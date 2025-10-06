Вы отправитесь на прогулку вдоль живописного побережья Будвы.
Полюбуетесь с воды черепичными крышами Старого города, исследуете красивые пещеры и искупаетесь в укромных бухтах.
Неважно, новичок вы или опытный райдер, — мы поможем вам освоить технику гребли и будем рядом на всём маршруте. А ещё снимем фото и видео на GoPro, чтобы эти моменты навсегда остались с вами!
Описание водной прогулки
- Мы встретимся на Slovenska Plaza в Будве, проведём инструктаж по технике безопасности, выдадим вам спасательные жилеты и отправимся в путь.
- На прогулке вдоль побережья вы увидите Старый город, вулканические скалы, уединённые пляжи и скрытые бухты.
- Будем купаться в Адриатическом море, плавать с масками и нырять со скал с безопасной высоты.
- По пути гид поделится увлекательными историями о местных локациях.
- Мы пройдём через природную пещеру — главную локацию маршрута, которая никого не оставляет равнодушным.
- Окажемся на пляже Калипсо — конечном пункте нашего путешествия. Укромный уголок у подножия скал, куда невозможно добраться по суше. Расслабимся, насладимся покоем и наберёмся сил перед обратным путешествием.
- Закончим маршрут в точке старта — Azzuro Beach.
Организационные детали
- Прогулка на сапе начинается в 9:00, на каяке — в 10:00 и 15:30.
- В стоимость включены аренда сапа или каяка и оборудования для снорклинга.
- После экскурсии мы добавим вас в общую группу, куда загружаем все фото и видео с прогулки.
- Особая физическая подготовка не требуется.
- С вами будут гиды-инструкторы нашей команды.
- В случае плохих погодных условий каякинг/сапсёрфинг могут быть недоступны. Мы перенесём прогулку или вернём вам деньги.
Программа не подходит тем:
- у кого проблемы со спиной и нарушение подвижности.
- кто недавно перенёс операции.
- кого сильно укачивает.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€45
|Дети до 12 лет
|€25
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На SUP - KAYAK - ME - TOURS
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — Организатор в Будве
Провёл экскурсии для 212 туристов
Мы работаем на рынке Черногории с 2017 года, предоставляя незабываемые активные туры и услуги. Наша команда — это профессиональные гиды и инструкторы с богатым опытом, которые страстно увлечены своей работой.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 27 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
E
Elena
6 окт 2025
Все прошло замечательно, организовано отлично. Экскурсия на каяках нам очень понравилась, особенно в моменте отдыха между заплывами. Очень красивый маршрут по кристально чистой воде, замечательные виды и пещеры. Единственный минус то, что на месте мы заплатили больше на 6 евро, чем изначально было написано на Трипстере. Чеки организации и сайта отличались.
К
Карина
4 окт 2025
Плавали на каяках, маршрут составлен очень интересно, особенно понравилось прохождение через пещеру. Круто, что предусмотрена остановка в середине маршрута, на пляже (нам не очень повезло, было уже прохладно, купаться не стали) отдохнули, набрались сил перед обратной дорогой. Спасибо!
Н
Никита
29 сен 2025
Рекомендую данную прогулку на каяках. Объяснили, как управлять этим снарядом)) в процессе плавания у нас конечно же получалось так себе, но инструктор был всегда рядом и постоянно помогал и объяснял, пока у нас худо-бедно стало получаться. Нас пофоткали, а фото выложили в группу в Вотсапе, что очень удобно
ЕЛЕНА
19 сен 2025
Большое спасибо за сегодняшнюю прогулку!!! Море, солнце и ты среди молодёжи!!! Ощущение задора и молодости! Немножко ветер в конце нашей прогулки, но благодаря Тарасу и Радиону мы успешно дошли до финиша! Лично я получила массу положительных эмоций!
E
Ekaterina
15 сен 2025
Очень понравилась прогулка на каяках, все объяснили, показали как управлять, помогали если нужно, сопровождали 2 инструктора всю поезду, еще и фото/видео сделали, спасибо за прекрасно проведенное время!
Т
Татьяна
14 сен 2025
Профессионально работают ребята. Очень ответственно. Молодцы! Это был мой первый опыт. Похоже, что приобрела новое хобби.
Анна
4 сен 2025
Все понравилось!) Хорошие инструкторы с чувством юмора, которые помогали и поддерживали на протяжении всего маршрута.
Л
Леонид
4 сен 2025
Прогулка оставила очень хорошее впечатление. Было два инструктора, один провел инструктаж на русском, второй на английском. С воды открываются потрясающие виды!
Д
Дарья
4 сен 2025
Отлично провели время, поплавали вдоль побережья, в пещере и на пляж Калипсо, там был почти час свободного времени,можно поплавать с маской (ее предоставляют, если у вас нет своей) и пофотографироваться.
В
Вера
30 авг 2025
В целом активность была хорошая - прогулка на сапах была веселой и виды были красивыми. Но это не экскурсия - гид особо ничего не рассказывал, мы не знали, куда плывем,
Я
Яхонтов
29 авг 2025
Нам все очень понравилось. Научились плавать на каяках, посмотрели несколько красивых мест. К концу отпуска поплаваем ещё с Вами.
Андрей
29 авг 2025
Thanks Rodion for great experience, it was doable even for an absolutely not sporty person, trip has few sightseeing stops and great time for snorkeling!
Klimov
28 авг 2025
Прогулка на каяках сделала наш день. Спасибо за отличную организацию, красивый маршрут и веселое настроение.
Е
Екатерина
10 авг 2025
Экскурсия на каяках произвела на нас огромное впечатление!
Мы остались очень довольны☺️
Анна
10 авг 2025
Это был классный опыт, ребята-инструкторы опытные, хорошо объясняют и помогают новичкам, в целом проводят тур с интересом.
Хотелось бы пожелать обзавестись детскими вёслами, потому что человек 7 лет был очень расстроен, что ему не дали грести.
