весело. Нам былоНе смотря на жаркую погоду и пробки, день с Йовой прошел очень легко, весело. Нам былоНе смотря на жаркую погоду и пробки, день с Йовой прошел очень легко, весело. Нам былоНе смотря на жаркую погоду и пробки, день с Йовой прошел очень легко, весело. Нам былоНе смотря на жаркую погоду и пробки, день с Йовой прошел очень легко, весело. Нам былоНе смотря на жаркую погоду и пробки, день с Йовой прошел очень легко, весело. Нам былоНе смотря на жаркую погоду и пробки, день с Йовой прошел очень легко, весело. Нам былоНе смотря на жаркую погоду и пробки, день с Йовой прошел очень легко, весело. Нам было

Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Набережная»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будве
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Котор и Пераст - наследие Венецианской республики
  2. 4 в 1: Пераст, Котор, Будва и Святой Стефан
  3. Сердце Адриатики: сквозь века Будвы
Какие места ещё посмотреть в Будве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Скадарское озеро
  2. Цетинье
  3. Пивское озеро
  4. Црноевича
  5. Ловчен
  6. Каньон реки Тара
  7. Дурмитор
  8. Старый город
  9. Негуши
  10. Которская бухта
Сколько стоит экскурсия по Будве в декабре 2025
Сейчас в Будве в категории "Набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 38 до 296 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 87 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Будве, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Будвы. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2025