E Elena Все прошло замечательно, организовано отлично. Экскурсия на каяках нам очень понравилась, особенно в моменте отдыха между заплывами. Очень красивый маршрут по кристально чистой воде, замечательные виды и пещеры. Единственный минус то, что на месте мы заплатили больше на 6 евро, чем изначально было написано на Трипстере. Чеки организации и сайта отличались.

К Карина Плавали на каяках, маршрут составлен очень интересно, особенно понравилось прохождение через пещеру. Круто, что предусмотрена остановка в середине маршрута, на пляже (нам не очень повезло, было уже прохладно, купаться не стали) отдохнули, набрались сил перед обратной дорогой. Спасибо!

Н Никита Рекомендую данную прогулку на каяках. Объяснили, как управлять этим снарядом)) в процессе плавания у нас конечно же получалось так себе, но инструктор был всегда рядом и постоянно помогал и объяснял, пока у нас худо-бедно стало получаться. Нас пофоткали, а фото выложили в группу в Вотсапе, что очень удобно

ЕЛЕНА Большое спасибо за сегодняшнюю прогулку!!! Море, солнце и ты среди молодёжи!!! Ощущение задора и молодости! Немножко ветер в конце нашей прогулки, но благодаря Тарасу и Радиону мы успешно дошли до финиша! Лично я получила массу положительных эмоций!

E Ekaterina Очень понравилась прогулка на каяках, все объяснили, показали как управлять, помогали если нужно, сопровождали 2 инструктора всю поезду, еще и фото/видео сделали, спасибо за прекрасно проведенное время!

Т Татьяна Профессионально работают ребята. Очень ответственно. Молодцы! Это был мой первый опыт. Похоже, что приобрела новое хобби.

Анна Все понравилось!) Хорошие инструкторы с чувством юмора, которые помогали и поддерживали на протяжении всего маршрута.

Л Леонид Прогулка оставила очень хорошее впечатление. Было два инструктора, один провел инструктаж на русском, второй на английском. С воды открываются потрясающие виды!

Д Дарья читать дальше Мы плавали первый раз на каяках, ребята все понятно объясняли, как плыть, как управлять и сложностей не возникло.

Рекомендуем к посещению!!

Если бы раньше узнали про туры, то еще бы успели поплавать на каяках по Скадарскому озеру Отлично провели время, поплавали вдоль побережья, в пещере и на пляж Калипсо, там был почти час свободного времени,можно поплавать с маской (ее предоставляют, если у вас нет своей) и пофотографироваться.

В Вера читать дальше какой план. Да, было красиво, но структуры какой то не было. Ощущение было, что просто плывем за кем-то. Гид особо не контактировал с нами, не был общительным. Три часа - очень большая прогулка на сапах, и хотя мы знали время, было достаточно тяжело.

Гид нас фотографировал со своего телефона, фото получились хорошими. В целом активность была хорошая - прогулка на сапах была веселой и виды были красивыми. Но это не экскурсия - гид особо ничего не рассказывал, мы не знали, куда плывем,

Я Яхонтов Нам все очень понравилось. Научились плавать на каяках, посмотрели несколько красивых мест. К концу отпуска поплаваем ещё с Вами.

Андрей Thanks Rodion for great experience, it was doable even for an absolutely not sporty person, trip has few sightseeing stops and great time for snorkeling!

Спасибо Родиону за отличный опыт, это было по силам даже совершенно неспортивному человеку, в поездке было мало остановок для осмотра достопримечательностей и прекрасное время для снорклинга!

Klimov Прогулка на каяках сделала наш день. Спасибо за отличную организацию, красивый маршрут и веселое настроение.

Е Екатерина Экскурсия на каяках произвела на нас огромное впечатление!

Мы остались очень довольны☺️