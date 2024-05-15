1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия по жемчужинам Черногории: Пераст, Котор, Святой Стефан, Будва
Погрузитесь в великолепие древних городов и средиземноморскую красоту в уникальной экскурсии по Черногории
14 июня в 09:00
16 июня в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Дикая красота Черногории: эксклюзивное путешествие по Будве
Погрузитесь в удивительный мир Черногории с экскурсией, полной природных чудес и культурных открытий
16 июня в 07:00
18 июня в 07:00
€365 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Мини-Монтенегро: автомобильное и пешее путешествие по красотам Будвы
Погрузитесь в атмосферу средиземноморской красоты, посетив уникальные уголки Будвы и её окрестностей на комфортабельной экскурсии
Начало: В Будве
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
€130 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Южное побережье Черногории: Бар, Улцинь, Свети Стефан - индивидуальная экскурсия
Для тех, кто остановился в окрестностях Будвы, южное побережье Черногории часто остается загадкой. Эта экскурсия поможет вам открыть для себя его красоты
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- TTatjana15 мая 2024Йова - просто отличный гид! В Черногории путешествовали с 4 гидами. Йова - самый лучший из них! Отличные знания истории
- ИИрина28 апреля 2024Экскурсия была проведена отлично. Йова прекрасный гид, интересный собеседник и в целом оставил очень приятное впечатление.
- ССергей24 февраля 2024Йова отличный гид с хорошим чувством юмора. Подстроил маршрут под нас, показав прекрасные панорамы
- ТТатьяна6 ноября 2023Так уж случилось, что была на такой экскурсии с группой несколько лет назад и мне есть с чем сравнивать. В
- ЕЕкатерина23 октября 2023Отличная экскурсия, очень радуюсь, что побывала в городах Бар и Ульцинь. За несколько дней до экскурсии заболела, и Алексей пошёл
- ССемён28 августа 2023Остались исключительно положительные эмоции и масса красивых картинок! Очень рекомендую Алексея, как интересного рассказчика, прекрасного водителя и просто приятного человека, который со всей ответственностью и душой относится к своему делу!
- ННаталья25 августа 2023Только вернулись с экскурсии с Иваном! Это было потрясающе - невероятные виды, восхитительные красоты, чистейший воздух, а какая вкусная еда
- ИИрина28 июля 2023Отлично провели день. Хотя приехали на своей машине, туристам с такими маршрутами тяжело управиться. А так за один день увидели
- ЗЗульфия5 августа 2021Николай забрал нас у отеля. Экскурсия была и на автомашине, и пешком. Были на смотровой площадке над Свети-Стефаном - рядом
- ЮЮрий6 сентября 2019Отличная познавательная экскурсия. Алексей - отличный гид. Все очень понравилось
Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Свети-Стефан»
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Сколько стоит экскурсия по Будве в июне 2024
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