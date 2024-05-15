Экскурсии к острову Свети-Стефан из Будвы

Найдено 4 экскурсии в категории «Свети-Стефан» в Будве на русском языке, цены от €130. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
4 в 1: Пераст, Котор, Будва и Святой Стефан
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
20 отзывов
Экскурсия по жемчужинам Черногории: Пераст, Котор, Святой Стефан, Будва
Погрузитесь в великолепие древних городов и средиземноморскую красоту в уникальной экскурсии по Черногории
14 июня в 09:00
16 июня в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Дикая красота Черногории
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
27 отзывов
Дикая красота Черногории: эксклюзивное путешествие по Будве
Погрузитесь в удивительный мир Черногории с экскурсией, полной природных чудес и культурных открытий
16 июня в 07:00
18 июня в 07:00
365 за всё до 4 чел.
Мини-Монтенегро - на автомобиле и пешком
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Мини-Монтенегро: автомобильное и пешее путешествие по красотам Будвы
Погрузитесь в атмосферу средиземноморской красоты, посетив уникальные уголки Будвы и её окрестностей на комфортабельной экскурсии
Начало: В Будве
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
130 за всё до 3 чел.
Открыть южное побережье Черногории
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Южное побережье Черногории: Бар, Улцинь, Свети Стефан - индивидуальная экскурсия
Для тех, кто остановился в окрестностях Будвы, южное побережье Черногории часто остается загадкой. Эта экскурсия поможет вам открыть для себя его красоты
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
250 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • T
    Tatjana
    15 мая 2024
    4 в 1: Пераст, Котор, Будва и Святой Стефан
    Йова - просто отличный гид! В Черногории путешествовали с 4 гидами. Йова - самый лучший из них! Отличные знания истории
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    и развития страны. Лёгкая и интересная подача материала. Отличный рассказчик с прекрасным чувством юмора. Способен найти подход и заинтересовать человека любого возраста. Умный, добрый, воспитанный, лёгкий в общении. Была на экскурсии с 2 детьми 10 лет и мужем. Дети считают Йову самым лучшим и самым интересным гидом! Он даже мороженым угостил детей 🙂)). Мы с мужем считаем читаем что нам очень повезло, что именно Йова был нашим гидом в наш последний день пребывания в Черногории 🙏🏻! Благодаря ему - только самые тёплые воспоминания и мысли о Черногории! Йова отличный водитель. Показал нам очень много красивых мест с роскошными видами. Рассказал много интересного. Провели фантастический день в отличной компании. Экскурсия прошла очень легко, непринуждённо и исключительно на позитиве! Если окажемся в Черногории ещё, будем путешествовать только с Йовой! Отличный гид и просто хороший, добрый человек! Спасибо большое, Йова! Здоровья Вам и всего самого доброго ❤️!

    Йова - просто отличный гид! В Черногории путешествовали с 4 гидами. Йова - самый лучший изЙова - просто отличный гид! В Черногории путешествовали с 4 гидами. Йова - самый лучший изЙова - просто отличный гид! В Черногории путешествовали с 4 гидами. Йова - самый лучший изЙова - просто отличный гид! В Черногории путешествовали с 4 гидами. Йова - самый лучший изЙова - просто отличный гид! В Черногории путешествовали с 4 гидами. Йова - самый лучший изЙова - просто отличный гид! В Черногории путешествовали с 4 гидами. Йова - самый лучший изЙова - просто отличный гид! В Черногории путешествовали с 4 гидами. Йова - самый лучший изЙова - просто отличный гид! В Черногории путешествовали с 4 гидами. Йова - самый лучший изЙова - просто отличный гид! В Черногории путешествовали с 4 гидами. Йова - самый лучший изЙова - просто отличный гид! В Черногории путешествовали с 4 гидами. Йова - самый лучший из
  • И
    Ирина
    28 апреля 2024
    4 в 1: Пераст, Котор, Будва и Святой Стефан
    Экскурсия была проведена отлично. Йова прекрасный гид, интересный собеседник и в целом оставил очень приятное впечатление.
    Экскурсия была проведена отлично. Йова прекрасный гид, интересный собеседник и в целом оставил очень приятное впечатлениеЭкскурсия была проведена отлично. Йова прекрасный гид, интересный собеседник и в целом оставил очень приятное впечатление
  • С
    Сергей
    24 февраля 2024
    4 в 1: Пераст, Котор, Будва и Святой Стефан
    Йова отличный гид с хорошим чувством юмора. Подстроил маршрут под нас, показав прекрасные панорамы
  • Т
    Татьяна
    6 ноября 2023
    Дикая красота Черногории
    Так уж случилось, что была на такой экскурсии с группой несколько лет назад и мне есть с чем сравнивать. В
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    этот раз с нами было двое детей, поэтому решили воспользоваться услугами Ивана. Иван был какой-то уставший, может быть у него слишком плотный график работы… Но, честно говоря, групповая экскурсия была более информативная, более эмоциональная. Рекомендую Ивана в том случае, если с вами маленькие дети или очень пожилые родители. В этих случаях комфорт стоит таких денег.

  • Е
    Екатерина
    23 октября 2023
    Открыть южное побережье Черногории
    Отличная экскурсия, очень радуюсь, что побывала в городах Бар и Ульцинь. За несколько дней до экскурсии заболела, и Алексей пошёл
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    навстречу, немного сдвинул дату экскурсии и проводил её в моём темпе, учитывая все пожелания. Также он рассказал много информации о истории Черногории, местах, которые проезжаем и видим. К тому же мне очень понравилось, что я смогла провести достаточно времени на Великой Пляже и меня никто не торопил. Советую эту экскурсию и гида, ещё раз спасибо ему! P.a. Она особенно подойдёт для людей, которые хотят с комфортом посетить новые места.

  • С
    Семён
    28 августа 2023
    Открыть южное побережье Черногории
    Остались исключительно положительные эмоции и масса красивых картинок! Очень рекомендую Алексея, как интересного рассказчика, прекрасного водителя и просто приятного человека, который со всей ответственностью и душой относится к своему делу!
  • Н
    Наталья
    25 августа 2023
    Дикая красота Черногории
    Только вернулись с экскурсии с Иваном! Это было потрясающе - невероятные виды, восхитительные красоты, чистейший воздух, а какая вкусная еда
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    в Национальном парке - это не передать! Иван очень внимательный, грамотный, эрудированный, заботливый гид! Мы влюбились в Черногорию после этой экскурсии! Рекомендую от души эту экскурсию и гида Ивана!

    Только вернулись с экскурсии с Иваном! Это было потрясающе - невероятные виды, восхитительные красоты, чистейший воздухТолько вернулись с экскурсии с Иваном! Это было потрясающе - невероятные виды, восхитительные красоты, чистейший воздухТолько вернулись с экскурсии с Иваном! Это было потрясающе - невероятные виды, восхитительные красоты, чистейший воздухТолько вернулись с экскурсии с Иваном! Это было потрясающе - невероятные виды, восхитительные красоты, чистейший воздухТолько вернулись с экскурсии с Иваном! Это было потрясающе - невероятные виды, восхитительные красоты, чистейший воздухТолько вернулись с экскурсии с Иваном! Это было потрясающе - невероятные виды, восхитительные красоты, чистейший воздухТолько вернулись с экскурсии с Иваном! Это было потрясающе - невероятные виды, восхитительные красоты, чистейший воздухТолько вернулись с экскурсии с Иваном! Это было потрясающе - невероятные виды, восхитительные красоты, чистейший воздух
  • И
    Ирина
    28 июля 2023
    Дикая красота Черногории
    Отлично провели день. Хотя приехали на своей машине, туристам с такими маршрутами тяжело управиться. А так за один день увидели
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    все основные места и можно сделать вывод, куда вернуться самим при желании. Иван-легкий собеседник, умеет найти общий язык. Про историю не особо рассказывает, но факты и даты я прочла перед поездкой и мне был интересен именно быт черногорцев, их обычаи и их повседневная жизнь. Он очень любит свою страну и это чувствуется! Буду рекомендовать друзьям

  • З
    Зульфия
    5 августа 2021
    Мини-Монтенегро - на автомобиле и пешком
    Николай забрал нас у отеля. Экскурсия была и на автомашине, и пешком. Были на смотровой площадке над Свети-Стефаном - рядом
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    с церковью Святого Саввы. Погода была ветренная, но это и хорошо - не было изнуряющей жары. Потом спустились вниз, прогулялись вдоль пляжей, открывшихся недавно. Выпили кофе. Потом Николай повез нас за город в горы по узкому серпантину на рыбную ферму. Там мы попробовали форель и гранатовый сок. Все очень понравилось. Косточки от рыбы поделили между котами и собаками проживающими там. Экскурсией остались довольны.

  • Ю
    Юрий
    6 сентября 2019
    Открыть южное побережье Черногории
    Отличная познавательная экскурсия. Алексей - отличный гид. Все очень понравилось

Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Свети-Стефан»

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  3. Мини-Монтенегро - на автомобиле и пешком
  4. Открыть южное побережье Черногории
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  2. Цетинье
  3. Старый город
  4. Црноевича
  5. Ловчен
  6. Самое главное
  7. Негуши
  8. Дурмитор
  9. Каньон реки Тара
  10. Пивское озеро
Сколько стоит экскурсия по Будве в июне 2024
Сейчас в Будве в категории "Свети-Стефан" можно забронировать 4 экскурсии от 130 до 365. Туристы уже оставили гидам 52 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Будве (Черногория 🇲🇪) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Свети-Стефан», 52 ⭐ отзыва, цены от €130. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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